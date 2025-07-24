https://sarabic.ae/20250724/تقرير-إسرائيل-تدرس-ردحماس-بشأن-مقترح-الهدنة-في-غزة-1102975498.html

تقرير: إسرائيل تدرس رد"حماس" بشأن مقترح الهدنة في غزة

تقرير: إسرائيل تدرس رد"حماس" بشأن مقترح الهدنة في غزة

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، أن تل أبيب تلقت رد حركة "حماس" الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع وتدرسه حاليا. 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T06:44+0000

2025-07-24T06:44+0000

2025-07-24T06:44+0000

غزة

حركة حماس

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

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ونقل الإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، فجر اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن رد "حماس" يحمل تفاؤلا وتحسنا ملحوظا عن ردها الأخير الذي رفضه الوسطاء.وذكر باراك رافيد، أن "إسرائيل تلقت ردّ حماس على مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وهي الآن بصدد دراسته"، مضيفا أن "الرد الذي نُقل الليلة أفضل من ذلك الذي قدّمته حماس، يوم الثلاثاء، والذي رفض حينها بشكل قاطع من قبل الوسطاء، دون أن يتم نقله إلى إسرائيل".وأوضح الإعلامي أن المسؤول الإسرائيلي - الذي لم يسمه - أن "هناك تحسنا ملحوظا في رد حماس مقارنة بردها السابق، الآن هناك ما يمكن العمل عليه".وقالت الحركة في بيان مقتضب: "حركة حماس سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار". ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن مضمون الرد الذي قدمته على مقترح التهدئة الأخير المقدم لها.واستؤنفت في الآونة الأخيرة محادثات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة. ويتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.وكانت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في الدوحة قد تعثرت في الآونة الأخيرة، حيث تشكل قضية انسحاب القوات الإسرائيلية، خاصة من جنوب غزة، أحد أبرز العقبات.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد "حماس"، ردًا على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

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غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار