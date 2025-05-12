https://sarabic.ae/20250512/الخارجية-الروسية-الدول-التي-رفضت-اتفاقيات-مينسك-تسعى-الآن-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-كييف-1100453365.html

الخارجية الروسية: الدول التي رفضت اتفاقيات مينسك تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار في كييف

الخارجية الروسية: الدول التي رفضت اتفاقيات مينسك تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار في كييف

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن نفس الدول التي اعترفت سابقًا بأنها استخدمت اتفاقيات مينسك لكسب الوقت لصالح... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T19:00+0000

2025-05-12T19:00+0000

2025-05-12T19:00+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقالت زاخاروفا في تعليق نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها: "ساعدت برلين وباريس كييف على الاستعداد لهذه الحرب".وتابعت: "اليوم، تسعى الدولتان ذاتهما إلى هدنة لمدة 30 يومًا لمنح كييف فرصة لاستعادة قدراتها العسكرية ومواصلة المواجهة ضد روسيا".وفي ظل التقارير التي تتحدث عن استعداد فلاديمير زيلينسكي للحضور إلى إسطنبول في 15 مايو/أيار المقبل لإجراء محادثات بشأن حل الأزمة الأوكرانية، أشارت زاخاروفا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى بزيلينسكي مرة واحدة فقط، في قمة باريس في ديسمبر/كانون الأول 2019.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام

https://sarabic.ae/20250512/ترامب-الاجتماع-المرتقب-بين-روسيا-وأوكرانيا--مهم-للغاية-1100444781.html

https://sarabic.ae/20250512/سياسي-فرنسي-اقتراح-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-إشارة-إيجابية-وعلى-كييف-قبوله-1100434562.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم