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ترخيص زراعة طماطم إسرائيلية "غير محدودة النمو" في دولة عربية
ترخيص زراعة طماطم إسرائيلية "غير محدودة النمو" في دولة عربية
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أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب قرارا بتاريخ 3 يونيو/حزيران 2025، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 يونيو، يرخص... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
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ويشمل الترخيص أنواعا عديدة من الطماطم غير محدودة النمو والخص والشمندر الخضري، مطوّرة من قبل مجموعة من الشركات، مغربية وتركية وإسبانية وهندية وهولندية وكذلك إسرائيلية.وأوضحت تلك الوسائل أن عملية تسجيل هذه الأصناف تخضع لمسطرة دقيقة لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية (أونسا)، تشمل تقديم طلب من شخص أو مؤسسة خاضعة للقانون المغربي، مع استمارة تسجيل وعينات بذور تمر بمراقبة صحية نباتية.وبلغ إجمالي الأصناف المسجلة في السجل الوطني 8356 صنفا، منها 869 صنفا من الطماطم غير محدودة النمو، طورتها شركات دولية مختلفة.دراسة تربط بين حملات التطعيم الطارئة وتقليل وفيات الأمراضتحذيرات طبية بشأن مخاطر الجرعات الزائدة من مكمل غذائي شهير
https://sarabic.ae/20250606/دولة-عربية-مهددة-بخسارة-امتيازات-تصدير-الطماطم-إلى-أوروبا-1101388230.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ترخيص زراعة طماطم إسرائيلية "غير محدودة النمو" في دولة عربية

14:04 GMT 16.07.2025
© Photo / unsplash/Alex Ghizilaحبات طماطم
حبات طماطم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
© Photo / unsplash/Alex Ghizila
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أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب قرارا بتاريخ 3 يونيو/حزيران 2025، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 يونيو، يرخص بتسجيل أصناف جديدة من الطماطم غير محدودة النمو، إلى جانب الخص والشمندر الخضري، في السجل الرسمي للنباتات القابلة للزراعة في المغرب.
ويشمل الترخيص أنواعا عديدة من الطماطم غير محدودة النمو والخص والشمندر الخضري، مطوّرة من قبل مجموعة من الشركات، مغربية وتركية وإسبانية وهندية وهولندية وكذلك إسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أنه ومن بين هذه الأصناف، تم تسجيل 7 أصناف طماطم إسرائيلية غير محدودة النمو، طورتها 3 شركات إسرائيلية.

الطماطم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
دولة عربية مهددة بخسارة امتيازات تصدير الطماطم إلى أوروبا
6 يونيو, 11:28 GMT
وأوضحت تلك الوسائل أن عملية تسجيل هذه الأصناف تخضع لمسطرة دقيقة لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية (أونسا)، تشمل تقديم طلب من شخص أو مؤسسة خاضعة للقانون المغربي، مع استمارة تسجيل وعينات بذور تمر بمراقبة صحية نباتية.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي بأنه سوف تجري تجارب ميدانية لمدة عام داخل البيوت البلاستيكية وفق بروتوكول علمي معتمدلتقييم التميز والتجانس والثبات (DHS)، لضمان جودة ونقاوة الأصناف.

وبلغ إجمالي الأصناف المسجلة في السجل الوطني 8356 صنفا، منها 869 صنفا من الطماطم غير محدودة النمو، طورتها شركات دولية مختلفة.
دراسة تربط بين حملات التطعيم الطارئة وتقليل وفيات الأمراض
تحذيرات طبية بشأن مخاطر الجرعات الزائدة من مكمل غذائي شهير
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