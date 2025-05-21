https://sarabic.ae/20250521/رضا-سعد-الجنائية-الدولية-لا-تستطيع-تنفيذ-قرارتها-ويجب-إيجاد-مؤسسة-قانونية-دولية-محايدة-1100821905.html
رضا سعد: الجنائية الدولية لا تستطيع تنفيذ قرارتها ويجب إيجاد مؤسسة قانونية دولية محايدة
رضا سعد: الجنائية الدولية لا تستطيع تنفيذ قرارتها ويجب إيجاد مؤسسة قانونية دولية محايدة
سبوتنيك عربي
علّق مدير مركز جنيف للدراسات، رضا سعد، على تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف حول أنّ فكرة عمل المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن المجتمع الدولي... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T13:01+0000
2025-05-21T13:01+0000
2025-05-21T13:01+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
المحكمة الجنائية الدولية
روسيا
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ولفت سعد في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أنّ "تصريح مدفيديف يأتي في سياق عجز المحكمة عن تنفيذ الأهداف التي أُسست من أجلها خاصة أنها لم تستطع في كل النزاعات الكبرى في العالم أنّ تنفذ القرارات التي أصدرتها أو ستصدرها، وبالتالي تبقى حبرا على ورق". وأشار إلى أنه لا يوجد لديها آليات تنفيذية، فهي فقط صوت أكثر قانوني وإعلامي، مشدداً على أنّ "العالم اليوم أصبح بحاجة إلى نظام قانوني دولي يحظى بموافقة وإجماع كبيرين خاصة من الدول الكبرى مثل روسيا والأمريكية والصين والهند والدول العظمى". وكشف سعد عن "انحياز واضح باتجاه دول معينة دون أخرى"، مؤكدا "أن أغلبية القرارات تطال دول الشعوب الفقيرة وشعوب الدول الأفريقية".واعتبر أنه "يجب أنّ يكون لديها (المحكمة) آليات تنفيذية تعتمد على قرار مجلس الأمن مثلاً أو على جهاز تنفيذي خاص بها يحظى بإجماع الدول المنضوية تحت لوائها أو تحت الأمم المتحدة ويكون القرار ملزم للجميع دون انتقائية".
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حصري, تقارير سبوتنيك, المحكمة الجنائية الدولية, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, المحكمة الجنائية الدولية, روسيا
رضا سعد: الجنائية الدولية لا تستطيع تنفيذ قرارتها ويجب إيجاد مؤسسة قانونية دولية محايدة
حصري
علّق مدير مركز جنيف للدراسات، رضا سعد، على تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف حول أنّ فكرة عمل المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله "خاطئة".
ولفت سعد في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أنّ "تصريح مدفيديف يأتي في سياق عجز المحكمة عن تنفيذ الأهداف التي أُسست من أجلها خاصة أنها لم تستطع في كل النزاعات الكبرى
في العالم أنّ تنفذ القرارات التي أصدرتها أو ستصدرها، وبالتالي تبقى حبرا على ورق".
وقال سعد: "هناك دول كبرى في العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، لم تشارك في هذه المحكمة وهذا ما يضعف فعاليتها وقراراتها الدولية".
وأشار إلى أنه لا يوجد لديها آليات تنفيذية، فهي فقط صوت أكثر قانوني وإعلامي، مشدداً على أنّ "العالم اليوم أصبح بحاجة إلى نظام قانوني دولي يحظى بموافقة وإجماع كبيرين خاصة من الدول الكبرى مثل روسيا والأمريكية والصين والهند والدول العظمى".
وأضاف سعد: "ما النفع إذا أصدرت المحكمة قرارات لم تكن باستطاعتها أن تنفذها؟، مؤكداً على "أهمية إيجاد مؤسسة قانونية دولية محايدة".
وكشف سعد عن "انحياز واضح باتجاه دول معينة دون أخرى"، مؤكدا "أن أغلبية القرارات تطال دول الشعوب الفقيرة وشعوب الدول الأفريقية".
واعتبر أنه "يجب أنّ يكون لديها (المحكمة) آليات تنفيذية تعتمد على قرار مجلس الأمن مثلاً أو على جهاز تنفيذي خاص بها يحظى بإجماع الدول المنضوية تحت لوائها أو تحت الأمم المتحدة ويكون القرار ملزم للجميع دون انتقائية".