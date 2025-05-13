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روسيا: مقتل 6 أشخاص في قصف لقوات كييف خلال وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة 3 أيام
روسيا: مقتل 6 أشخاص في قصف لقوات كييف خلال وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة 3 أيام
سبوتنيك عربي
صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية والمتخصص بملف جرائم نظام كييف، اليوم الثلاثاء، أن 23 مدنيا أصيبوا جراء ضربات كييف خلال وقف... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T05:10+0000
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وجاء في تقرير أعدّه ميروشنيك، للفترة من 5 إلى 11 مايو/ أيار الجاري: "خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 3 أيام، تضررت المباني السكنية ووسائل النقل الطبي والمركبات المدنية والمرافق التجارية جراء ضربات القوات المسلحة الأوكرانية، ولم يكن من الممكن تجنب وقوع إصابات بين المدنيين، وأصيب 23 مدنيًا، توفي 6 منهم".وذكر ميروشنيك أن "الحالات الأكثر فظاعة تم تسجيلها في مقاطعة كورسك، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة".بالإضافة إلى ذلك، في 9 مايو الجاري، في مقاطعة بيلغورود الروسية، ضربت القوات المسلحة الأوكرانية مبنى الحكومة الإقليمية بطائرة مسيرة، وأصيب نائب حاكم المنطقة وضابط من وكالة حماية البيئة الروسية، كانا بالقرب من مكان الهجوم. وفي مقاطعة خيرسون الروسية، قُتل أحد سكان بلدة دنيبرياني أثناء قصف مدفعي.وكانت روسيا، وبقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلنت وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، من منتصف ليل 7-8 مايو الجاري حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته.الخارجية الروسية: الدول التي رفضت اتفاقيات مينسك تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار في كييفالكرملين: بوتين يبذل كل ما في وسعه لحل الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250511/الدفاع-الروسية-14043-انتهاكا-لوقف-إطلاق-النار-من-الجانب-الأوكراني-خلال-هدنة-عيد-النصر-1100396993.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

روسيا: مقتل 6 أشخاص في قصف لقوات كييف خلال وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة 3 أيام

05:10 GMT 13.05.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية والمتخصص بملف جرائم نظام كييف، اليوم الثلاثاء، أن 23 مدنيا أصيبوا جراء ضربات كييف خلال وقف إطلاق النار، الذي استمر ثلاثة أيام، وتوفي 6 منهم.
وجاء في تقرير أعدّه ميروشنيك، للفترة من 5 إلى 11 مايو/ أيار الجاري: "خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 3 أيام، تضررت المباني السكنية ووسائل النقل الطبي والمركبات المدنية والمرافق التجارية جراء ضربات القوات المسلحة الأوكرانية، ولم يكن من الممكن تجنب وقوع إصابات بين المدنيين، وأصيب 23 مدنيًا، توفي 6 منهم".
وذكر ميروشنيك أن "الحالات الأكثر فظاعة تم تسجيلها في مقاطعة كورسك، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة".

وأشار ميروشنيك إلى أن "رجلًا قُتل عندما تعرضت بلدة زفانوي للقصف بنظام إطلاق صواريخ متعدد المدى من طراز "هيمارس"، كما قُتلت امرأة عندما سقطت قنبلة جوية على بلدة غلوشكوفو".

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الدفاع الروسية: 14043 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني خلال هدنة عيد النصر
11 مايو, 09:14 GMT
بالإضافة إلى ذلك، في 9 مايو الجاري، في مقاطعة بيلغورود الروسية، ضربت القوات المسلحة الأوكرانية مبنى الحكومة الإقليمية بطائرة مسيرة، وأصيب نائب حاكم المنطقة وضابط من وكالة حماية البيئة الروسية، كانا بالقرب من مكان الهجوم. وفي مقاطعة خيرسون الروسية، قُتل أحد سكان بلدة دنيبرياني أثناء قصف مدفعي.
وكانت روسيا، وبقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلنت وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، من منتصف ليل 7-8 مايو الجاري حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته.
الخارجية الروسية: الدول التي رفضت اتفاقيات مينسك تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار في كييف
الكرملين: بوتين يبذل كل ما في وسعه لحل الصراع في أوكرانيا
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