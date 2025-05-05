https://sarabic.ae/20250505/بوتين-ومودي-يؤكدان-على-ضرورة-مكافحة-الإرهاب-بلا-هوادة--1100174029.html

بوتين ومودي يؤكدان على ضرورة مكافحة الإرهاب بلا هوادة

بوتين ومودي يؤكدان على ضرورة مكافحة الإرهاب بلا هوادة

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أكدا فيها على ضرورة مكافحة الإرهاب بلا هوادة و بكل... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

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وجاء في البيان الذي نشرته الخدمة الصحفية للكرملين، أن "الجانبين أكدا على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله بلا هوادة".وأعرب بوتين مرة أخرى عن تعازيه الصادقة لمقتل مواطنين هنود نتيجة الهجوم الإرهابي الوحشي الذي وقع، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، في مدينة باهالغام جنوب كشمير، حسبما جاء في بيان الكرملين.وقال الكرملين في بيان له: أن "الزعيم الهندي جدد دعوته للرئيس الروسي لزيارة الهند لحضور القمة الثنائية السنوية التقليدية. وقد قبلت الدعوة بامتنان".وأشار مودي، خلال محادثته مع الرئيس الروسي، إلى أن ممثلاً هندياً سيشارك في الفعاليات الاحتفالية في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر.بالأرقام.. روسيا والهند تمتلكان قدرات بحرية خارقة نووية وتقليديةالهند تدرس مقترحا روسيا لإنتاج مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" على أراضيها

https://sarabic.ae/20241022/قبيل-مشاركته-في-قمة-بريكس-مودي-يعرب-عن-أمله-في-تعزيز-الشراكة-بين-الهند-وروسيا-1094022474.html

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