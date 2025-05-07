https://sarabic.ae/20250507/الخارجية-الروسية-العلاقات-بين-موسكو-وبرلين-مدمرة--1100236925.html
الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وبرلين مدمرة
الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وبرلين مدمرة
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات الثنائية بين روسيا وألمانيا دمرت بالكامل تقريبا. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T04:59+0000
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وقالت زاخاروفا فيما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا: "على خلفية التصريحات العدائية والمعادية لروسيا التي أدلى بها سياسيون ألمان، لا يوجد سبب يدعو إلى توقع تحسن العلاقات بين بلدينا".وأضافت أن "العلاقات الروسية الألمانية لم تعد بحاجة إلى المزيد من التوتر منذ فترة طويلة، فبفضل جهود حكومة أولاف شولتس، تم تدميرها بالكامل تقريبًا".وأكدت زاخاروفا أن التغييرات في الحكومة الألمانية ليس لها دور، وموسكو مستعدة لأي شيء، وأردفت قائلة:وفيما يتعلق بالملف الأوكراني قالت زاخاروفا إن تسليم مركبات "بوما" القتالية الألمانية" ودبابات "ليوبارد"، وصواريخ "تاوروس" لن ينقذ نظام فلاديمير زيلينسكي.ومن الجدير بالذكر أن المستشار الألماني الجديد يتمسك، على غرار سلفه أولاف شولتس، بضرورة مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، إلا أنه ذهب خطوة أبعد، إذ صرح في مقابلة مع قناة "إيه أر دي"، الألمانية، بإمكانية توريد صواريخ كروز من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا شرط التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، وهو ما كان شولتس يتجنبه بشكل صارم.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وزير الدفاع الألماني يحدد لأوكرانيا المكان الذي تستطيع فيه استخدام أسلحتها ضد روسياألمانيا تقر بالدول المستعدة لدعم تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وبرلين مدمرة
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات الثنائية بين روسيا وألمانيا دمرت بالكامل تقريبا.
وقالت زاخاروفا فيما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا: "على خلفية التصريحات العدائية والمعادية لروسيا التي أدلى بها سياسيون ألمان، لا يوجد سبب يدعو إلى توقع تحسن العلاقات بين بلدينا".
وأضافت أن "العلاقات الروسية الألمانية لم تعد بحاجة إلى المزيد من التوتر منذ فترة طويلة، فبفضل جهود حكومة أولاف شولتس، تم تدميرها بالكامل تقريبًا".
وأكدت زاخاروفا أن التغييرات في الحكومة الألمانية
ليس لها دور، وموسكو مستعدة لأي شيء، وأردفت قائلة:
"ألمانيا فقدت في السنوات الأخيرة الكثير من سيادتها وسلطتها ودورها في الشؤون الدولية، لدرجة أن تغيير الوجوه في المنصة السياسية في برلين لم يعد يلعب دورا كبيرا، وروسيا مستعدة لأي تطور للأحداث".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
وفيما يتعلق بالملف الأوكراني قالت زاخاروفا إن تسليم مركبات "بوما" القتالية الألمانية" ودبابات "ليوبارد"، وصواريخ "تاوروس" لن ينقذ نظام فلاديمير زيلينسكي.
26 سبتمبر 2024, 17:59 GMT
ومن الجدير بالذكر أن المستشار الألماني الجديد يتمسك، على غرار سلفه أولاف شولتس، بضرورة مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، إلا أنه ذهب خطوة أبعد، إذ صرح في مقابلة مع قناة "إيه أر دي"، الألمانية، بإمكانية توريد صواريخ كروز
من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا شرط التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، وهو ما كان شولتس يتجنبه بشكل صارم.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.