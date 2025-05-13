دراسة علمية تكشف عن سر ضوء ينبعث من أجساد البشر ويختفي عند الموت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250513/دراسة-علمية-تكشف-عن-سر-ضوء-ينبعث-من-أجساد-البشر-ويختفي-عند-الموت-1100478057.html
دراسة علمية تكشف عن سر ضوء ينبعث من أجساد البشر ويختفي عند الموت
دراسة علمية تكشف عن سر ضوء ينبعث من أجساد البشر ويختفي عند الموت
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن أجسادنا قد تصدر ضوءًا خافتًا مرئيًا طوال الوقت، لكنه يتلاشى عند الموت، جاء ذلك وفق تجربة أجراها باحثون من جامعة كالغاري والمجلس... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T11:18+0000
2025-05-13T11:18+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100474920_0:0:1021:574_1920x0_80_0_0_0daf3d8618c4e1eb89abf6cc1aa796db.jpg
ونقل موقع "ساينس ألرت" أن التجربة أجريت على فئران وأوراق نباتات من نوعين مختلفين، وكشفت عن أدلة مادية مباشرة على ظاهرة "الضوء الحيوي" الغريبة التي تتوقف عند الموت، ما يشير إلى أن جميع الكائنات الحية - بما في ذلك البشر - قد تضيء حرفيًا بالصحة، حتى نفقد هذه القدرة.ويرى الخبراء أن الأطوال الموجية المرئية للضوء المنبعثة من العمليات الحيوية يجب أن تكون خافتة جدًا لدرجة أنها تُغمر بسهولة بواسطة الضوء المحيط أو الحرارة المنبعثة من الأيض، ما يجعل تتبعها بدقة في الجسم كله تحديًا كبيرًا.ويؤكد الفيزيائي "فاهيد سالاري" من جامعة كالغاري وفريقه أنهم تمكنوا من رصد ذلك بالفعل – أي انبعاث الفوتونات الضعيف جدًا (UPE) الصادر عن عدة حيوانات حية، والذي يختلف بشكل كبير عن أجسامها غير الحية، وكذلك في بعض أوراق النباتات.يكمن السر وراء "الضوء الحيوي" في فكرة مثيرة للجدل، وهي أن العديد من العمليات الحيوية تنتج ضوءًا واضحًا في شكل "الإنارة الكيميائية". وعلى مدى عقود، تم تسجيل انبعاثات تلقائية لموجات ضوئية تتراوح أطوالها بين 200 إلى 1000 نانومتر من تفاعلات أقل وضوحًا في مجموعة متنوعة من الخلايا الحية، مثل أنسجة قلب الأبقار أو المستعمرات البكتيرية.أحد التفسيرات القوية لمصدر هذا الإشعاع هو تأثير أنواع الأكسجين التفاعلية التي تنتجها الخلايا الحية عند تعرضها للإجهاد بسبب الحرارة أو السموم أو مسببات الأمراض أو نقص المغذيات. فعلى سبيل المثال، في وجود جزيئات كافية من بيروكسيد الهيدروجين، يمكن أن تتحول الدهون أو البروتينات بطريقة تدفع إلكتروناتها إلى مستويات طاقة عالية، ثم تطلق فوتونًا أو اثنين عند عودتها إلى وضعها الطبيعي.إذا أمكن مراقبة إجهاد الأنسجة عن بعد في المرضى من البشر أو الحيوانات، أو حتى في المحاصيل أو العينات البكتيرية، فقد يوفر ذلك للفنيين والأطباء أداة قوية غير جراحية للتشخيص.لتحديد ما إذا كان يمكن تعميم هذه العملية من الأنسجة المعزولة إلى الكائنات الحية الكاملة، استخدم الباحثون كاميرات متطورة لقياس الانبعاثات الضعيفة جدًا من الفئران الحية أولاً، ثم الميتة.وضعت أربع فئران مثبَّتة الحركة بشكل فردي في صندوق مظلم وتم تصويرها لمدة ساعة، ثم تمت عملية القتل الرحيم لها واستمر التصوير لمدة ساعة أخرى. تم الحفاظ على درجة حرارة أجسامها حتى بعد الموت لضمان عدم تأثير الحرارة على النتائج.وجد الباحثون أنهم تمكنوا من رصد فوتونات فردية في النطاق المرئي للضوء تنبعث من خلايا الفئران قبل وبعد الموت، وكان الفرق في عدد هذه الفوتونات واضحًا، حيث انخفض انبعاث الفوتونات الضعيف جدًا (UPE) بشكل كبير بعد القتل الرحيم.ويمكن الاستفادة من مثل هذه التجربة في التكهن بأن التوهج الخافت الناتج عن الخلايا المجهدة قد يخبرنا يومًا ما بما إذا كنا في صحة تامة أم لا.
https://sarabic.ae/20211209/باحثون-يحولون-شكل-البروتينات-في-أجساد-البشر-إلى-مقاطع-موسيقية-فيديو-1053738028.html
https://sarabic.ae/20250424/العلاج-بجسيمات-الذهب-النانوية-أمل-جديد-لعلاج-أمراض-العيون-1099847550.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100474920_24:0:997:730_1920x0_80_0_0_0a089107013010f9bda38676f16826e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, الأخبار
علوم, منوعات, الأخبار

دراسة علمية تكشف عن سر ضوء ينبعث من أجساد البشر ويختفي عند الموت

11:18 GMT 13.05.2025
© Photo / Grok AIصورة تعبيرية - جسم مضيء
صورة تعبيرية - جسم مضيء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Photo / Grok AI
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن أجسادنا قد تصدر ضوءًا خافتًا مرئيًا طوال الوقت، لكنه يتلاشى عند الموت، جاء ذلك وفق تجربة أجراها باحثون من جامعة كالغاري والمجلس الوطني للبحوث في كندا.
