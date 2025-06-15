دمشق تعلن عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
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المقهى الثقافي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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16 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:28 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
إيران تطلق عملية الوعد الصادق ٣ ردا على الهجوم الإسرائيلي، وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:28 GMT
5 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:23 GMT
13 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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أمساليوم
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https://sarabic.ae/20250615/دمشق-تعلن-عن-تأسيس-مجلس-الأعمال-الأمريكي-السوري-1101673900.html
دمشق تعلن عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري
دمشق تعلن عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري
سبوتنيك عربي
أعلن، أمس السبت، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري كمؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير سياسية، تهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية... 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T06:42+0000
2025-06-15T06:42+0000
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وذكر المجلس في بيان رسمي، أن هدفه الرئيسي يتمثل في بناء منصة فاعلة لتبادل الخبرات وتقديم الرؤى للشركات والمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سوريا بعد سنوات من الأزمات.ويخطط المجلس خلال الفترة المقبلة لتنظيم وفود تجارية ومؤتمرات استثمارية بين الجانبين، كما سيقدم خدمات استشارية وإرشادية متكاملة للجهات الرسمية، تشمل الجوانب القانونية والضريبية ومتطلبات التصدير والاستيراد، بالتنسيق مع غرف التجارة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".ودعا المجلس جميع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين إلى الانخراط في جهود التعاون المباشر، سعيا لبناء علاقات تجارية قوية ومستدامة بين دمشق وواشنطن.من ناحيته، أكد العضو المؤسس في المجلس، عصام غريواتي، أن "هذه المبادرة تشكّل منصة اقتصادية واعدة لدعم مرحلة إعادة بناء سوريا، من خلال تعزيز الشراكة مع الجانب الأمريكي".ويضم مجلس الاعمال الأمريكي السوري إلى جانب غريواتي وسلقيني، كلا من رجال وسيدات الأعمال: عبد الحميد العاقل، وماركي بريتن، وباسل عجة، إضافة إلى مجلس استشاري يضم المستشار القانوني سمير صابونجي، والمحامي والمستشار كمال هيكل، والمستشار المالي لؤي الحمصي.وأعلنت ‏وزارة الخزانة الأمريكية، أواخر شهر مايو/ أيار 2025، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، في المملكة العربية السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وطلب منه الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل.كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
https://sarabic.ae/20250529/المبعوث-الأمريكي-الخاص-إلى-سوريا-يكشف-نية-ترامب-تجاه-دمشق-ومقترحا-للتهدئة-مع-إسرائيل-1101098095.html
https://sarabic.ae/20250614/أردوغان-يدعو-الشرع-إلى-تجنيب-سوريا-الصراع-الناتج-عن-التصعيد-الإسرائيلي-1101665439.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد

دمشق تعلن عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري

06:42 GMT 15.06.2025
© Photo / Saudi Royal Palaceالرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
© Photo / Saudi Royal Palace
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أعلن، أمس السبت، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري كمؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير سياسية، تهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وأمريكا.
وذكر المجلس في بيان رسمي، أن هدفه الرئيسي يتمثل في بناء منصة فاعلة لتبادل الخبرات وتقديم الرؤى للشركات والمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سوريا بعد سنوات من الأزمات.
ويخطط المجلس خلال الفترة المقبلة لتنظيم وفود تجارية ومؤتمرات استثمارية بين الجانبين، كما سيقدم خدمات استشارية وإرشادية متكاملة للجهات الرسمية، تشمل الجوانب القانونية والضريبية ومتطلبات التصدير والاستيراد، بالتنسيق مع غرف التجارة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
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ودعا المجلس جميع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين إلى الانخراط في جهود التعاون المباشر، سعيا لبناء علاقات تجارية قوية ومستدامة بين دمشق وواشنطن.
من ناحيته، أكد العضو المؤسس في المجلس، عصام غريواتي، أن "هذه المبادرة تشكّل منصة اقتصادية واعدة لدعم مرحلة إعادة بناء سوريا، من خلال تعزيز الشراكة مع الجانب الأمريكي".
من جهته، أعلن الدكتور المهندس جهاد سلقيني، عضو مؤسس في المجلس، أن شركته "FSN Telecom" باتت أول شركة أمريكية تُطلق خدمات الجيل الرابع "4G" في شمال سوريا، معربا عن أمله أن تمثل هذه الخطوة، إلى جانب جهود المجلس، حجر أساس لشراكة استراتيجية متينة بين البلدين.
ويضم مجلس الاعمال الأمريكي السوري إلى جانب غريواتي وسلقيني، كلا من رجال وسيدات الأعمال: عبد الحميد العاقل، وماركي بريتن، وباسل عجة، إضافة إلى مجلس استشاري يضم المستشار القانوني سمير صابونجي، والمحامي والمستشار كمال هيكل، والمستشار المالي لؤي الحمصي.
وأعلنت ‏وزارة الخزانة الأمريكية، أواخر شهر مايو/ أيار 2025، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، في المملكة العربية السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) وطلب منه الانضمام للاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل.
كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
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