https://sarabic.ae/20250605/انطلاق-فعاليات-المنتدى-الرقمي-العالمي-في-روسيا-1101342236.html

انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا

انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا

سبوتنيك عربي

رصدت عدسة "سبوتنيك" انطلاق فعاليات اليوم الأول من المنتدى الرقمي العالمي في روسيا، الذي يعقد يومي 5 و6 يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية. 05.06.2025, سبوتنيك عربي

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ويمثل هذا الحدث منصة لمناقشة الجوانب العالمية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وطرح مبادرات ومقترحات جديدة، وتهيئة بيئة مواتية للحوار بين رجال الأعمال، وتوقيع اتفاقيات تعاون متبادل المنفعة في المجال الرقمي.ويتضمن برنامج المنتدى نحو 60 جلسة، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية وتثقيفية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 160 متحدثًا من الروس والأجانب.وفي 5-6 يونيو/حزيران، سيعقد المنتدى الرقمي العالمي لأول مرة، حيث ستتاح للمشاركين فرصة التعرّف على إنجازات روسيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتجاهات العالمية، وإيجاد شركاء في المجال الرقمي، وإبرام اتفاقيات.وسيحضر هذا الحدث ممثلون عن تكنولوجيا المعلومات من النيجر، والكونغو، وملاوي، والكاميرون، والبوسنة والهرسك، وصربيا، وأوسيتيا الجنوبية، والسنغال، وأفغانستان، وإثيوبيا، والبحرين، واتحاد جزر القمر، ودول مشاركة أخرى.وفي الفترة من 5 إلى 8 يونيو، ضمن فعاليات "عطلة نهاية الأسبوع الصديقة للتكنولوجيا"، سيتحدث ممثلون عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مختلف الصناعات الإبداعية، عن التغييرات في البيئة المهنية مع ظهور التقنيات الجديدة والرقمنة بشكل عام.وسيكون الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الرئيسي للحدث، وسيجمع المهرجان خبراء الشبكات العصبية الاصطناعية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال، واختبار قدراته في العالم الحقيقي.المنتدى الرقمي العالمي 2025: نحو تشكيل مستقبل التكنولوجيا من نيجني نوفغورودروسيا تستضيف "المنتدى الرقمي العالمي 2025" بمشاركة أكثر من 1500 ضيف دولي

https://sarabic.ae/20250530/نيجني-نوفغورود-تستعد-لاستضافة-المؤتمر-العاشر-الصناعة-الرقمية-في-روسيا-الصناعية-1101144326.html

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