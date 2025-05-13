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https://sarabic.ae/20250513/الكرملين-روسيا-تواصل-استعدادها-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100472486.html
الكرملين: روسيا تواصل استعدادها للمفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول
الكرملين: روسيا تواصل استعدادها للمفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل التحضيرات للمفاوضات مع أوكرانيا، المقرر عقدها في 15 مايو/ أيار الجاري، في مدينة... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T10:30+0000
2025-05-13T10:44+0000
روسيا
الكرملين
العالم
مفاوضات
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وقال بيسكوف للصحفيين: "الجانب الروسي يواصل الاستعداد للمفاوضات المقرر إجراؤها، الخميس المقبل، في إسطنبول".وأشار بيسكوف إلى أن أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا ولا يمكنها أن تدّعي اتباع نهج متوازن في المفاوضات.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المفاوضات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل المفاوضات بين الجانبين.في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل سفارتي البلدين.الكرملين: بوتين يؤكد خلال لقائه بويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة
https://sarabic.ae/20250513/ويتكوف-لا-يمكن-التوصل-إلى-اتفاق-سلام-بشأن-أوكرانيا-دون-موافقة-الرئيس-بوتين-1100461490.html
https://sarabic.ae/20250512/الكرملين-بوتين-حدد-موقفه-بشكل-واضح-بشأن-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا--1100438748.html
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روسيا, الكرملين, العالم, مفاوضات
روسيا, الكرملين, العالم, مفاوضات

الكرملين: روسيا تواصل استعدادها للمفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول

10:30 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 10:44 GMT 13.05.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل التحضيرات للمفاوضات مع أوكرانيا، المقرر عقدها في 15 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الجانب الروسي يواصل الاستعداد للمفاوضات المقرر إجراؤها، الخميس المقبل، في إسطنبول".

وأضاف بيسكوف أن روسيا تعتزم الإعلان عمن سيمثلها في المفاوضات مع أوكرانيا، بمجرد أن يرى
الرئيس بوتين، ذلك ضروريا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
ويتكوف: لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا دون موافقة الرئيس بوتين
06:18 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا ولا يمكنها أن تدّعي اتباع نهج متوازن في المفاوضات.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان للقادة الأوروبيين مكان على طاولة المفاوضات في تركيا: "أقترح عليكم مجددًا التركيز على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إذا تحدثنا بشكل عام عن مشاركة أوروبا في عملية تفاوضية محورية كهذه، فبما أن أوروبا تقف كليا إلى جانب أوكرانيا، فلا يمكنها ادعاء اتباع نهج محايد ومتوازن".

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
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الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
أمس, 12:32 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المفاوضات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل المفاوضات بين الجانبين.

وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو الجاري، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء مفاوضات بناءة بين الجانبين.

في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل سفارتي البلدين.
الكرملين: بوتين يؤكد خلال لقائه بويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة
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