انتخاب فريدريش ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا
15:13 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 15:16 GMT 06.05.2025)
© AP Photo / Markus Schreiberزعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس
© AP Photo / Markus Schreiber
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انتخب البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، فريدريش ميرتس، مستشارا جديدا لألمانيا.
وحسب وسائل إعلام ألمانية، حصل ميرتس على 325 صوتا من أعضاء البرلمان، وكان المطلوب 316 صوتا، وذلك في جولة التصويت الثانية لاختياره مستشارا جديدا لألمانيا.
وللفوز بمنصب المستشار يتعين على المرشح الحصول على الأغلبية الضرورية البالغة 316 مقعدا من إجمالي 630 مقعدا في البرلمان (البوندستاغ)، وإذا في فشل المرشح في اقتراع الجولة الثانية، تُجرى جولة ثالثة وأخيرة سيكون حصوله فيها على أصوات الأغلبية البسيطة من المشرعين كافيا لانتخابه.
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وبحسب وسائل إعلام، تعهد ميرتس، ضمن مساعيه للفوز بمنصب المستشار العاشر في ألمانيا الحديثة، بإنعاش الاقتصاد المتعثر والحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز دور برلين في أوروبا.
وكان ميرتس قد تعرض لهزيمة في الجولة الأولى من انتخابات المستشار الألماني، إثر عدم تمكنه من الحصول على أصوات كافية ليصبح المستشار العاشر لألمانيا في الجولة الأولى من التصويت في مجلس النواب الألماني، حيث حصل على 310 أصوات، في حين أنه كان يحتاج إلى 316 صوتا.
ووفقا للدستور الألماني، يمكن لمجلس النواب (البوندستاغ) إعادة إجراء التصويت في غضون 14 يوما، ويمكن إجراء جولات تصويت غير محدودة حتى يحصل المرشح على 316 صوتا.
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من هو فريدريش ميرتس المستشار الجديد ألمانيا؟
ولد السياسي الألماني فريدريش ميرتس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1955 في بريلون شمال الراين -وستفاليا في ألمانيا، وبعد أن أنهى دراسته المدرسية في عام 1975-1976، أكمل خدمته العسكرية في القوات المدرعة.
وفي عام 1976 بدأ دراسة القانون والعلوم السياسية في جامعة "بون"، وفي يناير/كانون الثاني 1982، اجتاز امتحان الدولة الأول في القانون في دوسلدورف.
وفي عام 1994 تم انتخابه لعضوية البوندستاغ (البرلمان) في ألمانيا، وظل عضوا في البوندستاغ حتى عام 2009، وكان عضوا في لجنة المالية في الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي.
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ومن أكتوبر/تشرين الأول 1998 إلى فبراير/شباط 2000، كان ميرتس نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 1998 أصبح أيضا عضوا في اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي".
في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، تم انتخاب ميرتس رئيسا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من خلال تصويت مباشر لأعضاء الحزب، وحصل على أكثر من 62.1% من الأصوات، وفاز في الجولة الأولى، وبحسب الحزب المسيحي الديمقراطي، شارك في الاستطلاع أكثر من 250 ألف عضو في الحزب، أي ثلثي إجمالي المشاركين.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، في مؤتمر الحزب عبر الإنترنت، تمت الموافقة رسميا على ميرتس كرئيس جديد لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حيث حصل على 95% من الأصوات، في مايو/أيار 2024، أعيد انتخاب ميرتس رئيسًا للحزب بنسبة تقارب 90% من الأصوات.
في 23 سبتمبر 2024، رشح زعماء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بالإجماع فريدريش ميرتس كمرشح للكتلة لمنصب المستشار في انتخابات البوندستاغ عام 2025.
وفي انتخابات البوندستاغ التي عقدت في 23 فبراير/شباط 2025، تغلبت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة فريدريش ميرز على منافسيها، وحصلت على 28.6% من الأصوات، وحصلت على حق تشكيل الحكومة.
ويعتقد فريدريتش ميرتس، زعيم تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي فاز في الانتخابات الألمانية، أن العلاقات مع روسيا لا بد أن تتحسن عاجلاً أو آجلاً، ولكنه يعرض في الوقت الحالي الاستمرار في دعم أوكرانيا، بل وحتى إمدادها بصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "توروس".