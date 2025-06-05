بينها دولة عربية... أكبر 10 دول امتلاكا للأغنام في العالم
13:52 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 14:12 GMT 05.06.2025)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورقطيع من الأغنام يتجه إلى المراعي على طول أحد شوارع القرية بالقرب من بحيرة سيفان في أرمينيا، 14 أكتوبر 2019
© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
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يزداد الإقبال على شراء الأغنام في العالم الإسلامي عشية عيد الأضحى المبارك، الذي يتزامن هذا العام مع اتساع ظاهرة الجفاف لتشمل الكثير من بقاع العالم مما يحد من أعداد رؤوس الماشية المتاحة في العالم.
وذكرت وسائل إعلام أن قوائم الدول الأكثر إنتاجا وتصديرا واستيرادا للماشية على مستوى العالم، تشير إلى بعض الظواهر والمفارقات مثل احتلال البلدان العربية 7 مراكز في قائمة الأكثر استيرادا للماشية الحية في العالم.
وأشارت إلى أنه "لدى الصين العدد الأكبر من رؤوس الماشية في العالم، تليها الهند ثم أستراليا، في حين يتبوأ الاتحاد الأوروبي ورومانيا وإسبانيا والأردن قائمة الأكثر تصديرا للماشية.
1 يونيو, 07:32 GMT
الدول الأكثر امتلاكا للماشية الحية في العالم 2025
وفقا لموقع "وورلد أطلس" الكندي، جاءت أحدث إحصاءات الدول الأكثر امتلاكا لرؤوس الماشية في العالم كالآتي:
1.الصين: 194 مليون رأس.
2.الهند: 75.34 مليون رأس.
3.أستراليا: 70.23 مليون رأس.
4.إيران: 55.58 مليون رأس.
5.نيجيريا: 50.28 مليون رأس.
6.تشاد: 45 مليون رأس.
7.تركيا: 44.68 مليون رأس.
8.السودان: 41.33 مليون رأس.
9.إثيوبيا: 35 مليون رأس.
10.بريطانيا: 33 مليون رأس.
26 أبريل, 13:37 GMT
الدول العربية الأكثر تصديرا للماشية الحية
تأتي قائمة أكثر الدول العربية تصديرا للماشية الحية لعام 2023، وفقا لأداة الحلول العالمية المتكاملة "ويتس"، التابعة للبنك الدولي، كالآتي:
1.الأردن 158.78 مليون دولار من تصدير 1.32 مليون رأس.
2.الإمارات 51.26 مليون دولار بتصدير 517 ألف رأس.
3.السعودية 15.23 مليون دولار بتصدير 153 ألف رأس.
4.سلطنة عمان 3.22 ملايين دولار بتصدير نحو 27 ألف رأس.
5.مصر2.8 مليون دولار بتصدير 23 ألف رأس.
20 مارس, 14:14 GMT
الدول العربية الأكثر امتلاكا لرؤوس الماشية 2025
1.السودان: 41.33 مليون رأس.
2.الجزائر: 31.19 مليون رأس.
3.السعودية: 21.8 مليون رأس.
4.المغرب: 21.8 مليون رأس.
5.سوريا: 17.84 مليون رأس.
3 يونيو 2024, 14:04 GMT
أكثر الدول العربية استيرادا للماشية الحية
1.السعودية 1.13 مليار دولار لاستيراد 9.44 ملايين رأس.
2.الأردن 204.8 ملايين دولار لاستيراد 1.7 مليون رأس.
3.الكويت 127.8 مليون دولار لاستيراد 1.06 مليون رأس.
4.قطر 88.3 مليون دولار لاستيراد نحو 735 ألف رأس.
5.سلطنة عمان79.3 مليون دولار لاستيراد 660 ألف رأس.
6.المغرب 62.76 مليون دولار لاستيراد 522 ألف رأس.
7.فلسطين 46.45 مليون دولار لاستيراد 356 ألف رأس.
13 مارس, 15:25 GMT
يشار إلى أنه تتجه أنظار العالم العربي والإسلامي مع قرب عيد الأضحى المبارك إلى أسعار الماشية في ظل رغبة في أداء الشعيرة الدينية، لكن يظل تحدي ارتفاع الأسعار المرتبط بوفرة الماشية، ماثلا في الكثير من البلدان مما دفع الناس إلى العزوف عن الذبح أو اللجوء لبدائل أخرى، خاصة في ظل موجة التضخم التي لم تنحسر بعد في الكثير من بلدان المنطقة.