https://sarabic.ae/20250514/الكرملين-نشر-الأسلحة-النووية-في-أوروبا-لن-يضيف-شيئا-إلى-أمنها-1100518697.html

الكرملين: نشر الأسلحة النووية في أوروبا لن يضيف شيئا إلى أمنها

الكرملين: نشر الأسلحة النووية في أوروبا لن يضيف شيئا إلى أمنها

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية بذل جهود كبيرة لتشكيل البنية الأمنية الاستراتيجية... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T10:14+0000

2025-05-14T10:14+0000

2025-05-14T10:14+0000

الكرملين

التخلص من الأسلحة النووية

روسيا

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وقال بيكسوف للصحفيين ردا على سؤال حول موقف الكرملين من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده "مستعدة لفتح" نقاش حول نشر طائرات فرنسية مجهزة بـ"قنابل" نووية في دول أوروبية أخرى: "لا تزال هناك جهود كبيرة يتعين بذلها وفي مقدمتها بالطبع، من جانب روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي تمتلك أسلحة نووية، لتشكيل بنية أمنية استراتيجية في أوروبا".وفي وقت سابق، أعلن ماكرون استعداد بلاده للبدء في مناقشات حول نشر طائرات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، تماما كما يفعل الأمريكيون لتقاسم مظلتهم النووية.وكان صدر بيان مشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، في أيار/ مايو الجاري، بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني وتأسيس الأمم المتحدة.وأضاف البيان: "حث الطرفان الدول المعنية على التخلي عن عقلية "الحرب الباردة" و"اللعبة الصفرية"، وحل المشكلات من خلال الحوار المتكافئ والمشاورات القائمة على الاحترام المتبادل، وبناء الثقة لتجنب سوء التقدير الخطير، والامتناع عن الإجراءات التي تشكل مخاطر استراتيجية".

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الكرملين, التخلص من الأسلحة النووية, روسيا