ونقل موقع "ساينس ألرت" أن التجربة أجريت على فئران وأوراق نباتات من نوعين مختلفين، وكشفت عن أدلة مادية مباشرة على ظاهرة "الضوء الحيوي" الغريبة التي تتوقف عند الموت، ما يشير إلى أن جميع الكائنات الحية - بما في ذلك البشر - قد تضيء حرفيًا بالصحة، حتى نفقد هذه القدرة.
ويرى الخبراء أن الأطوال الموجية المرئية للضوء المنبعثة من العمليات الحيوية يجب أن تكون خافتة جدًا لدرجة أنها تُغمر بسهولة بواسطة الضوء المحيط أو الحرارة المنبعثة من الأيض، ما يجعل تتبعها بدقة في الجسم كله تحديًا كبيرًا.
صورة لزراعة أنسجة غضروفية في مختبر باستخدام خلايا جذعية عظمية، والصورة مكبرة 20 و40 مرة - حائزة على المرتبة الـ 9، المملكة المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
باحثون يحولون شكل البروتينات في أجساد البشر إلى مقاطع موسيقية... فيديو
9 ديسمبر 2021, 12:24 GMT
ويؤكد الفيزيائي "فاهيد سالاري" من جامعة كالغاري وفريقه أنهم تمكنوا من رصد ذلك بالفعل – أي انبعاث الفوتونات الضعيف جدًا (UPE) الصادر عن عدة حيوانات حية، والذي يختلف بشكل كبير عن أجسامها غير الحية، وكذلك في بعض أوراق النباتات.
يكمن السر وراء "الضوء الحيوي" في فكرة مثيرة للجدل، وهي أن العديد من العمليات الحيوية تنتج ضوءًا واضحًا في شكل "الإنارة الكيميائية". وعلى مدى عقود، تم تسجيل انبعاثات تلقائية لموجات ضوئية تتراوح أطوالها بين 200 إلى 1000 نانومتر من تفاعلات أقل وضوحًا في مجموعة متنوعة من الخلايا الحية، مثل أنسجة قلب الأبقار أو المستعمرات البكتيرية.
أحد التفسيرات القوية لمصدر هذا الإشعاع هو تأثير أنواع الأكسجين التفاعلية التي تنتجها الخلايا الحية عند تعرضها للإجهاد بسبب الحرارة أو السموم أو مسببات الأمراض أو نقص المغذيات. فعلى سبيل المثال، في وجود جزيئات كافية من بيروكسيد الهيدروجين، يمكن أن تتحول الدهون أو البروتينات بطريقة تدفع إلكتروناتها إلى مستويات طاقة عالية، ثم تطلق فوتونًا أو اثنين عند عودتها إلى وضعها الطبيعي.
جراحة العيون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
مجتمع
العلاج بجسيمات الذهب النانوية.. أمل جديد لعلاج أمراض العيون
24 أبريل, 09:29 GMT
إذا أمكن مراقبة إجهاد الأنسجة عن بعد في المرضى من البشر أو الحيوانات، أو حتى في المحاصيل أو العينات البكتيرية، فقد يوفر ذلك للفنيين والأطباء أداة قوية غير جراحية للتشخيص.
لتحديد ما إذا كان يمكن تعميم هذه العملية من الأنسجة المعزولة إلى الكائنات الحية الكاملة، استخدم الباحثون كاميرات متطورة لقياس الانبعاثات الضعيفة جدًا من الفئران الحية أولاً، ثم الميتة.
وضعت أربع فئران مثبَّتة الحركة بشكل فردي في صندوق مظلم وتم تصويرها لمدة ساعة، ثم تمت عملية القتل الرحيم لها واستمر التصوير لمدة ساعة أخرى. تم الحفاظ على درجة حرارة أجسامها حتى بعد الموت لضمان عدم تأثير الحرارة على النتائج.
وجد الباحثون أنهم تمكنوا من رصد فوتونات فردية في النطاق المرئي للضوء تنبعث من خلايا الفئران قبل وبعد الموت، وكان الفرق في عدد هذه الفوتونات واضحًا، حيث انخفض انبعاث الفوتونات الضعيف جدًا (UPE) بشكل كبير بعد القتل الرحيم.
ويمكن الاستفادة من مثل هذه التجربة في التكهن بأن التوهج الخافت الناتج عن الخلايا المجهدة قد يخبرنا يومًا ما بما إذا كنا في صحة تامة أم لا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала