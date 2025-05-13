https://sarabic.ae/20250513/الخارجية-الروسية-تحدد-موضوع-المفاوضات-المحتملة-مع-كييف-في-إسطنبول-1100487205.html
الخارجية الروسية تحدد موضوع المفاوضات المحتملة مع كييف في إسطنبول
الخارجية الروسية تحدد موضوع المفاوضات المحتملة مع كييف في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، استعداد روسيا "للتفاوض بشأن أوكرانيا، بشكل جدي ومسؤول، لكن عدم قدرة كييف على التفاوض هو أحد العوائق في العملية". 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T13:34+0000
2025-05-13T13:34+0000
2025-05-13T13:58+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
اسطنبول
تفاوض
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وقال ريابكوف في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "موضوع اللقاء المحتمل في إسطنبول بشأن أوكرانيا هو كيفية ضمان تسوية موثوقة ومستدامة للصراع في أوكرانيا"، وأضاف: "من السابق لأوانه التكهن بآفاق المفاوضات المحتملة في إسطنبول".وتابع: "ينبغي توجيه السؤال إلى نظام كييف ورعاته، هل هم مستعدون للتفاوض؟"، وتابع: "لدينا انطباع قوي بأنه في ظل النهج الحالي، فإن الكلمة التي يمكن أن توصف بها هذه الشخصيات هي عدم القدرة على التفاوض، بينما نحن مستعدون للتفاوض بجدية ومسؤولية".وقال بيسكوف للصحفيين: "الجانب الروسي يواصل الاستعداد للمفاوضات المقرر إجراؤها، الخميس المقبل، في إسطنبول"، وأضاف: "روسيا تعتزم الإعلان عمن سيمثلها في المفاوضات مع أوكرانيا، بمجرد أن يرى الرئيس فلاديمير بوتين، ذلك ضروريا".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المفاوضات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل المفاوضات بين الجانبين.
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https://sarabic.ae/20250513/الكرملين-روسيا-تواصل-استعدادها-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100472486.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, اسطنبول, تفاوض
روسيا, أخبار أوكرانيا, اسطنبول, تفاوض
الخارجية الروسية تحدد موضوع المفاوضات المحتملة مع كييف في إسطنبول
13:34 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 13:58 GMT 13.05.2025)
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، استعداد روسيا "للتفاوض بشأن أوكرانيا، بشكل جدي ومسؤول، لكن عدم قدرة كييف على التفاوض هو أحد العوائق في العملية".
وقال ريابكوف في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "موضوع اللقاء المحتمل في إسطنبول بشأن أوكرانيا هو كيفية ضمان تسوية موثوقة ومستدامة للصراع في أوكرانيا"، وأضاف: "من السابق لأوانه التكهن بآفاق المفاوضات المحتملة في إسطنبول
".
وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على "ضرورة ضمان الاعتراف بالحقائق على الأرض في سياق الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك انضمام الأقاليم الجديدة إلى روسيا".
وتابع: "ينبغي توجيه السؤال إلى نظام كييف
ورعاته، هل هم مستعدون للتفاوض؟"، وتابع: "لدينا انطباع قوي بأنه في ظل النهج الحالي، فإن الكلمة التي يمكن أن توصف بها هذه الشخصيات هي عدم القدرة على التفاوض، بينما نحن مستعدون للتفاوض بجدية ومسؤولية".
وكان أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل التحضيرات للمفاوضات مع أوكرانيا، المقرر عقدها في 15 مايو/أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الجانب الروسي يواصل الاستعداد للمفاوضات المقرر إجراؤها، الخميس المقبل، في إسطنبول"، وأضاف: "روسيا تعتزم الإعلان عمن سيمثلها في المفاوضات مع أوكرانيا، بمجرد أن يرى الرئيس فلاديمير بوتين
، ذلك ضروريا".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المفاوضات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل المفاوضات
بين الجانبين.