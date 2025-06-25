https://sarabic.ae/20250625/عراقجي-لقائي-مع-بوتين-ممتاز-وموقف-موسكو-قوي--1102034106.html

عراقجي: لقائي مع بوتين "ممتاز" وموقف موسكو قوي

عراقجي: لقائي مع بوتين "ممتاز" وموقف موسكو قوي

سبوتنيك عربي

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، المحادثات التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 23 يونيو/حزيران الجاري، بـ"الممتازة"، مشيرًا إلى أن الموقف... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T07:10+0000

2025-06-25T07:10+0000

2025-06-25T07:10+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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إيران

أخبار إيران

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وقال عراقجي، في لقاء مع "العربي الجديد": "عقدت لقاء ممتازًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقد اتخذت روسيا مواقف قوية وواضحة في إدانة العدوان الأمريكي وعدوان الكيان الصهيوني".وتابع: "وفي ظل تصاعد هذه الأحداث، كان لا بد من التشاور والتنسيق الدقيق بيننا، ومواصلة المسار المشترك".وأضاف عراقجي في تصريحاته: "كان البيان الذي صدر عن وزراء خارجية الدول الإسلامية في إسطنبول، قويًا جدًا، وأضاف بندًا خاصًا لإدانة العدوان الأمريكي، إذ تزامن ذلك مع انعقاد اليوم الثاني للاجتماع في اليوم نفسه. أعتقد أن مواقف الحكومات كانت إيجابية، وعلى المستوى الشعبي والرأي العام في الدول العربية أو الإسلامية أو في مناطق أخرى، شهدنا تضامنًا غير مسبوق مع الشعب الإيراني. هذا يظهر بوضوح في التغريدات والمقالات والمقابلات واللقاءات المختلفة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أول أمس الاثنين، خلال محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن العدوان غير المبرر على إيران ليس له أي أساس، مؤكدًا إلى أن موسكو ستبذل جهودًا لمساعدة الشعب الإيراني.وأشار بوتين إلى أن روسيا وإيران تربطهما علاقات عريقة وجيدة وموثوقة، وتابع: "ومن جانبنا، نبذل جهودًا لمساعدة الشعب الإيراني".وفي ليلة 23/ 24 يونيو الجاري، أعلن ترامب أن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار، والذي سيُشكّل بعد 24 ساعة "نهايةً رسميةً للحرب التي استمرت 12 يومًا".وتوقف إطلاق الصواريخ من إيران حوالي الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو،كما أفاد الجيش الإسرائيلي بشن غارات ليلية على منصات إطلاق صواريخ في إيران. لاحقًا، بعد الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، أعلن ترامب أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ، مطالبًا بعدم انتهاكه.بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.وزير الخارجية الإيراني: في حال أوقفت إسرائيل عدوانها فإننا لا ننوي مواصلة الردقاليباف: البرلمان الإيراني يدرس وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

https://sarabic.ae/20250625/مصدر-أمني-إيراني-برنامج-إيران-النووي-لن-يتوقف-بعد-اغتيال-إسرائيل-بعض-علمائه-1102031354.html

https://sarabic.ae/20250625/إيران-تعتقل-700-شخص-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-خلال-12-يوما-وتعدم-3-آخرين-1102032406.html

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