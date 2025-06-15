https://sarabic.ae/20250615/دمشق-تعلن-عن-تأسيس-مجلس-الأعمال-الأمريكي-السوري-1101673900.html

دمشق تعلن عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري

دمشق تعلن عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري

سبوتنيك عربي

أعلن، أمس السبت، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري كمؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير سياسية، تهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية... 15.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-15T06:42+0000

2025-06-15T06:42+0000

2025-06-15T06:42+0000

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وذكر المجلس في بيان رسمي، أن هدفه الرئيسي يتمثل في بناء منصة فاعلة لتبادل الخبرات وتقديم الرؤى للشركات والمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سوريا بعد سنوات من الأزمات.ويخطط المجلس خلال الفترة المقبلة لتنظيم وفود تجارية ومؤتمرات استثمارية بين الجانبين، كما سيقدم خدمات استشارية وإرشادية متكاملة للجهات الرسمية، تشمل الجوانب القانونية والضريبية ومتطلبات التصدير والاستيراد، بالتنسيق مع غرف التجارة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".ودعا المجلس جميع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين إلى الانخراط في جهود التعاون المباشر، سعيا لبناء علاقات تجارية قوية ومستدامة بين دمشق وواشنطن.من ناحيته، أكد العضو المؤسس في المجلس، عصام غريواتي، أن "هذه المبادرة تشكّل منصة اقتصادية واعدة لدعم مرحلة إعادة بناء سوريا، من خلال تعزيز الشراكة مع الجانب الأمريكي".ويضم مجلس الاعمال الأمريكي السوري إلى جانب غريواتي وسلقيني، كلا من رجال وسيدات الأعمال: عبد الحميد العاقل، وماركي بريتن، وباسل عجة، إضافة إلى مجلس استشاري يضم المستشار القانوني سمير صابونجي، والمحامي والمستشار كمال هيكل، والمستشار المالي لؤي الحمصي.وأعلنت ‏وزارة الخزانة الأمريكية، أواخر شهر مايو/ أيار 2025، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، في المملكة العربية السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وطلب منه الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل.كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.

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