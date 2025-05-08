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واشنطن تعتزم إلغاء قيود فرضها بايدن على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
واشنطن تعتزم إلغاء قيود فرضها بايدن على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء قيود، فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، هدفت إلى تقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، وهددت بالتأثير سلبا على مبيعات... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T06:20+0000
2025-05-08T06:20+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، عن مسؤول أمريكي، أن القاعدة أو القيود التي فرضتها إدارة بايدن، كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 15 مايو/أيار، ومليئة بالإجراءات البيروقراطية حتى أنها أصبحت "غير قابلة للتطبيق".وأوضح المسؤول الأمريكي أنه بدلا من ذلك، تنوي إدارة الرئيس ترامب إعادة صياغة القاعدة وتنظيمها، فيما تأتي الخطوة الأمريكية في وقت تتبنى فيه الإدارة الجديدة نهجا أكثر تساهلا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة محليا، في ظل تصاعد المنافسة مع شركات التكنولوجيا الصينية في هذا المجال.ويعد تعديل القاعدة المعروفة باسم "إطار نشر الذكاء الاصطناعي"، خبرا سارا لشركات مثل "NVIDIA"، التي كانت ستواجه قيودا على كمية معدات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها بيعها في دول مثل الهند وسويسرا وسنغافورة.وكانت الشركة قد شهدت طلبات كثيرة على وحدات معالجة رسومات الجرافيك الخاصة بها، مما دفعها لتصبح واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم خلال بضع سنوات فقط.وكانت القيود التصديرية التي أُدخلت في الأيام الأخيرة من رئاسة جو بايدن، قد أنشأت نظام ترخيص ثلاثي المستويات لرقائق الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مراكز البيانات، مثل وحدات معالجة رسوم الجرافيكس القوية من شركة "إنفيديا".ويعود الهدف من هذه القيود إلى الحد من قدرة الشركات الصينية على الالتفاف على ضوابط التصدير الأمريكية عبر الوصول إلى هذه الرقائق من خلال دول أخرى، في ظل التنافس الجيوسياسي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وإن معدل الفائدة الأساسي لديهم هو 10%، وبالنسبة لـ57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة منذ 9 أبريل/ نيسان، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة: بحيث يكون هناك توازن بدلاً من عجز.لكن في التاسع من أبريل/نيسان، أعلن الرئيس الأمريكي أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% سوف تكون سارية لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين.وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الانتقامية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً. علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية بشكل كاف.
https://sarabic.ae/20250301/الصين-تطلب-من-خبراء-الذكاء-الاصطناعي-تجنب-السفر-إلى-الولايات-المتحدة-1098293974.html
https://sarabic.ae/20250424/الخارجية-الصينية-لم-نجر-محادثات-أو-مفاوضات-بشأن-الرسوم-الجمركية-مع-الولايات-المتحدة-1099843739.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, دونالد ترامب
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, دونالد ترامب

واشنطن تعتزم إلغاء قيود فرضها بايدن على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي

06:20 GMT 08.05.2025
© Photo / Unsplash/ Steve Johnsonالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Photo / Unsplash/ Steve Johnson
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تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء قيود، فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، هدفت إلى تقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، وهددت بالتأثير سلبا على مبيعات شركات أشباه الموصلات.
ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، عن مسؤول أمريكي، أن القاعدة أو القيود التي فرضتها إدارة بايدن، كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 15 مايو/أيار، ومليئة بالإجراءات البيروقراطية حتى أنها أصبحت "غير قابلة للتطبيق".
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الصين تطلب من خبراء الذكاء الاصطناعي تجنب السفر إلى الولايات المتحدة
1 مارس, 13:34 GMT
وأوضح المسؤول الأمريكي أنه بدلا من ذلك، تنوي إدارة الرئيس ترامب إعادة صياغة القاعدة وتنظيمها، فيما تأتي الخطوة الأمريكية في وقت تتبنى فيه الإدارة الجديدة نهجا أكثر تساهلا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة محليا، في ظل تصاعد المنافسة مع شركات التكنولوجيا الصينية في هذا المجال.
ويعد تعديل القاعدة المعروفة باسم "إطار نشر الذكاء الاصطناعي"، خبرا سارا لشركات مثل "NVIDIA"، التي كانت ستواجه قيودا على كمية معدات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها بيعها في دول مثل الهند وسويسرا وسنغافورة.
وكانت الشركة قد شهدت طلبات كثيرة على وحدات معالجة رسومات الجرافيك الخاصة بها، مما دفعها لتصبح واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم خلال بضع سنوات فقط.
وكانت القيود التصديرية التي أُدخلت في الأيام الأخيرة من رئاسة جو بايدن، قد أنشأت نظام ترخيص ثلاثي المستويات لرقائق الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مراكز البيانات، مثل وحدات معالجة رسوم الجرافيكس القوية من شركة "إنفيديا".
ويعود الهدف من هذه القيود إلى الحد من قدرة الشركات الصينية على الالتفاف على ضوابط التصدير الأمريكية عبر الوصول إلى هذه الرقائق من خلال دول أخرى، في ظل التنافس الجيوسياسي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
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24 أبريل, 08:16 GMT
في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وإن معدل الفائدة الأساسي لديهم هو 10%، وبالنسبة لـ57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة منذ 9 أبريل/ نيسان، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة: بحيث يكون هناك توازن بدلاً من عجز.
لكن في التاسع من أبريل/نيسان، أعلن الرئيس الأمريكي أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% سوف تكون سارية لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين.
وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الانتقامية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً. علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية بشكل كاف.
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