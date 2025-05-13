https://sarabic.ae/20250513/لإتمام-صفقة-تبادل-الأسرى-إسرائيل-تواصل-المحادثات-في-قطر-تزامنا-مع-زيارة-ترامب-للمنطقة-1100492981.html
لإتمام صفقة تبادل الأسرى.. إسرائيل تواصل المحادثات في قطر تزامنا مع زيارة ترامب للمنطقة
لإتمام صفقة تبادل الأسرى.. إسرائيل تواصل المحادثات في قطر تزامنا مع زيارة ترامب للمنطقة
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تواصل المحادثات في قطر تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T15:07+0000
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وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قدم خطة تقضي بخطوة فورية نحو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 40 يوما.وأوضحت الصحيفة أنه خلال هذه الفترة سيتم مناقشة المرحلة الثانية من خطة ويتكوف، والتي تتضمن إنهاء الحرب في غزة، غير أن الجانب الإسرائيلي يتساءل حول كيفية تشكل اليوم التالي في غزة.وأكدت الصحيفة أن "إسرائيل تخشى أن تقترح الولايات المتحدة خطوة تدريجية لنزع السلاح من القطاع بطريقة لن تتمكن حماس من تحملها أبدا، وبهذه الطريقة فإن نهاية الحرب ستضع إسرائيل أمام أمر واقع حيث تظل حماس طرفا عنيفا ومسلحا جيدا وليس بعيدا عن الحدود".وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن "نتنياهو التقى، أمس الاثنين، مع ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وبحث معهما جهود تنفيذ الخطة الأمريكية لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة". وأوضح البيان أن "نتنياهو وجّه بإرسال وفد مفاوض إلى الدوحة اليوم الثلاثاء".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، "سيعقد نتنياهو، مساء اليوم، مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء لإطلاعهم على مباحثاته مع المبعوث الأمريكي".كما أشارت إلى "تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تضغط على حكومة نتنياهو للدخول في مفاوضات تفضي إلى وقف الحرب على غزة، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر عن تزايد الهوة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بدأ جولة في المنطقة لا تشمل إسرائيل".وقالت "القناة الـ13" الإسرائيلية إن "المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حث خلال لقاءاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على استغلال ما سماها نافذة الفرص في الأيام القادمة للتوصل إلى صفقة".ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "ضغط ويتكوف أفضى إلى إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، حيث من المتوقع أن يمكث أياما عدة"، مشيرةً إلى أن "مسؤولا إسرائيليا كبيرا أقر بأن فرص توسيع الحملة العسكرية في غزة في الأيام المقبلة قد تضاءلت".وكانت "كتائب القسام" قد أفرجت عن الأسير عيدان ألكسندر إثر مفاوضات مباشرة بين حركة حماس ومسؤولين أمريكيين، وأكدت "حماس"، أمس الاثنين، استعدادها للشروع فورا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف مستدام لإطلاق النار يفضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء الحصار وتبادل الأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250512/إفراج-حماس-عن-الجندي-الإسرائيلي-الأمريكي-هل-يمهد-الطريق-لوقف-الحرب-وإدخال-المساعدات-لغزة-1100450792.html
https://sarabic.ae/20250512/الصليب-الأحمر-يتسلم-الأسير-الإسرائيلي-الأمريكي-عيدان-ألكسندر-صور-1100446691.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطر اليوم, قطر, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطر اليوم, قطر, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
لإتمام صفقة تبادل الأسرى.. إسرائيل تواصل المحادثات في قطر تزامنا مع زيارة ترامب للمنطقة
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تواصل المحادثات في قطر تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.
وذكرت صحيفة
"يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قدم خطة تقضي بخطوة فورية نحو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 40 يوما.
وأوضحت الصحيفة أنه خلال هذه الفترة سيتم مناقشة المرحلة الثانية من خطة ويتكوف، والتي تتضمن إنهاء الحرب في غزة، غير أن الجانب الإسرائيلي يتساءل حول كيفية تشكل اليوم التالي في غزة.
وأكدت الصحيفة أن "إسرائيل تخشى أن تقترح الولايات المتحدة خطوة تدريجية لنزع السلاح من القطاع بطريقة لن تتمكن حماس من تحملها أبدا، وبهذه الطريقة فإن نهاية الحرب
ستضع إسرائيل أمام أمر واقع حيث تظل حماس طرفا عنيفا ومسلحا جيدا وليس بعيدا عن الحدود".
ويأتي اعتزام إسرائيل مواصلة المفاوضات في قطر، مع الإعلان عن إفراج "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا لديها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن "نتنياهو التقى، أمس الاثنين، مع ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وبحث معهما جهود تنفيذ الخطة الأمريكية لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة". وأوضح البيان أن "نتنياهو وجّه بإرسال وفد مفاوض إلى الدوحة اليوم الثلاثاء".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، "سيعقد نتنياهو،
مساء اليوم، مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء لإطلاعهم على مباحثاته مع المبعوث الأمريكي".
كما أشارت إلى "تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تضغط على حكومة نتنياهو للدخول في مفاوضات تفضي إلى وقف الحرب على غزة، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر عن تزايد الهوة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بدأ جولة في المنطقة لا تشمل إسرائيل".
وقالت "القناة الـ13" الإسرائيلية إن "المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حث خلال لقاءاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على استغلال ما سماها نافذة الفرص في الأيام القادمة للتوصل إلى صفقة
".
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "ضغط ويتكوف أفضى إلى إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، حيث من المتوقع أن يمكث أياما عدة"، مشيرةً إلى أن "مسؤولا إسرائيليا كبيرا أقر بأن فرص توسيع الحملة العسكرية في غزة
في الأيام المقبلة قد تضاءلت".
وكانت "كتائب القسام" قد أفرجت عن الأسير عيدان ألكسندر إثر مفاوضات مباشرة بين حركة حماس
ومسؤولين أمريكيين، وأكدت "حماس"، أمس الاثنين، استعدادها للشروع فورا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف مستدام لإطلاق النار يفضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء الحصار وتبادل الأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة.