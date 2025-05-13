https://sarabic.ae/20250513/الخارجية-الروسية-تحدد-موضوع-المفاوضات-المحتملة-مع-كييف-في-إسطنبول-1100487205.html

الخارجية الروسية تحدد موضوع المفاوضات المحتملة مع كييف في إسطنبول

الخارجية الروسية تحدد موضوع المفاوضات المحتملة مع كييف في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، استعداد روسيا "للتفاوض بشأن أوكرانيا، بشكل جدي ومسؤول، لكن عدم قدرة كييف على التفاوض هو أحد العوائق في العملية". 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T13:34+0000

2025-05-13T13:34+0000

2025-05-13T13:58+0000

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وقال ريابكوف في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "موضوع اللقاء المحتمل في إسطنبول بشأن أوكرانيا هو كيفية ضمان تسوية موثوقة ومستدامة للصراع في أوكرانيا"، وأضاف: "من السابق لأوانه التكهن بآفاق المفاوضات المحتملة في إسطنبول".وتابع: "ينبغي توجيه السؤال إلى نظام كييف ورعاته، هل هم مستعدون للتفاوض؟"، وتابع: "لدينا انطباع قوي بأنه في ظل النهج الحالي، فإن الكلمة التي يمكن أن توصف بها هذه الشخصيات هي عدم القدرة على التفاوض، بينما نحن مستعدون للتفاوض بجدية ومسؤولية".وقال بيسكوف للصحفيين: "الجانب الروسي يواصل الاستعداد للمفاوضات المقرر إجراؤها، الخميس المقبل، في إسطنبول"، وأضاف: "روسيا تعتزم الإعلان عمن سيمثلها في المفاوضات مع أوكرانيا، بمجرد أن يرى الرئيس فلاديمير بوتين، ذلك ضروريا".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المفاوضات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل المفاوضات بين الجانبين.

https://sarabic.ae/20250513/إعلام-وفد-أمريكي-يتوجه-إلى-إسطنبول-لحضور-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-1100484202.html

https://sarabic.ae/20250513/الكرملين-روسيا-تواصل-استعدادها-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100472486.html

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