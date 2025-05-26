الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن خلية متطرفة موجهة من دولة أوروبية.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:19 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية السعودي يبحث في مدريد تحضيرات المؤتمر الدولي لحل الدولتين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
09:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
16:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250526/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-خلية-متطرفة-موجهة-من-دولة-أوروبية-فيديو-1100971303.html
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن خلية متطرفة موجهة من دولة أوروبية.. فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن خلية متطرفة موجهة من دولة أوروبية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف تواجد خلية إرهابية في إحدى المقاطعات الروسية، تتلقى التوجيهات من إحدى الدول الأوروبية. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T09:37+0000
2025-05-26T10:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
بولندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118372_0:256:2728:1791_1920x0_80_0_0_8ffa78b56d2b8d792b6ce21614d7cc0b.jpg
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، أنه تم الكشف عن الخلية المتطرفة المكونة من عناصر يحملون جنسية إحدى دول آسيا الوسطى، في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، كانت تروج للأيديولوجية الإرهابية، بناء على تعليمات من بولندا.وقال مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة نيجني نوفغورود، أنشطة خلية سرية تابعة لمنظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، والتي تتكون من 7 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى".وفي وقت سابق، أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، أن "الاتحاد الأوروبي يقوم بتهيئة أيديولوجية واسعة النطاق للأوروبيين للحرب ضد روسيا".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، أن استخبارات كييف وتحت غطاء مؤسسة "راند" الأمريكية، تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة.إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكواعتقال 10 أشخاص قدموا معلومات إلى استخبارات كييف لتنظيم هجمات إرهابية في روسيا
https://sarabic.ae/20250426/الأمن-الفيدرالي-يعتقل-عميلا-أوكرانيا-متورطا-في-اغتيال-مسؤول-عسكري-روسي-بضواحي-موسكو-1099918567.html
https://sarabic.ae/20250425/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-مواطن-روماني-جمع-بيانات-عسكرية-بناء-على-تعليمات-من-كييف-1099876899.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118372_0:1:2728:2047_1920x0_80_0_0_38b78db6794c124c114c7e3fef20bf59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بولندا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بولندا

الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن خلية متطرفة موجهة من دولة أوروبية.. فيديو

09:37 GMT 26.05.2025 (تم التحديث: 10:00 GMT 26.05.2025)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف تواجد خلية إرهابية في إحدى المقاطعات الروسية، تتلقى التوجيهات من إحدى الدول الأوروبية.
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، أنه تم الكشف عن الخلية المتطرفة المكونة من عناصر يحملون جنسية إحدى دول آسيا الوسطى، في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، كانت تروج للأيديولوجية الإرهابية، بناء على تعليمات من بولندا.
وقال مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة نيجني نوفغورود، أنشطة خلية سرية تابعة لمنظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، والتي تتكون من 7 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى".

وأضاف البيان أن "المتهمين، قاموا بناء على تعليمات من مبعوث أجنبي لمنظمة إرهابية دولية موجود في بولندا، بنشر أيديولوجية إرهابية بين المسلمين المحليين والعمال المهاجرين، بهدف الاستيلاء على السلطة بالقوة وإنشاء ما يسمى بالخلافة العالمية"، وأشار البيان إلى أن عناصر الخلية قاموا بتجنيد مؤيدين جددا في صفوفهم خلال اجتماعات سرية.

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا متورطا في اغتيال مسؤول عسكري بضواحي موسكو
26 أبريل, 16:52 GMT
وفي وقت سابق، أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، أن "الاتحاد الأوروبي يقوم بتهيئة أيديولوجية واسعة النطاق للأوروبيين للحرب ضد روسيا".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال مواطن روماني جمع بيانات عسكرية بناء على تعليمات من كييف
25 أبريل, 07:24 GMT
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، أن استخبارات كييف وتحت غطاء مؤسسة "راند" الأمريكية، تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة.
إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو
اعتقال 10 أشخاص قدموا معلومات إلى استخبارات كييف لتنظيم هجمات إرهابية في روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала