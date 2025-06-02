https://sarabic.ae/20250602/شخص-يضرم-النار-في-جسده-أمام-مقر-وزارة-العدل-الجزائرية-السلطات-تكشف-تفاصيل-مهمة---1101203269.html

شخص يضرم النار في جسده أمام مقر وزارة العدل الجزائرية... السلطات تكشف تفاصيل مهمة

شخص يضرم النار في جسده أمام مقر وزارة العدل الجزائرية... السلطات تكشف تفاصيل مهمة

سبوتنيك عربي

أضرم مواطن جزائري النار في جسده أمام مقر وزارة العدل الجزائرية، وذلك بعد أن سكب البنزين على جسده، قبل أن يقدم عناصر الأمن على إخماد النار وتقديم الإسعافات... 02.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-02T07:43+0000

2025-06-02T07:43+0000

2025-06-02T07:43+0000

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وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تفاصيل حادثة إضرام المواطن النار في جسده أمام مقر وزارة العدل.وأصدر بيانا للرأي العام جاء فيه: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الرأي العام، أنه بتاريخ اليوم 01 جوان (يونيو) 2025، تقدم المدعو زقوط فوزي الساكن ببلدية فرندة أمام إحدى مداخل مبنى وزارة العدل على الساعة السابعة و 20 دقيقة صباحا، وذلك بعد أن سكب البنزين على جسده، وقام إثر ذلك بإضرام النار في جزئه العلوي".وأضاف وكيل الجمهورية أن هذا الفعل تم بمعية شخصين الأول وفر وسيلة نقل المعني، والثاني قام بتصوير الفعل دون التدخل لمنعه من ذلك، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق في أسباب الحادث وملابساته.الجدير بالذكر أن الشخص المعني متابع حاليا على مستوى محكمة الجنح بفرندة من أجل قضيتين مؤجلتين ليوم 1 يونيو/حزيران 2025، مع الإبقاء عليه في حالة إفراج وإخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية .وتتعلق القضية الأولى بجنحة ممارسة أنشطة جماعية دون اعتماد و انتحال الصفة وجمع التبرعات دون ترخيص، أما الثانية فتتعلق بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق الطريق العمومي المؤدي إلى عرقلة حركة المرور.دولة عربية تتصدر قائمة الدول المنتجة للغاز المسال في أفريقيا دولة عربية تسترجع سفينة شحن حيوية من ميناء أوروبي بعد احتجازها لـ3 سنوات

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