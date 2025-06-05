انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
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https://sarabic.ae/20250605/انطلاق-فعاليات-المنتدى-الرقمي-العالمي-في-روسيا-1101342236.html
انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا
انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة "سبوتنيك" انطلاق فعاليات اليوم الأول من المنتدى الرقمي العالمي في روسيا، الذي يعقد يومي 5 و6 يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
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ويمثل هذا الحدث منصة لمناقشة الجوانب العالمية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وطرح مبادرات ومقترحات جديدة، وتهيئة بيئة مواتية للحوار بين رجال الأعمال، وتوقيع اتفاقيات تعاون متبادل المنفعة في المجال الرقمي.ويتضمن برنامج المنتدى نحو 60 جلسة، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية وتثقيفية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 160 متحدثًا من الروس والأجانب.وفي 5-6 يونيو/حزيران، سيعقد المنتدى الرقمي العالمي لأول مرة، حيث ستتاح للمشاركين فرصة التعرّف على إنجازات روسيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتجاهات العالمية، وإيجاد شركاء في المجال الرقمي، وإبرام اتفاقيات.وسيحضر هذا الحدث ممثلون عن تكنولوجيا المعلومات من النيجر، والكونغو، وملاوي، والكاميرون، والبوسنة والهرسك، وصربيا، وأوسيتيا الجنوبية، والسنغال، وأفغانستان، وإثيوبيا، والبحرين، واتحاد جزر القمر، ودول مشاركة أخرى.وفي الفترة من 5 إلى 8 يونيو، ضمن فعاليات "عطلة نهاية الأسبوع الصديقة للتكنولوجيا"، سيتحدث ممثلون عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مختلف الصناعات الإبداعية، عن التغييرات في البيئة المهنية مع ظهور التقنيات الجديدة والرقمنة بشكل عام.وسيكون الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الرئيسي للحدث، وسيجمع المهرجان خبراء الشبكات العصبية الاصطناعية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال، واختبار قدراته في العالم الحقيقي.المنتدى الرقمي العالمي 2025: نحو تشكيل مستقبل التكنولوجيا من نيجني نوفغورودروسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دولي
https://sarabic.ae/20250530/نيجني-نوفغورود-تستعد-لاستضافة-المؤتمر-العاشر-الصناعة-الرقمية-في-روسيا-الصناعية-1101144326.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا

11:17 GMT 05.06.2025
© Sputnikانطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا
انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
رصدت عدسة "سبوتنيك" انطلاق فعاليات اليوم الأول من المنتدى الرقمي العالمي في روسيا، الذي يعقد يومي 5 و6 يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
ويمثل هذا الحدث منصة لمناقشة الجوانب العالمية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وطرح مبادرات ومقترحات جديدة، وتهيئة بيئة مواتية للحوار بين رجال الأعمال، وتوقيع اتفاقيات تعاون متبادل المنفعة في المجال الرقمي.
ويتضمن برنامج المنتدى نحو 60 جلسة، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية وتثقيفية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 160 متحدثًا من الروس والأجانب.
© Sputnikانطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا
انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا
© Sputnik
وفي 5-6 يونيو/حزيران، سيعقد المنتدى الرقمي العالمي لأول مرة، حيث ستتاح للمشاركين فرصة التعرّف على إنجازات روسيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتجاهات العالمية، وإيجاد شركاء في المجال الرقمي، وإبرام اتفاقيات.
روبوت ذكاء اصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
نيجني نوفغورود تستعد لاستضافة المؤتمر العاشر "الصناعة الرقمية في روسيا الصناعية"
30 مايو, 17:19 GMT
وسيحضر هذا الحدث ممثلون عن تكنولوجيا المعلومات من النيجر، والكونغو، وملاوي، والكاميرون، والبوسنة والهرسك، وصربيا، وأوسيتيا الجنوبية، والسنغال، وأفغانستان، وإثيوبيا، والبحرين، واتحاد جزر القمر، ودول مشاركة أخرى.
© Sputnikانطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا
انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا
© Sputnik
وفي الفترة من 5 إلى 8 يونيو، ضمن فعاليات "عطلة نهاية الأسبوع الصديقة للتكنولوجيا"، سيتحدث ممثلون عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مختلف الصناعات الإبداعية، عن التغييرات في البيئة المهنية مع ظهور التقنيات الجديدة والرقمنة بشكل عام.
وسيكون الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الرئيسي للحدث، وسيجمع المهرجان خبراء الشبكات العصبية الاصطناعية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال، واختبار قدراته في العالم الحقيقي.
المنتدى الرقمي العالمي 2025: نحو تشكيل مستقبل التكنولوجيا من نيجني نوفغورود
روسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دولي
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