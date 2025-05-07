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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250507/الخارجية-الروسية-موسكو-لم-تكن-أبدا-ضد-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1100282052.html
الخارجية الروسية: موسكو لم تكن أبدا ضد وقف إطلاق النار في أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو لم تكن أبدا ضد وقف إطلاق النار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن سلوك القوات المسلحة الأوكرانية، خلال وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفترة من 8... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T18:23+0000
2025-05-07T18:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت المتحدثة باسم وزراة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليق على الموقع الإلكتروني للوزارة: "العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار هو كييف، التي تنتهك الاتفاقات ولا ترغب في مناقشة شروط وقف إطلاق نار طويل الأمد بجدية".وأوضحت زاخاروفا أن "التصريحات الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية حول عدم موافقة موسكو على تثبيت وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مثيرة للدهشة".وقالت زاخاروفا: "تصريح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص (لأوكرانيا) كيث كيلوغ، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، في 6 مايو (الجاري) مفاجئ. لم تعارض روسيا قط وقف إطلاق النار، بل لقد فعلناه مرتين".وأعلنت روسيا الاتحادية، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية، ابتداء من منتصف ليل 7-8 مايو الجاري حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته، وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أنه في حال حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر من جانب أوكرانيا، فلا أحد يستطيع ضمان حلول يوم 10 مايو (اليوم التالي للاحتفال) في كييف، وهذا ما يفهمه فلاديمير زيلينسكي.يذكر أن زيلينسكي رفض عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن "كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب، الذين سيأتون إلى موسكو، لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو".موسكو: روسيا تحارب النازية الجديدة في أوكرانيا التي برزت مرة أخرى بدعم غربيالكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصر
https://sarabic.ae/20250506/مبعوث-ترامب-إلى-أوكرانيا-كييف-مستعدة-لهدنة-وانسحاب-قواتها-مسافة-15-كيلومترا-1100232251.html
https://sarabic.ae/20250503/الكرملين-هدنة-عيد-النصر-اختبار-لاستعداد-كييف-للتوصل-إلى-تسوية-سلمية-1100129633.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: موسكو لم تكن أبدا ضد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

18:23 GMT 07.05.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن سلوك القوات المسلحة الأوكرانية، خلال وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفترة من 8 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، سيكون اختبارًا للنوايا السلمية لنظام كييف.
وقالت المتحدثة باسم وزراة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليق على الموقع الإلكتروني للوزارة: "العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار هو كييف، التي تنتهك الاتفاقات ولا ترغب في مناقشة شروط وقف إطلاق نار طويل الأمد بجدية".

وتابعت: "سلوك القوات المسلحة الأوكرانية، خلال وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، من 8 إلى 10 مايو (الجاري)، والذي أعلنه الرئيس الروسي، سيكون اختبارًا لنواياها السلمية".

وأوضحت زاخاروفا أن "التصريحات الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية حول عدم موافقة موسكو على تثبيت وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مثيرة للدهشة".
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أمس, 19:24 GMT
وقالت زاخاروفا: "تصريح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص (لأوكرانيا) كيث كيلوغ، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، في 6 مايو (الجاري) مفاجئ. لم تعارض روسيا قط وقف إطلاق النار، بل لقد فعلناه مرتين".

وفي الوقت ذاته، أكدت زاخاروفا أن "وقف إطلاق النار طويل الأمد في أوكرانيا، سيتطلب مراقبة دقيقة لالتزامه، وإلا فإن الصراع سوف يشتعل بقوة متجددة".

وأعلنت روسيا الاتحادية، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية، ابتداء من منتصف ليل 7-8 مايو الجاري حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته، وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.
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الكرملين: هدنة عيد النصر اختبار لاستعداد كييف للتوصل إلى تسوية سلمية
3 مايو, 13:12 GMT
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أنه في حال حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر من جانب أوكرانيا، فلا أحد يستطيع ضمان حلول يوم 10 مايو (اليوم التالي للاحتفال) في كييف، وهذا ما يفهمه فلاديمير زيلينسكي.
يذكر أن زيلينسكي رفض عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن "كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب، الذين سيأتون إلى موسكو، لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو".
موسكو: روسيا تحارب النازية الجديدة في أوكرانيا التي برزت مرة أخرى بدعم غربي
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