https://sarabic.ae/20250507/الخارجية-الروسية-موسكو-لم-تكن-أبدا-ضد-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1100282052.html

الخارجية الروسية: موسكو لم تكن أبدا ضد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الخارجية الروسية: موسكو لم تكن أبدا ضد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن سلوك القوات المسلحة الأوكرانية، خلال وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفترة من 8... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T18:23+0000

2025-05-07T18:23+0000

2025-05-07T18:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت المتحدثة باسم وزراة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليق على الموقع الإلكتروني للوزارة: "العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار هو كييف، التي تنتهك الاتفاقات ولا ترغب في مناقشة شروط وقف إطلاق نار طويل الأمد بجدية".وأوضحت زاخاروفا أن "التصريحات الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية حول عدم موافقة موسكو على تثبيت وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مثيرة للدهشة".وقالت زاخاروفا: "تصريح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص (لأوكرانيا) كيث كيلوغ، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، في 6 مايو (الجاري) مفاجئ. لم تعارض روسيا قط وقف إطلاق النار، بل لقد فعلناه مرتين".وأعلنت روسيا الاتحادية، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية، ابتداء من منتصف ليل 7-8 مايو الجاري حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته، وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أنه في حال حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر من جانب أوكرانيا، فلا أحد يستطيع ضمان حلول يوم 10 مايو (اليوم التالي للاحتفال) في كييف، وهذا ما يفهمه فلاديمير زيلينسكي.يذكر أن زيلينسكي رفض عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن "كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب، الذين سيأتون إلى موسكو، لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو".موسكو: روسيا تحارب النازية الجديدة في أوكرانيا التي برزت مرة أخرى بدعم غربيالكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصر

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