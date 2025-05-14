الكرملين: نشر الأسلحة النووية في أوروبا لن يضيف شيئا إلى أمنها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250514/الكرملين-نشر-الأسلحة-النووية-في-أوروبا-لن-يضيف-شيئا-إلى-أمنها-1100518697.html
الكرملين: نشر الأسلحة النووية في أوروبا لن يضيف شيئا إلى أمنها
الكرملين: نشر الأسلحة النووية في أوروبا لن يضيف شيئا إلى أمنها
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية بذل جهود كبيرة لتشكيل البنية الأمنية الاستراتيجية... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T10:14+0000
2025-05-14T10:14+0000
الكرملين
التخلص من الأسلحة النووية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086177_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_659c548f350e879164f29415bfc4ea79.jpg
وقال بيكسوف للصحفيين ردا على سؤال حول موقف الكرملين من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده "مستعدة لفتح" نقاش حول نشر طائرات فرنسية مجهزة بـ"قنابل" نووية في دول أوروبية أخرى: "لا تزال هناك جهود كبيرة يتعين بذلها وفي مقدمتها بالطبع، من جانب روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي تمتلك أسلحة نووية، لتشكيل بنية أمنية استراتيجية في أوروبا".وفي وقت سابق، أعلن ماكرون استعداد بلاده للبدء في مناقشات حول نشر طائرات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، تماما كما يفعل الأمريكيون لتقاسم مظلتهم النووية.وكان صدر بيان مشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، في أيار/ مايو الجاري، بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني وتأسيس الأمم المتحدة.وأضاف البيان: "حث الطرفان الدول المعنية على التخلي عن عقلية "الحرب الباردة" و"اللعبة الصفرية"، وحل المشكلات من خلال الحوار المتكافئ والمشاورات القائمة على الاحترام المتبادل، وبناء الثقة لتجنب سوء التقدير الخطير، والامتناع عن الإجراءات التي تشكل مخاطر استراتيجية".
https://sarabic.ae/20250513/الكرملين-روسيا-تواصل-استعدادها-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100472486.html
https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-روسيا-ترفض-فكرة-نشر-قوات-حفظ-سلام-أوروبية-في-أوكرانيا-1100405587.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086177_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_7346a3dea60a222bfcf8e8d35ab226e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكرملين, التخلص من الأسلحة النووية, روسيا
الكرملين, التخلص من الأسلحة النووية, روسيا

الكرملين: نشر الأسلحة النووية في أوروبا لن يضيف شيئا إلى أمنها

10:14 GMT 14.05.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية بذل جهود كبيرة لتشكيل البنية الأمنية الاستراتيجية في أوروبا والتي أصبحت الآن في حالة يرثى لها.
وقال بيكسوف للصحفيين ردا على سؤال حول موقف الكرملين من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده "مستعدة لفتح" نقاش حول نشر طائرات فرنسية مجهزة بـ"قنابل" نووية في دول أوروبية أخرى: "لا تزال هناك جهود كبيرة يتعين بذلها وفي مقدمتها بالطبع، من جانب روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي تمتلك أسلحة نووية، لتشكيل بنية أمنية استراتيجية في أوروبا".
وأضاف: "حاليا، نظام الاستقرار والأمن الاستراتيجي في أوروبا برمته في حالة يرثى لها، لأسباب واضحة".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
الكرملين: روسيا تواصل استعدادها للمفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول
أمس, 10:30 GMT
وتابع: "نشر الأسلحة النووية في القارة الأوروبية، لن يضيف شيئا للأمن والقدرة على التنبؤ والاستقرار إلى القارة الأوروبية".
وفي وقت سابق، أعلن ماكرون استعداد بلاده للبدء في مناقشات حول نشر طائرات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، تماما كما يفعل الأمريكيون لتقاسم مظلتهم النووية.
وكان صدر بيان مشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، في أيار/ مايو الجاري، بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني وتأسيس الأمم المتحدة.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: روسيا ترفض فكرة نشر "قوات حفظ سلام" أوروبية في أوكرانيا
11 مايو, 14:56 GMT

وقال البيان، فيما يتعلق بالأسلحة النووية: "الدول الحائزة للأسلحة النووية تتخذ، كل على حدة، عددا من الخطوات السلبية التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي، وتؤجج سباق التسلح، وتزيد من خطر الصراعات، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين".

وأضاف البيان: "حث الطرفان الدول المعنية على التخلي عن عقلية "الحرب الباردة" و"اللعبة الصفرية"، وحل المشكلات من خلال الحوار المتكافئ والمشاورات القائمة على الاحترام المتبادل، وبناء الثقة لتجنب سوء التقدير الخطير، والامتناع عن الإجراءات التي تشكل مخاطر استراتيجية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала