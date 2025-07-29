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الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
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https://sarabic.ae/20250729/لجنة-التحقيق-البيلاروسية-العثور-على-نقوش-أوكرانية-على-حطام-طائرة-مسيرة-سقطت-في-العاصمة-مينسك-1103156992.html
لجنة التحقيق البيلاروسية: العثور على نقوش أوكرانية على حطام طائرة مسيرة سقطت في العاصمة مينسك
لجنة التحقيق البيلاروسية: العثور على نقوش أوكرانية على حطام طائرة مسيرة سقطت في العاصمة مينسك
سبوتنيك عربي
نشرت لجنة التحقيق البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لحطام طائرة مسيرة سقطت في العاصمة مينسك، وتحمل كتابات باللغة الأوكرانية. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T12:01+0000
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وذكرت لجنة التحقيق البيلاروسية أن بقايا الحطام حملت كتابات باللغة الأوكرانية، كما توجد كتابات على أجزاء الطائرة المسيرة، تشير إلى أنها صُنعت في دول غربية، بما في ذلك كتابات باللغة الألمانية و"صنع في ألمانيا".وكانت لجنة التحقيق البيلاروسية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأنها تحقق في قضية جنائية تتعلق بتحطم طائرة مسيرة مزودة برأس حربي مزود بمادة "تي إن تي" وكرات معدنية في مينسك نتيجة استهدافها من قبل أنظمة الحرب الإلكترونية.وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع البيلاروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "حوالي الساعة الثانية فجرًا (بتوقيت موسكو) من يوم 29 يوليو(تموز الجاري)، رصدت قوات الدفاع الجوي المناوبة واعترضت تحليق هدف جوي مجهول الهوية، وهو طائرة مسيرة مخالفة لقواعد استخدام المجال الجوي. ونتيجة لاصطدامها بمعدات الحرب الإلكترونية، سقطت الطائرة المسيرة في الساعة 02:33 بالقرب من البناء 72 في شارع ماتوسيفيتش في مينسك".وأضافت الوزارة أنه "في ضوء هذه الحادثة، تُتخذ إجراءات إضافية على الفور لتعزيز الرقابة على استخدام المجال الجوي. ويجري التحقيق في هذه الحادثة".مينسك وموسكو توافقان على خطة للتعاون العسكريوحدات من سلاحي الصواريخ والمدفعية البيلاروسية تجري تدريبات في روسيا
https://sarabic.ae/20250729/وزارة-الدفاع-البيلاروسية-قوات-الدفاع-الجوي-تعترض-طائرة-مسيرة-فوق-مينسك--عاجل-1103146859.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار أوكرانيا
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار أوكرانيا

لجنة التحقيق البيلاروسية: العثور على نقوش أوكرانية على حطام طائرة مسيرة سقطت في العاصمة مينسك

12:01 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 12:05 GMT 29.07.2025)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
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نشرت لجنة التحقيق البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لحطام طائرة مسيرة سقطت في العاصمة مينسك، وتحمل كتابات باللغة الأوكرانية.
وذكرت لجنة التحقيق البيلاروسية أن بقايا الحطام حملت كتابات باللغة الأوكرانية، كما توجد كتابات على أجزاء الطائرة المسيرة، تشير إلى أنها صُنعت في دول غربية، بما في ذلك كتابات باللغة الألمانية و"صنع في ألمانيا".
وكانت لجنة التحقيق البيلاروسية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأنها تحقق في قضية جنائية تتعلق بتحطم طائرة مسيرة مزودة برأس حربي مزود بمادة "تي إن تي" وكرات معدنية في مينسك نتيجة استهدافها من قبل أنظمة الحرب الإلكترونية.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن قوات الدفاع الجوي المناوبة، أسقطت طائرة مسيرة مجهولة الهوية، ولم يصب أحد بأذى بعد سقوطها في العاصمة مينسك.
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وزارة الدفاع البيلاروسية: قوات الدفاع الجوي تعترض طائرة مسيرة فوق العاصمة مينسك
07:50 GMT
وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع البيلاروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "حوالي الساعة الثانية فجرًا (بتوقيت موسكو) من يوم 29 يوليو(تموز الجاري)، رصدت قوات الدفاع الجوي المناوبة واعترضت تحليق هدف جوي مجهول الهوية، وهو طائرة مسيرة مخالفة لقواعد استخدام المجال الجوي. ونتيجة لاصطدامها بمعدات الحرب الإلكترونية، سقطت الطائرة المسيرة في الساعة 02:33 بالقرب من البناء 72 في شارع ماتوسيفيتش في مينسك".
وأضافت الوزارة أنه "في ضوء هذه الحادثة، تُتخذ إجراءات إضافية على الفور لتعزيز الرقابة على استخدام المجال الجوي. ويجري التحقيق في هذه الحادثة".
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