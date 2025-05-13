https://sarabic.ae/20250513/الحرس-الثوري-الإيراني-مستعدون-لأي-سيناريو-1100504658.html

الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لأي سيناريو

الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لأي سيناريو

سبوتنيك عربي

صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده "على أهبة الاستعداد لأي سيناريو، وعلى يقين بأن الوضع الراهن سينتهي بخذلان... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T20:14+0000

2025-05-13T20:14+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللواء سلامي، أن القوات العسكرية الإيرانية تطورت عشرات المرات عما كانت عليه في العام الماضي، قائلا: "نحن لا نتحدث عبثا وليعلم الأعداء بأننا اليوم أقوى من ذي قبل، والعدو أدرك أن نظرية الهجوم على إيران قد انتهت".وشدد اللواء سلامي على أن بلاده تعرف عدوها تمام المعرفة وترصد تحركاته، وأنه مع وجود مستوى من الاتصالات السياسية والمفاوضات، تقف إيران شامخة وقوية.وجدد القائد العسكري الإيراني التأكيد على أن "من يسعى للمواجهة مع إيران الإسلامية سيمنى بالهزيمة، وزعم الأعداء بأن جبهة المقاومة ضعفت، لكنهم رأوا بأم أعينهم أن غزة أصبحت اليوم أقوى، واليمن يطلق الصواريخ أفضل، وحزب الله استعاد قدراته".وتابع اللواء سلامي القول إن "الإسرائيليين مضطربون ومتوترون، ولا يوجد أفق واضح هناك ورئيس وزرائهم أيضا مجرم حرب يخشى الاعتقال، وإسرائيل منهارة سياسيا بامتياز وحتى أوروبا ليست مستعدة لإقامة علاقات سياسية حقيقية معها، كما أنها منهارة اقتصاديا، ولولا دعم أمريكا، لما كانت لتصمد أمام المقاومة يوما واحدا".يأتي هذا في وقت توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، من وصفهم بـ"أعداء إيران"، قائلاً: "إذا كنتم أنتم من تبدأون مواجهة مع الجمهورية الإسلامية، فإنكم لن تكونوا من يحدد نهايتها، بل إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من ستحسم ذلك"، على حد قوله.ونقلت وكالة "مهر" عن باقري، تصريحاته خلال جولة تفقدية شملت الوحدات العملياتية للجيش والحرس الثوري في جنوب إيران، قال فيها إن "القوات المسلحة تمتلك أعلى مستويات الجاهزية القتالية والدفاعية".وخلال الجولة، تفقد الوفد أوضاع القوات البحرية للجيش والحرس الثوري المتمركزين على السواحل الجنوبية، حيث تم تقييم الخطط العملياتية وحالات التأهب والتمارين العسكرية، وأشار اللواء باقري إلى أن "نتائج التقييم الميداني أثبتت امتلاك القوات المسلحة الإيرانية سيطرة معلوماتية عالية وقدرات قتالية متطورة، وتخطيطًا عملياتيًا دقيقًا، فضلًا عن المعنويات المرتفعة بين الجنود والضباط".وحذّر اللواء باقري "أعداء إيران"، بقوله: "ننبّه من يظنون أن بمقدورهم تهديد أمن إيران، فإذا أقدموا على أي خطأ في التقدير أو تحرك عدائي، فإن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بقوة، ولن يكون لهم أي سيطرة على توقيت أو مكان أو شكل المواجهة".يأتي هذا التحذير في إطار متابعة القيادة العسكرية الإيرانية لمستوى الجاهزية القتالية، وسط تصاعد التهديدات الإقليمية، إذ عبّر اللواء باقري عن ثقته الكاملة في "قدرة القوات المسلحة على حماية الحدود والمصالح الوطنية في أي ظرف من الظروف".

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