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روسيا: شروط وقف إطلاق النار مع أوكرانيا تناقش في إطار جلسات مغلقة
روسيا: شروط وقف إطلاق النار مع أوكرانيا تناقش في إطار جلسات مغلقة
سبوتنيك عربي
كشف روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية والمتخصص بملف جرائم نظام كييف، اليوم الاثنين، أن روسيا وأوكرانيا، ستناقشان تفاصيل وقف إطلاق... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T11:29+0000
2025-05-19T11:29+0000
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وقال ميروشنيك، في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن "روسيا وأوكرانيا، ووفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، ستناقشان تفاصيل مقترحاتهما لوقف إطلاق النار، خلف أبواب مغلقة".وأضاف: "في نهاية الاجتماع الأول، الذي كان قصيرًا نوعًا ما، تم التوصل إلى اتفاق على أن تناقش شروط تطبيق وقف إطلاق النار أو بالأحرى مقترحات الطرفين، في إطار مجموعة الاتصال. لذلك، يعدُّ الطرفان حاليًا مقترحاتهما، وبناءً عليه، ستناقش في إطار المفاوضات المغلقة ذاتها".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح في وقت سابق، استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة، في مدينة إسطنبول التركية، في 15 مايو/ أيار الجاري.واستمرت المفاوضات التي عقدت يوم الجمعة الماضية، قرابة الساعتين. وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، الذي يرأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى مع أوكرانيا، بمعدل ألف أسير مقابل ألف.وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على تقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل. خلال المفاوضات، طلب الجانب الأوكراني "عقد لقاء بين رئيسي الدولتين"، وقد أخذت روسيا الاتحادية هذا الطلب بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي أيضا استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا.ميدينسكي: راضون عن نتيجة المفاوضات في إسطنبولروبيو: ترامب يريد لقاء بوتين في أقرب وقت ممكن ويجري حاليا بحث مكان وموعد الاجتماع
https://sarabic.ae/20250517/روبيو-روسيا-تعد-قائمة-مطالب-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1100682474.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

روسيا: شروط وقف إطلاق النار مع أوكرانيا تناقش في إطار جلسات مغلقة

11:29 GMT 19.05.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
كشف روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية والمتخصص بملف جرائم نظام كييف، اليوم الاثنين، أن روسيا وأوكرانيا، ستناقشان تفاصيل وقف إطلاق النار.
وقال ميروشنيك، في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن "روسيا وأوكرانيا، ووفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، ستناقشان تفاصيل مقترحاتهما لوقف إطلاق النار، خلف أبواب مغلقة".
وأضاف: "في نهاية الاجتماع الأول، الذي كان قصيرًا نوعًا ما، تم التوصل إلى اتفاق على أن تناقش شروط تطبيق وقف إطلاق النار أو بالأحرى مقترحات الطرفين، في إطار مجموعة الاتصال. لذلك، يعدُّ الطرفان حاليًا مقترحاتهما، وبناءً عليه، ستناقش في إطار المفاوضات المغلقة ذاتها".

وأوضح ميروشنيك: "إننا نتحدث عن الفروق الدقيقة والآليات التي من شأنها ضمان أن يكون وقف إطلاق النار طريقا إلى السلام، وليس إلى تصعيد جديد".

وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
روبيو: روسيا تعد قائمة مطالب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
17 مايو, 22:40 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح في وقت سابق، استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة، في مدينة إسطنبول التركية، في 15 مايو/ أيار الجاري.
ولم يستبعد بوتين أن تتوصل الأطراف، خلال المفاوضات ذات الصلة، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
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واستمرت المفاوضات التي عقدت يوم الجمعة الماضية، قرابة الساعتين. وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، الذي يرأس الوفد الروسي، عن تبادل واسع النطاق للأسرى مع أوكرانيا، بمعدل ألف أسير مقابل ألف.
وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على تقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل. خلال المفاوضات، طلب الجانب الأوكراني "عقد لقاء بين رئيسي الدولتين"، وقد أخذت روسيا الاتحادية هذا الطلب بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي أيضا استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا.
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روبيو: ترامب يريد لقاء بوتين في أقرب وقت ممكن ويجري حاليا بحث مكان وموعد الاجتماع
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