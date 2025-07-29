لجنة التحقيق البيلاروسية: العثور على نقوش أوكرانية على حطام طائرة مسيرة سقطت في العاصمة مينسك
12:01 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 12:05 GMT 29.07.2025)
© Sputnik . Ivan Rodionov/
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نشرت لجنة التحقيق البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لحطام طائرة مسيرة سقطت في العاصمة مينسك، وتحمل كتابات باللغة الأوكرانية.
وذكرت لجنة التحقيق البيلاروسية أن بقايا الحطام حملت كتابات باللغة الأوكرانية، كما توجد كتابات على أجزاء الطائرة المسيرة، تشير إلى أنها صُنعت في دول غربية، بما في ذلك كتابات باللغة الألمانية و"صنع في ألمانيا".
📹عرضت لجنة التحقيق البيلاروسية لقطات من موقع سقوط الطائرة المسيرة، مشيرة إلى أن الحطام تسبب بأضرار لسيارات عدة كانت متوقفة في المكان، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. https://t.co/QnSu3F8daJ pic.twitter.com/ndR7Ga0kw1— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 29, 2025
وكانت لجنة التحقيق البيلاروسية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأنها تحقق في قضية جنائية تتعلق بتحطم طائرة مسيرة مزودة برأس حربي مزود بمادة "تي إن تي" وكرات معدنية في مينسك نتيجة استهدافها من قبل أنظمة الحرب الإلكترونية.
🟧الدفاع البيلاروسية: إسقاط طائرة مسيرة فوق العاصمة مينسك باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 29, 2025
أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية، عن تدمير طائرة مسيرة فوق العاصمة مينسك، بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.
🔸وأكدت الوزارة عدم وقوع أي إصابات، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز… pic.twitter.com/Q1M96mHSyu
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن قوات الدفاع الجوي المناوبة، أسقطت طائرة مسيرة مجهولة الهوية، ولم يصب أحد بأذى بعد سقوطها في العاصمة مينسك.
وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع البيلاروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "حوالي الساعة الثانية فجرًا (بتوقيت موسكو) من يوم 29 يوليو(تموز الجاري)، رصدت قوات الدفاع الجوي المناوبة واعترضت تحليق هدف جوي مجهول الهوية، وهو طائرة مسيرة مخالفة لقواعد استخدام المجال الجوي. ونتيجة لاصطدامها بمعدات الحرب الإلكترونية، سقطت الطائرة المسيرة في الساعة 02:33 بالقرب من البناء 72 في شارع ماتوسيفيتش في مينسك".
وأضافت الوزارة أنه "في ضوء هذه الحادثة، تُتخذ إجراءات إضافية على الفور لتعزيز الرقابة على استخدام المجال الجوي. ويجري التحقيق في هذه الحادثة".