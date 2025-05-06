https://sarabic.ae/20250506/انتخاب-فريدريش-ميرتس-مستشارا-جديدا-لألمانيا-1100218368.html

انتخاب فريدريش ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا

انتخاب فريدريش ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا

سبوتنيك عربي

انتخب البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، فريدريش ميرتس، مستشارا جديدا لألمانيا. 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T15:13+0000

2025-05-06T15:13+0000

2025-05-06T15:16+0000

أخبار ألمانيا

مستشار

البرلمان الألماني

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وحسب وسائل إعلام ألمانية، حصل ميرتس على 325 صوتا من أعضاء البرلمان، وكان المطلوب 316 صوتا، وذلك في جولة التصويت الثانية لاختياره مستشارا جديدا لألمانيا.وبحسب وسائل إعلام، تعهد ميرتس، ضمن مساعيه للفوز بمنصب المستشار العاشر في ألمانيا الحديثة، بإنعاش الاقتصاد المتعثر والحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز دور برلين في أوروبا.ووفقا للدستور الألماني، يمكن لمجلس النواب (البوندستاغ) إعادة إجراء التصويت في غضون 14 يوما، ويمكن إجراء جولات تصويت غير محدودة حتى يحصل المرشح على 316 صوتا.من هو فريدريش ميرتس المستشار الجديد ألمانيا؟ولد السياسي الألماني فريدريش ميرتس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1955 في بريلون شمال الراين -وستفاليا في ألمانيا، وبعد أن أنهى دراسته المدرسية في عام 1975-1976، أكمل خدمته العسكرية في القوات المدرعة.وفي عام 1976 بدأ دراسة القانون والعلوم السياسية في جامعة "بون"، وفي يناير/كانون الثاني 1982، اجتاز امتحان الدولة الأول في القانون في دوسلدورف.ومن أكتوبر/تشرين الأول 1998 إلى فبراير/شباط 2000، كان ميرتس نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 1998 أصبح أيضا عضوا في اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي".في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، تم انتخاب ميرتس رئيسا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من خلال تصويت مباشر لأعضاء الحزب، وحصل على أكثر من 62.1% من الأصوات، وفاز في الجولة الأولى، وبحسب الحزب المسيحي الديمقراطي، شارك في الاستطلاع أكثر من 250 ألف عضو في الحزب، أي ثلثي إجمالي المشاركين.في 23 سبتمبر 2024، رشح زعماء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بالإجماع فريدريش ميرتس كمرشح للكتلة لمنصب المستشار في انتخابات البوندستاغ عام 2025.ويعتقد فريدريتش ميرتس، زعيم تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي فاز في الانتخابات الألمانية، أن العلاقات مع روسيا لا بد أن تتحسن عاجلاً أو آجلاً، ولكنه يعرض في الوقت الحالي الاستمرار في دعم أوكرانيا، بل وحتى إمدادها بصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "توروس".

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