https://sarabic.ae/20250721/باستخدام-النفايات-السامة-علماء-روس-يبتكرون-طريقة-جديدة-لتحسين-التربة-1102879224.html

باستخدام النفايات السامة... علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتحسين التربة

باستخدام النفايات السامة... علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتحسين التربة

سبوتنيك عربي

اقترح علماء من جامعة جنوب الأورال الفيدرالية، تقنية تسمح بتنظيف التربة من العناصر السامة، وفي الوقت نفسه التخلص من مياه الصرف الصحي التي تلوث البيئة. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T14:05+0000

2025-07-21T14:05+0000

2025-07-21T14:05+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104573/63/1045736362_0:148:3112:1899_1920x0_80_0_0_f24c8c5d31b56f374cf224eef50a8833.jpg

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "إنفايرومنتال ريسيرتش"، وبحسب الباحثين من الجامعة، يتم إنتاج ما يقرب من 200 مليار طن من مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء العالم كل عام.وتحتوي هذه المياه على معادن ثقيلة ومواد عضوية سامة، وميكروبات مسببة للأمراض، والتخلص التقليدي من هذه النفايات لا يؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل البيئية.ويتم بعد ذلك إدخال هذه المادة الماصة إلى التربة الملوثة بالمواد المسرطنة (وخاصة المواد الخطرة الناجمة عن الانبعاثات الصناعية ومنتجات البترول واحتراق الوقود).وقالت سفيتلانا سوشكوفا، رئيسة مختبر أبحاث النظم البيئية الزراعية الذكية، في جامعة جنوب الأورال الفيدرالية، إن "الأهمية العملية للحل المقترح المتعددة الجوانب، فأولا، نقوم بتنظيف التربة الملوثة، مما يحسّن بشكل غير مباشر جودة المنتجات الزراعية".وأوضحت أن المادة الماصة الجديدة تزيد من قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه، وتثريها بالعناصر المغذية، ولديها القدرة على زيادة غلة المحاصيل بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة في المناطق الجنوبية القاحلة.علماء روس يبتكرون "كرات" قادرة على استعادة الأنسجة الغضروفية المفقودةطفرة في إعادة التدوير... كيف حققت دول الخليج أهداف التنمية المستدامة؟

https://sarabic.ae/20250721/علماء-روس-يبتكرون-روبوت-تدريب-شخصي-للعدائين-والرياضيين-1102878522.html

https://sarabic.ae/20250721/اكتشاف-آثار-لمخلوقات-ما-قبل-التاريخ-في-جبال-الأورال-1102876694.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم