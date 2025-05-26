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الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن خلية متطرفة موجهة من دولة أوروبية.. فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن خلية متطرفة موجهة من دولة أوروبية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف تواجد خلية إرهابية في إحدى المقاطعات الروسية، تتلقى التوجيهات من إحدى الدول الأوروبية. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
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وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، أنه تم الكشف عن الخلية المتطرفة المكونة من عناصر يحملون جنسية إحدى دول آسيا الوسطى، في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، كانت تروج للأيديولوجية الإرهابية، بناء على تعليمات من بولندا.وقال مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة نيجني نوفغورود، أنشطة خلية سرية تابعة لمنظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، والتي تتكون من 7 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى".وفي وقت سابق، أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، أن "الاتحاد الأوروبي يقوم بتهيئة أيديولوجية واسعة النطاق للأوروبيين للحرب ضد روسيا".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، أن استخبارات كييف وتحت غطاء مؤسسة "راند" الأمريكية، تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة.إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكواعتقال 10 أشخاص قدموا معلومات إلى استخبارات كييف لتنظيم هجمات إرهابية في روسيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بولندا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بولندا
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن خلية متطرفة موجهة من دولة أوروبية.. فيديو
09:37 GMT 26.05.2025 (تم التحديث: 10:00 GMT 26.05.2025)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف تواجد خلية إرهابية في إحدى المقاطعات الروسية، تتلقى التوجيهات من إحدى الدول الأوروبية.
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، أنه تم الكشف عن الخلية المتطرفة المكونة من عناصر يحملون جنسية إحدى دول آسيا الوسطى، في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، كانت تروج للأيديولوجية الإرهابية، بناء على تعليمات من بولندا.
وقال مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة نيجني نوفغورود، أنشطة خلية سرية تابعة لمنظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، والتي تتكون من 7 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى".
وأضاف البيان أن "المتهمين، قاموا بناء على تعليمات من مبعوث أجنبي لمنظمة إرهابية دولية موجود في بولندا، بنشر أيديولوجية إرهابية بين المسلمين المحليين والعمال المهاجرين، بهدف الاستيلاء على السلطة بالقوة وإنشاء ما يسمى بالخلافة العالمية"، وأشار البيان إلى أن عناصر الخلية قاموا بتجنيد مؤيدين جددا في صفوفهم خلال اجتماعات سرية.
وفي وقت سابق، أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي
ألكسندر فينيديكتوف، أن "الاتحاد الأوروبي يقوم بتهيئة أيديولوجية واسعة النطاق للأوروبيين للحرب ضد روسيا".
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، أن استخبارات كييف
وتحت غطاء مؤسسة "راند" الأمريكية، تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة.