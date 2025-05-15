https://sarabic.ae/20250515/خبير-الضغوطات-على-اللاجئين-ستؤثر-في-عملية-السلام-لأن-زيلينسكي-لا-يستطيع-حمايتهم-إذا-استمرت-المعارك--1100565370.html

خبير: الضغوطات على اللاجئين ستؤثر في عملية السلام لأن زيلينسكي لا يستطيع حمايتهم إذا استمرت المعارك

خبير: الضغوطات على اللاجئين ستؤثر في عملية السلام لأن زيلينسكي لا يستطيع حمايتهم إذا استمرت المعارك

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير مرصد الشرق الأوسط في موسكو، نبيل الجبيلي، عن المضايقات التي يتعرض لها اللاجئون الأوكرانيون في بولندا، موضحاً أن... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T11:12+0000

2025-05-15T11:12+0000

2025-05-15T11:12+0000

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وكشف الجبيلي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن "تواجد أكثر من سبعة ملايين لاجىء أوكراني في أوروبا وأكثر من مليونين في بولندا، ما يشكل ضغطا كبيراَ على البلدان الأوروبية"، قائلاً إن "بولندا منذ الأول بلد عنصري وتريد أن تبقى نظيفة خالية من اللاجئين لأن وجودهم يرتبط بارتفاع الجريمة والمشاكل الاقتصادية".وفي السياق، أوضح أن "ما يحصل في بولندا الآن أكبر من هذا بكثير لأن هناك محاولة دائمة من اللاجئين الأفريقيين والشرق أوسطيين بالدخول إلى أوروبا عبر بولندا، وبالتالي فهي معرضة لضغوط كبيرة من أوروبا لتحاول وقف هذا اللجوء وتلجأ إلى أساليب غير إنسانية معهم".واعتبر أن "الأوكرانيين الموجودين الآن في بولندا أصبحوا عبئا كبيرا على المجتمع فهم يطالبون دائما بالحصول على مساعدات"، مشيراً إلى أن "الموقف البولندي الآن يعكس الرفض التام للاتفاقية التي وقع عليها زيلينسكي مع الولايات المتحدة لذا سيطرد الأوكرانيون عاجلاً أم أجلاً من أوروبا"، قائلا: "المواطنون الأوكرانيون الموجودين في أوروبا هم خسارة كبيرة لأوروبا ولا منفعة منهم، لذا سنرى مزيداً من العنصرية تجاههم وترحالهم عندما يتم توقيع اتفاقية السلام".ضيف "سبوتنيك" أكد أن "القيادة في بولندا ليس بمقدورها أن تتحمل عبء اللاجئين وحدها، وأي قيادة جديدة تريد أن تستلم زمام الأمور في بولندا ستستعمل ورقة إرسال اللاجئين للانتصار في الانتخابات".وإذا ما كانت هذه الضغوطات على اللاجئين ستؤثر في عملية السلام، أجاب الجبيلي: "بالطبع لأن زيلينسكي لا يستطيع حماية اللاجئين إذا استمرت المعارك على الجبهات".رسالة "ترحيل" تثير الذعر... أوكرانيون يتلقون إخطارا صادما من السلطات الأمريكيةنائب برلماني: نصف الأوكرانيين في ألمانيا يعتمدون على الإعانات الاجتماعية

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