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مساعد الرئيس الروسي: أي هجوم عسكري على مقاطعة كالينينغراد سيقابل برد فوري وساحق
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"حماس": لم نتلق أي إبلاغ رسمي بشأن عوائق في مفاوضات وقف إطلاق النار.. ونستنكر تصريحات ترامب
"حماس": لم نتلق أي إبلاغ رسمي بشأن عوائق في مفاوضات وقف إطلاق النار.. ونستنكر تصريحات ترامب
سبوتنيك عربي
نفت حركة حماس الفلسطينية تلقيها أي إشعار رسمي من الوسطاء حول وجود عقبات في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، معربةً عن استغرابها من تصريحات الرئيس الأمريكي... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T05:35+0000
2025-07-26T05:35+0000
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وأكد القيادي في الحركة، طاهر النونو، في بيان صحفي، أن "حماس لم تبلغ بأي خلافات حول ملفات التفاوض"، مشيدا بالجهود "الإيجابية" التي تبذلها قطر ومصر في الوساطة، ووصف التصريحات الإسرائيلية بـ"المحاولة للتهرب من نتائج المفاوضات".وأضاف النونو أن الحركة تعاملت "بجدية وإيجابية" مع مبادرات الوساطة، معتبرًا الموقف الأمريكي "مستغربا" في ظل التقدم المحرز في المفاوضات، والتي شهدت، وفقاً له، "تقاربا كبيرا حول خرائط الانسحاب الإسرائيلي من غزة".وشدد على استعداد "حماس" لاستئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق "ينهي الحرب ويخفف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع"، معتبراً أن التصريحات الأمريكية "لا مبرر لها".تأتي تصريحات النونو تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".وفي سياق متصل، انتقد ترامب، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا إن "ما أعلنه ماكرون، بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لا ثقل له وكلماته لا وزن لها".
https://sarabic.ae/20250725/غزة-لا-تحتاج-لاستعراضات-جوية-حماس-ترفض-إلقاء-المساعدات-مجددا-من-السماء-1103037526.html
https://sarabic.ae/20250724/حركة-حماس-ترحب-بإعلان-ماكرون-اعتزام-فرنسا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103008109.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, حركة حماس

"حماس": لم نتلق أي إبلاغ رسمي بشأن عوائق في مفاوضات وقف إطلاق النار.. ونستنكر تصريحات ترامب

05:35 GMT 26.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
نفت حركة حماس الفلسطينية تلقيها أي إشعار رسمي من الوسطاء حول وجود عقبات في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، معربةً عن استغرابها من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهمها بمسؤولية تعثر المحادثات الأخيرة في قطر.
وأكد القيادي في الحركة، طاهر النونو، في بيان صحفي، أن "حماس لم تبلغ بأي خلافات حول ملفات التفاوض"، مشيدا بالجهود "الإيجابية" التي تبذلها قطر ومصر في الوساطة، ووصف التصريحات الإسرائيلية بـ"المحاولة للتهرب من نتائج المفاوضات".
وأضاف النونو أن الحركة تعاملت "بجدية وإيجابية" مع مبادرات الوساطة، معتبرًا الموقف الأمريكي "مستغربا" في ظل التقدم المحرز في المفاوضات، والتي شهدت، وفقاً له، "تقاربا كبيرا حول خرائط الانسحاب الإسرائيلي من غزة".
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
"حماس": غزة لا تحتاج لاستعراضات جوية ونرفض إلقاء المساعدات مجددا من السماء
أمس, 14:54 GMT
وشدد على استعداد "حماس" لاستئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق "ينهي الحرب ويخفف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع"، معتبراً أن التصريحات الأمريكية "لا مبرر لها".
تأتي تصريحات النونو تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، انسحاب بلاده من المفاوضات حول إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمًا حركة حماس الفلسطينية، بـ"عدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق" في المفاوضات.
وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
"حماس" ترحب بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين
24 يوليو, 21:23 GMT
وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.
ويرى ترامب أن "حماس" تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت في إطلاق عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أن عملية إطلاق من تبقى منهم لدى "حماس" ستكون أصعب".
وفي سياق متصل، انتقد ترامب، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا إن "ما أعلنه ماكرون، بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لا ثقل له وكلماته لا وزن لها".
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