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الخارجية الروسية: الدول التي رفضت اتفاقيات مينسك تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار في كييف
الخارجية الروسية: الدول التي رفضت اتفاقيات مينسك تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار في كييف
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن نفس الدول التي اعترفت سابقًا بأنها استخدمت اتفاقيات مينسك لكسب الوقت لصالح... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T19:00+0000
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وقالت زاخاروفا في تعليق نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها: "ساعدت برلين وباريس كييف على الاستعداد لهذه الحرب".وتابعت: "اليوم، تسعى الدولتان ذاتهما إلى هدنة لمدة 30 يومًا لمنح كييف فرصة لاستعادة قدراتها العسكرية ومواصلة المواجهة ضد روسيا".وفي ظل التقارير التي تتحدث عن استعداد فلاديمير زيلينسكي للحضور إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار المقبل لإجراء محادثات بشأن حل الأزمة الأوكرانية، أشارت زاخاروفا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى بزيلينسكي مرة واحدة فقط، في قمة باريس في ديسمبر/كانون الأول 2019.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الخارجية الروسية: الدول التي رفضت اتفاقيات مينسك تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار في كييف
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن نفس الدول التي اعترفت سابقًا بأنها استخدمت اتفاقيات مينسك لكسب الوقت لصالح كييف، تسعى الآن إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 30 يومًا لاستعادة القدرة القتالية لنظام كييف.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها: "ساعدت برلين وباريس كييف على الاستعداد لهذه الحرب".
وأضافت: "في عام 2022، صرحت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بأنه لا أحد يخطط لتطبيق اتفاقيات مينسك، وأن الاتفاقيات نفسها ضرورية لكسب الوقت لأوكرانيا للاستعداد لحل "مشكلة دونباس" بالقوة".
وتابعت: "اليوم، تسعى الدولتان ذاتهما إلى هدنة لمدة 30 يومًا لمنح كييف فرصة لاستعادة قدراتها العسكرية ومواصلة المواجهة ضد روسيا".
وفي ظل التقارير التي تتحدث عن استعداد فلاديمير زيلينسكي للحضور إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار المقبل لإجراء محادثات بشأن حل الأزمة الأوكرانية، أشارت زاخاروفا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى بزيلينسكي مرة واحدة فقط، في قمة باريس في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا
، وذلك دون أي شروط مسبقة.
وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.