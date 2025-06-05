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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
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هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
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لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
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نبض افريقيا
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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لقاء سبوتنيك
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16:03 GMT
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خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
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https://sarabic.ae/20250605/بينها-دولة-عربية-أكبر-10-دول-امتلاكا-للأغنام-في-العالم-1101350630.html
بينها دولة عربية... أكبر 10 دول امتلاكا للأغنام في العالم
بينها دولة عربية... أكبر 10 دول امتلاكا للأغنام في العالم
سبوتنيك عربي
يزداد الإقبال على شراء الأغنام في العالم الإسلامي عشية عيد الأضحى المبارك، الذي يتزامن هذا العام مع اتساع ظاهرة الجفاف لتشمل الكثير من بقاع العالم مما يحد من... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T13:52+0000
2025-06-05T14:12+0000
الأغنام
العالم
دول عربية
عيد الأضحى
تصدير الماشية
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وذكرت وسائل إعلام أن قوائم الدول الأكثر إنتاجا وتصديرا واستيرادا للماشية على مستوى العالم، تشير إلى بعض الظواهر والمفارقات مثل احتلال البلدان العربية 7 مراكز في قائمة الأكثر استيرادا للماشية الحية في العالم.الدول الأكثر امتلاكا للماشية الحية في العالم 2025وفقا لموقع "وورلد أطلس" الكندي، جاءت أحدث إحصاءات الدول الأكثر امتلاكا لرؤوس الماشية في العالم كالآتي:الدول العربية الأكثر تصديرا للماشية الحية تأتي قائمة أكثر الدول العربية تصديرا للماشية الحية لعام 2023، وفقا لأداة الحلول العالمية المتكاملة "ويتس"، التابعة للبنك الدولي، كالآتي:الدول العربية الأكثر امتلاكا لرؤوس الماشية 2025أكثر الدول العربية استيرادا للماشية الحيةيشار إلى أنه تتجه أنظار العالم العربي والإسلامي مع قرب عيد الأضحى المبارك إلى أسعار الماشية في ظل رغبة في أداء الشعيرة الدينية، لكن يظل تحدي ارتفاع الأسعار المرتبط بوفرة الماشية، ماثلا في الكثير من البلدان مما دفع الناس إلى العزوف عن الذبح أو اللجوء لبدائل أخرى، خاصة في ظل موجة التضخم التي لم تنحسر بعد في الكثير من بلدان المنطقة.
https://sarabic.ae/20250601/دولة-عربية-تتخذ-إجراءات-صارمة-لمنع-بيع-أغنام-عيد-الأضحى-بشكل-غير-قانوني-1101179381.html
https://sarabic.ae/20250426/لحظات-مؤثرة-إنقاذ-مئات-الأغنام-من-الغرق-قبالة-سواحل-اليمن-فيديو-1099914945.html
https://sarabic.ae/20250320/دولة-عربية-تمنع-ذبح-إناث-الأغنام-والماعز-لعام-كامل--1098810459.html
https://sarabic.ae/20240603/10-دول-عربية-ضمن-الأكثر-امتلاكا-للأغنام-في-العالم-1089465856.html
https://sarabic.ae/20250313/دولة-عربية-تواجه-نقصا-حادا-في-أضاحي-العيد-بـ3-ملايين-رأس-فقط-1098638777.html
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الأغنام, العالم, دول عربية, عيد الأضحى , تصدير الماشية, أخبار السودان اليوم, السعودية, الجزائر
الأغنام, العالم, دول عربية, عيد الأضحى , تصدير الماشية, أخبار السودان اليوم, السعودية, الجزائر

بينها دولة عربية... أكبر 10 دول امتلاكا للأغنام في العالم

13:52 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 14:12 GMT 05.06.2025)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورقطيع من الأغنام يتجه إلى المراعي على طول أحد شوارع القرية بالقرب من بحيرة سيفان في أرمينيا، 14 أكتوبر 2019
قطيع من الأغنام يتجه إلى المراعي على طول أحد شوارع القرية بالقرب من بحيرة سيفان في أرمينيا، 14 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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يزداد الإقبال على شراء الأغنام في العالم الإسلامي عشية عيد الأضحى المبارك، الذي يتزامن هذا العام مع اتساع ظاهرة الجفاف لتشمل الكثير من بقاع العالم مما يحد من أعداد رؤوس الماشية المتاحة في العالم.
وذكرت وسائل إعلام أن قوائم الدول الأكثر إنتاجا وتصديرا واستيرادا للماشية على مستوى العالم، تشير إلى بعض الظواهر والمفارقات مثل احتلال البلدان العربية 7 مراكز في قائمة الأكثر استيرادا للماشية الحية في العالم.
وأشارت إلى أنه "لدى الصين العدد الأكبر من رؤوس الماشية في العالم، تليها الهند ثم أستراليا، في حين يتبوأ الاتحاد الأوروبي ورومانيا وإسبانيا والأردن قائمة الأكثر تصديرا للماشية.
أغنام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
دولة عربية تتخذ إجراءات صارمة لمنع بيع أغنام عيد الأضحى
1 يونيو, 07:32 GMT

