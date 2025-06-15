https://sarabic.ae/20250615/دمشق-تعلن-عن-تأسيس-مجلس-الأعمال-الأمريكي-السوري-1101673900.html
دمشق تعلن عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري
دمشق تعلن عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري
سبوتنيك عربي
أعلن، أمس السبت، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري كمؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير سياسية، تهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية... 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T06:42+0000
2025-06-15T06:42+0000
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وذكر المجلس في بيان رسمي، أن هدفه الرئيسي يتمثل في بناء منصة فاعلة لتبادل الخبرات وتقديم الرؤى للشركات والمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سوريا بعد سنوات من الأزمات.ويخطط المجلس خلال الفترة المقبلة لتنظيم وفود تجارية ومؤتمرات استثمارية بين الجانبين، كما سيقدم خدمات استشارية وإرشادية متكاملة للجهات الرسمية، تشمل الجوانب القانونية والضريبية ومتطلبات التصدير والاستيراد، بالتنسيق مع غرف التجارة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".ودعا المجلس جميع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين إلى الانخراط في جهود التعاون المباشر، سعيا لبناء علاقات تجارية قوية ومستدامة بين دمشق وواشنطن.من ناحيته، أكد العضو المؤسس في المجلس، عصام غريواتي، أن "هذه المبادرة تشكّل منصة اقتصادية واعدة لدعم مرحلة إعادة بناء سوريا، من خلال تعزيز الشراكة مع الجانب الأمريكي".ويضم مجلس الاعمال الأمريكي السوري إلى جانب غريواتي وسلقيني، كلا من رجال وسيدات الأعمال: عبد الحميد العاقل، وماركي بريتن، وباسل عجة، إضافة إلى مجلس استشاري يضم المستشار القانوني سمير صابونجي، والمحامي والمستشار كمال هيكل، والمستشار المالي لؤي الحمصي.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أواخر شهر مايو/ أيار 2025، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، في المملكة العربية السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وطلب منه الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل.كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
https://sarabic.ae/20250529/المبعوث-الأمريكي-الخاص-إلى-سوريا-يكشف-نية-ترامب-تجاه-دمشق-ومقترحا-للتهدئة-مع-إسرائيل-1101098095.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
دمشق تعلن عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري
أعلن، أمس السبت، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري كمؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير سياسية، تهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وأمريكا.
وذكر المجلس في بيان رسمي، أن هدفه الرئيسي يتمثل في بناء منصة فاعلة لتبادل الخبرات وتقديم الرؤى للشركات والمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سوريا بعد سنوات من الأزمات.
ويخطط المجلس خلال الفترة المقبلة لتنظيم وفود تجارية ومؤتمرات استثمارية بين الجانبين، كما سيقدم خدمات استشارية وإرشادية متكاملة للجهات الرسمية، تشمل الجوانب القانونية والضريبية ومتطلبات التصدير والاستيراد، بالتنسيق مع غرف التجارة، وفقا لوكالة
الأنباء السورية "سانا".
ودعا المجلس جميع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين إلى الانخراط في جهود التعاون المباشر، سعيا لبناء علاقات تجارية قوية ومستدامة بين دمشق وواشنطن.
من ناحيته، أكد العضو المؤسس في المجلس، عصام غريواتي، أن "هذه المبادرة تشكّل منصة اقتصادية واعدة لدعم مرحلة إعادة بناء سوريا، من خلال تعزيز الشراكة مع الجانب الأمريكي".
من جهته، أعلن الدكتور المهندس جهاد سلقيني، عضو مؤسس في المجلس، أن شركته "FSN Telecom" باتت أول شركة أمريكية تُطلق خدمات الجيل الرابع "4G" في شمال سوريا، معربا عن أمله أن تمثل هذه الخطوة، إلى جانب جهود المجلس، حجر أساس لشراكة استراتيجية متينة بين البلدين.
ويضم مجلس الاعمال الأمريكي السوري إلى جانب غريواتي وسلقيني، كلا من رجال وسيدات الأعمال: عبد الحميد العاقل، وماركي بريتن، وباسل عجة، إضافة إلى مجلس استشاري يضم المستشار القانوني سمير صابونجي، والمحامي والمستشار كمال هيكل، والمستشار المالي لؤي الحمصي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية
، أواخر شهر مايو/ أيار 2025، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، في المملكة العربية السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا
، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع،
خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وطلب منه الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل.
كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.