https://sarabic.ae/20250509/رئيس-الشورى-الإيراني-لن-نتنازل-عن-کرامتنا-في-المفاوضات-1100351460.html

رئيس الشورى الإيراني: لن نتنازل عن کرامتنا في المفاوضات

رئيس الشورى الإيراني: لن نتنازل عن کرامتنا في المفاوضات

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، بأن بلاده لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. 09.05.2025, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات قاليباف جاءت على هامش زيارته إلى مدينة آزادشهر في محافظة كلستان شمال إيران للمشاركة في مؤتمر القوميات المختلفة.وقال قاليباف أنه "لن نضع أقدامنا على غيرتنا، وسيكون حوارنا قائما على العقلانية والروحانية والعدالة"، مؤكدا: "أنا لست ضد المفاوضات أبدا، لكن يجب أن نرى من هو طرف المفاوضات. حاليا، الطرف الذي نتفاوض معه هو عدوٌّ قد مزق الاتفاق النووي رغم إقراره في مجلس الأمن ولم يلتزم بكلمته وتعهداته".وأوضح رئيس مجلس الشورى الإيراني أنه يجب ألا تكون المفاوضات مع الجانب الأمريكي بطريقة "نقبل فيها كلام العدو بشكل أحادي الجانب".وأشار محمد باقر قاليباف إلى أن المفاوضات تُجرى ليتراجع الطرف المقابل عن مواقفه، وهي تجري بشكل غير مباشر، منوها بأن إيران تسعى إلى مفاوضات شريفة.في السياق نفسه، صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أول أمس الأربعاء، بأن المفاوضات الجارية مع إيران، بشأن إبرام اتفاق نووي جديد، "جيدة حتى الآن"، على حد قوله.وأوضحت صحيفة غربية أن جي دي فانس، يرى أن "الاتفاق المبرم مع إيران والموقع في العام 2015، حمل بعض الإشكاليات منها أن نظام التفتيش والمراقبة كان ضعيفا جدا"، مضيفًا أن "الرئيس دونالد ترامب لا يحبذ الانتشار النووي، ومنفتح على الجلوس مع روسيا والصين، في السنوات المقبلة، لمناقشة خفض عدد الأسلحة النووية في العالم".يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد الحديث عن مساعٍ دولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بينما تواصل طهران التأكيد على أن "أي تفاوض يجب أن يراعي مصالحها ويضمن رفع العقوبات بشكل كامل".ويأتي هذا البيان وسط توقعات بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تكون إيران موضوعا رئيسيا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ذكر في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن "الهدف من المفاوضات مع إيران هو التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني"، لكنه أبدى انفتاحه على بحث الدعوات المؤيدة "لامتلاكها الطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية".وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى، في 26 من الشهر ذاته.

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