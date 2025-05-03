https://sarabic.ae/20250503/أنصار-الله-غارات--أمريكية-تستهدف-محافظات-صعدة-ومأرب-والحديدة-1100141466.html

"أنصار الله": غارات أمريكية تستهدف محافظات صعدة ومأرب والحديدة

"أنصار الله": غارات أمريكية تستهدف محافظات صعدة ومأرب والحديدة

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، أن الطيران الأمريكي شن غارات عنيفة على عدد من المحافظات اليمنية. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T22:54+0000

2025-05-03T22:54+0000

2025-05-03T22:54+0000

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وقالت قناة المسيرة، إن "3 غارات أمريكية استهدفت مديرية سحار بمحافظة صعدة، فيما استهدف بـ8 غارات منطقة طخية بمديرية مجز في المحافظة ذاتها".وفي محافظة مأرب، شن الطيران الأمريكي 5 غارات على مديرية مجزر، كما استهدف بغارتين اثنين رأس عيسى في محافظة الحديدة.يأتي ذلك بعد إعلان جماعة "أنصار الله" في اليمن، "تنفيذ عملية عسكرية على هدف عسكري للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا"، مشيرة إلى أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح بفضل الله وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، مؤكدا أن "كل الأمة ستتحمل تبعات الصمت والخذلان والخضوع فيما يجري في غزة، وأن "تداعيات هذا الخذلان ستمتد عاجلا أو آجلا إلى بلدان أخرى وسيتمادى العدو أكثر وأكثر بالتوسع فيها والعدوان عليها".وأضاف سريع، أن "التحرك اليوم لدعم غزة التي تدافع عن الجميع خير من انتظار الخطر حتى يصل إلى كل العواصم"، مؤكدا استمرار القوات المسلحة اليمنية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق أمس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، عقب إطلاق صفارات الإنذار في في وسط وجنوب إسرائيل.ويوم الجمعة الماضي، قال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذنا عملية عسكرية استهدفت قاعدة رامات ديفيد الجوية شرقي منطقة حيفا المحتلة".وأضاف أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 ووصل هدفه بنجاح. ومنظومات العدو فشلت في اعتراض الصاروخ".ومنذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، تبنت "أنصار الله" 18 هجوماً على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، آخرها يوم الأربعاء الماضي، حيث أعلنت الجماعة مهاجمة قواتها أهدافاً حيوية وعسكرية في تل أبيب (وسط إسرائيل) بثلاث طائرات مسيرة نوع يافا، وشن هجوم على هدف آخر وصفته الجماعة بـ "الحيوي" في عسقلان (جنوب إسرائيل) بطائرة مسيرة مماثلة.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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