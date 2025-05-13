https://sarabic.ae/20250513/الخارجية-الإيرانية-فرض-عقوبات-أمريكية-جديدة-علينا-لا-ينسجم-إطلاقا-مع-المسار-التفاوضي-1100503004.html

الخارجية الإيرانية: فرض عقوبات أمريكية جديدة علينا لا ينسجم إطلاقا مع المسار التفاوضي

الخارجية الإيرانية: فرض عقوبات أمريكية جديدة علينا لا ينسجم إطلاقا مع المسار التفاوضي

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران لا ينسجم إطلاقا مع المسار التفاوضي. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T18:55+0000

2025-05-13T18:55+0000

2025-05-13T18:55+0000

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه "لا يمكن للطرف المقابل أن يتحدث عن الدبلوماسية ويستمر في استخدام لغة التهديد والضغط"، مضيفة أن "الهدف من المفاوضات هو الحفاظ على حقوق طهران وإنهاء العقوبات الظالمة غير المبررة".وتابع البيان أنه "لا يمكن التنبؤ بنتائج المفاوضات ونحن ثابتون في مواقفنا ولا نغيرها باستمرار"، مشددا على ضرورة تجنب الطرف المقابل، إصدار تصريحات متناقضة لأنها تزيد من انعدام الثقة.وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها، أن "طهران دخلت المفاوضات مع واشنطن بشكل جدي وبهدف الوصول إلى نتيجة كما فعلت سابقا".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، فرض عقوبات جديدة على "كيانات وأفراد على صلة بإيران".وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، إن العقوبات الجديدة استهدفت اسمَي مواطنين إيرانيين، هما "محمد رضا صديقي صابر" و"أحمد حقيقت‌ طلب".كما أُضيفت شركة "فناوران آینده‌ نكر بویا بارس" إلى قائمة العقوبات أيضاً، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الشركة تقع في المنطقة الصناعية شمس ‌آباد بطهران وتنشط في مجال التقنيات الحساسة.وانتهت الأحد الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران وأمريكا، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.وقال وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، معقبًا على الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، التي عقدت أمس الأحد، بوساطة عمانية في مسقط: "في هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة إلى حد كثير ودخلنا مرحلة مناقشة التفاصيل"، مردفًا أنه "يمكن القول بأن المحادثات تجري إلى الأمام"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف عراقجي: "بطبيعة الحال ستكون الظروف أكثر صعوبة، لكن رغم الصعوبات والصراحة التي تخللت المفاوضات، تضمنت هذه الجولة نقاشات مفيدة للغاية؛ والآن يمكننا القول بأن هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين".ومضى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "لقد قررنا استمرار هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على عقد جولة أخرى، لكن تحديد الزمان والمكان سيتم وفقا لبرامج كلا الطرفين، الامر الذي سيتولاه وزير الخارجية العماني".وتأتي هذه الجولة بعد ثلاث جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون ناجحة إلى حد كبير، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

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