https://sarabic.ae/20250512/الخارجية-الروسية-لافروف-وفيدان-يناقشان-مبادرة-بوتين-بشأن-أوكرانيا-1100454430.html

الخارجية الروسية: لافروف وفيدان يناقشان مبادرة بوتين بشأن أوكرانيا

الخارجية الروسية: لافروف وفيدان يناقشان مبادرة بوتين بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان، خلال محادثة هاتفية، القضايا المتعلقة باقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء المفاوضات بشأن... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T19:20+0000

2025-05-12T19:20+0000

2025-05-12T19:20+0000

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 12 مايو، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام

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https://sarabic.ae/20250512/وزير-الخارجية-التركي-ونظيره-الأمريكي-يبحثان-الوضع-في-سوريا-وغزة-وأوكرانيا-1100452697.html

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