الدول الأكثر امتلاكا للماشية الحية في العالم 2025

وفقا لموقع "وورلد أطلس" الكندي، جاءت أحدث إحصاءات الدول الأكثر امتلاكا لرؤوس الماشية في العالم كالآتي:
1.
الصين: 194 مليون رأس.
2.
الهند: 75.34 مليون رأس.
3.
أستراليا: 70.23 مليون رأس.
4.
إيران: 55.58 مليون رأس.
5.
نيجيريا: 50.28 مليون رأس.
6.
تشاد: 45 مليون رأس.
7.
تركيا: 44.68 مليون رأس.
8.
السودان: 41.33 مليون رأس.
9.
إثيوبيا: 35 مليون رأس.
10.
بريطانيا: 33 مليون رأس.
إنقاذ مئات الخراف قبالة سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
لحظات مؤثرة... إنقاذ مئات الأغنام من الغرق قبالة سواحل اليمن... فيديو
26 أبريل, 13:37 GMT

الدول العربية الأكثر تصديرا للماشية الحية

تأتي قائمة أكثر الدول العربية تصديرا للماشية الحية لعام 2023، وفقا لأداة الحلول العالمية المتكاملة "ويتس"، التابعة للبنك الدولي، كالآتي:
1.
الأردن 158.78 مليون دولار من تصدير 1.32 مليون رأس.
2.
الإمارات 51.26 مليون دولار بتصدير 517 ألف رأس.
3.
السعودية 15.23 مليون دولار بتصدير 153 ألف رأس.
4.
سلطنة عمان 3.22 ملايين دولار بتصدير نحو 27 ألف رأس.
5.
مصر2.8 مليون دولار بتصدير 23 ألف رأس.
أغنام بالقرب من الصخرة البيضاء في القرم 3 مايو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
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20 مارس, 14:14 GMT

الدول العربية الأكثر امتلاكا لرؤوس الماشية 2025

1.
السودان: 41.33 مليون رأس.
2.
الجزائر: 31.19 مليون رأس.
3.
السعودية: 21.8 مليون رأس.
4.
المغرب: 21.8 مليون رأس.
5.
سوريا: 17.84 مليون رأس.
شاب تونسي يرعى الأغنام بإحدى مناطق العشب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
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10 دول عربية ضمن الأكثر امتلاكا للأغنام في العالم
3 يونيو 2024, 14:04 GMT

أكثر الدول العربية استيرادا للماشية الحية

1.
السعودية 1.13 مليار دولار لاستيراد 9.44 ملايين رأس.
2.
الأردن 204.8 ملايين دولار لاستيراد 1.7 مليون رأس.
3.
الكويت 127.8 مليون دولار لاستيراد 1.06 مليون رأس.
4.
قطر 88.3 مليون دولار لاستيراد نحو 735 ألف رأس.
5.
سلطنة عمان79.3 مليون دولار لاستيراد 660 ألف رأس.
6.
المغرب 62.76 مليون دولار لاستيراد 522 ألف رأس.
7.
فلسطين 46.45 مليون دولار لاستيراد 356 ألف رأس.
أغنامٌ في مزرعة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
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13 مارس, 15:25 GMT
يشار إلى أنه تتجه أنظار العالم العربي والإسلامي مع قرب عيد الأضحى المبارك إلى أسعار الماشية في ظل رغبة في أداء الشعيرة الدينية، لكن يظل تحدي ارتفاع الأسعار المرتبط بوفرة الماشية، ماثلا في الكثير من البلدان مما دفع الناس إلى العزوف عن الذبح أو اللجوء لبدائل أخرى، خاصة في ظل موجة التضخم التي لم تنحسر بعد في الكثير من بلدان المنطقة.
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