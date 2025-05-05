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القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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بوتين ومودي يؤكدان على ضرورة مكافحة الإرهاب بلا هوادة
بوتين ومودي يؤكدان على ضرورة مكافحة الإرهاب بلا هوادة
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أكدا فيها على ضرورة مكافحة الإرهاب بلا هوادة و بكل... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T10:24+0000
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وجاء في البيان الذي نشرته الخدمة الصحفية للكرملين، أن "الجانبين أكدا على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله بلا هوادة".وأعرب بوتين مرة أخرى عن تعازيه الصادقة لمقتل مواطنين هنود نتيجة الهجوم الإرهابي الوحشي الذي وقع، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، في مدينة باهالغام جنوب كشمير، حسبما جاء في بيان الكرملين.وقال الكرملين في بيان له: أن "الزعيم الهندي جدد دعوته للرئيس الروسي لزيارة الهند لحضور القمة الثنائية السنوية التقليدية. وقد قبلت الدعوة بامتنان".وأشار مودي، خلال محادثته مع الرئيس الروسي، إلى أن ممثلاً هندياً سيشارك في الفعاليات الاحتفالية في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر.بالأرقام.. روسيا والهند تمتلكان قدرات بحرية خارقة نووية وتقليديةالهند تدرس مقترحا روسيا لإنتاج مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" على أراضيها
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بوتين ومودي يؤكدان على ضرورة مكافحة الإرهاب بلا هوادة

10:24 GMT 05.05.2025
© AP Photo / Felipe Danaبوتين ومودي يبحثان توسيع التعاون الإستراتيجي
بوتين ومودي يبحثان توسيع التعاون الإستراتيجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Felipe Dana
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أكدا فيها على ضرورة مكافحة الإرهاب بلا هوادة و بكل مظاهره، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.
وجاء في البيان الذي نشرته الخدمة الصحفية للكرملين، أن "الجانبين أكدا على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله بلا هوادة".
وأعرب بوتين مرة أخرى عن تعازيه الصادقة لمقتل مواطنين هنود نتيجة الهجوم الإرهابي الوحشي الذي وقع، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، في مدينة باهالغام جنوب كشمير، حسبما جاء في بيان الكرملين.
وقدم مودي التهاني للرئيس بوتين، بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر ودعاه مرة أخرى لزيارة الهند هذا العام لحضور القمة السنوية.
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى معرض روسيا في حديقة الفدينخا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
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وقال الكرملين في بيان له: أن "الزعيم الهندي جدد دعوته للرئيس الروسي لزيارة الهند لحضور القمة الثنائية السنوية التقليدية. وقد قبلت الدعوة بامتنان".
وأشار مودي، خلال محادثته مع الرئيس الروسي، إلى أن ممثلاً هندياً سيشارك في الفعاليات الاحتفالية في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر.
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