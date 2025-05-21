https://sarabic.ae/20250521/رضا-سعد-الجنائية-الدولية-لا-تستطيع-تنفيذ-قرارتها-ويجب-إيجاد-مؤسسة-قانونية-دولية-محايدة-1100821905.html

رضا سعد: الجنائية الدولية لا تستطيع تنفيذ قرارتها ويجب إيجاد مؤسسة قانونية دولية محايدة

رضا سعد: الجنائية الدولية لا تستطيع تنفيذ قرارتها ويجب إيجاد مؤسسة قانونية دولية محايدة

سبوتنيك عربي

علّق مدير مركز جنيف للدراسات، رضا سعد، على تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف حول أنّ فكرة عمل المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن المجتمع الدولي... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T13:01+0000

2025-05-21T13:01+0000

2025-05-21T13:01+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

المحكمة الجنائية الدولية

روسيا

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ولفت سعد في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أنّ "تصريح مدفيديف يأتي في سياق عجز المحكمة عن تنفيذ الأهداف التي أُسست من أجلها خاصة أنها لم تستطع في كل النزاعات الكبرى في العالم أنّ تنفذ القرارات التي أصدرتها أو ستصدرها، وبالتالي تبقى حبرا على ورق". وأشار إلى أنه لا يوجد لديها آليات تنفيذية، فهي فقط صوت أكثر قانوني وإعلامي، مشدداً على أنّ "العالم اليوم أصبح بحاجة إلى نظام قانوني دولي يحظى بموافقة وإجماع كبيرين خاصة من الدول الكبرى مثل روسيا والأمريكية والصين والهند والدول العظمى". وكشف سعد عن "انحياز واضح باتجاه دول معينة دون أخرى"، مؤكدا "أن أغلبية القرارات تطال دول الشعوب الفقيرة وشعوب الدول الأفريقية".واعتبر أنه "يجب أنّ يكون لديها (المحكمة) آليات تنفيذية تعتمد على قرار مجلس الأمن مثلاً أو على جهاز تنفيذي خاص بها يحظى بإجماع الدول المنضوية تحت لوائها أو تحت الأمم المتحدة ويكون القرار ملزم للجميع دون انتقائية".

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حصري, تقارير سبوتنيك, المحكمة الجنائية الدولية, روسيا