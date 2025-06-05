انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا
© Sputnikانطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا
© Sputnik
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رصدت عدسة "سبوتنيك" انطلاق فعاليات اليوم الأول من المنتدى الرقمي العالمي في روسيا، الذي يعقد يومي 5 و6 يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
ويمثل هذا الحدث منصة لمناقشة الجوانب العالمية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وطرح مبادرات ومقترحات جديدة، وتهيئة بيئة مواتية للحوار بين رجال الأعمال، وتوقيع اتفاقيات تعاون متبادل المنفعة في المجال الرقمي.
📹انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 5, 2025
رصدت عدسة "سبوتنيك"، انطلاق فعاليات اليوم الأول من المنتدى الرقمي العالمي في روسيا، الذي يُعقد يومي 5 و6 يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
✅يُمثل هذا الحدث منصة لمناقشة الجوانب العالمية لتطوير تكنولوجيا… pic.twitter.com/57JwAt6sLd
ويتضمن برنامج المنتدى نحو 60 جلسة، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية وتثقيفية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 160 متحدثًا من الروس والأجانب.
© Sputnikانطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا
انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا
© Sputnik
وفي 5-6 يونيو/حزيران، سيعقد المنتدى الرقمي العالمي لأول مرة، حيث ستتاح للمشاركين فرصة التعرّف على إنجازات روسيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتجاهات العالمية، وإيجاد شركاء في المجال الرقمي، وإبرام اتفاقيات.
وسيحضر هذا الحدث ممثلون عن تكنولوجيا المعلومات من النيجر، والكونغو، وملاوي، والكاميرون، والبوسنة والهرسك، وصربيا، وأوسيتيا الجنوبية، والسنغال، وأفغانستان، وإثيوبيا، والبحرين، واتحاد جزر القمر، ودول مشاركة أخرى.
© Sputnikانطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا
انطلاق فعاليات المنتدى الرقمي العالمي في روسيا
© Sputnik
وفي الفترة من 5 إلى 8 يونيو، ضمن فعاليات "عطلة نهاية الأسبوع الصديقة للتكنولوجيا"، سيتحدث ممثلون عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مختلف الصناعات الإبداعية، عن التغييرات في البيئة المهنية مع ظهور التقنيات الجديدة والرقمنة بشكل عام.
وسيكون الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الرئيسي للحدث، وسيجمع المهرجان خبراء الشبكات العصبية الاصطناعية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال، واختبار قدراته في العالم الحقيقي.