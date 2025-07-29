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وزارة الدفاع البيلاروسية: قوات الدفاع الجوي تعترض طائرة مسيرة فوق العاصمة مينسك
وزارة الدفاع البيلاروسية: قوات الدفاع الجوي تعترض طائرة مسيرة فوق العاصمة مينسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي المناوبة، أوقفت تحليق طائرة مسيرة مجهولة الهوية، ولم يصب أحد بأذى بعد سقوطها في العاصمة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع البيلاروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "حوالي الساعة الثانية فجرًا (بتوقيت موسكو) من يوم 29 يوليو(تموز الجاري)، رصدت قوات الدفاع الجوي المناوبة واعترضت تحليق هدف جوي مجهول الهوية، وهو طائرة مسيرة مخالفة لقواعد استخدام المجال الجوي. ونتيجة لاصطدامها بمعدات الحرب الإلكترونية، سقطت الطائرة المسيرة في الساعة 02:33 بالقرب من البناء 72 في شارع ماتوسيفيتش في مينسك".وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيانها، عدم وقوع إصابات في العاصمة مينسك.وأشارت وزراة الدفاع البيلاروسية إلى أن "رئيس الدولة (ألكسندر لوكاشينكو)، يُبقي الوضع تحت سيطرته الشخصية".وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد صرح في وقت سابق، أنه بحلول نهاية هذا العام، سيتم نشر نظام "أوريشنيك" الصاروخي الروسي على أراضي جمهورية بيلاروسيا.مينسك وموسكو توافقان على خطة للتعاون العسكريوحدات من سلاحي الصواريخ والمدفعية البيلاروسية تجري تدريبات في روسيا
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أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, الأخبار
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, الأخبار
وزارة الدفاع البيلاروسية: قوات الدفاع الجوي تعترض طائرة مسيرة فوق العاصمة مينسك
07:50 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 08:07 GMT 29.07.2025)
أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي المناوبة، أوقفت تحليق طائرة مسيرة مجهولة الهوية، ولم يصب أحد بأذى بعد سقوطها في العاصمة مينسك.
وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع البيلاروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "حوالي الساعة الثانية فجرًا (بتوقيت موسكو) من يوم 29 يوليو(تموز الجاري)، رصدت قوات الدفاع الجوي المناوبة واعترضت تحليق هدف جوي مجهول الهوية، وهو طائرة مسيرة مخالفة لقواعد استخدام المجال الجوي. ونتيجة لاصطدامها بمعدات الحرب الإلكترونية، سقطت الطائرة المسيرة في الساعة 02:33 بالقرب من البناء 72 في شارع ماتوسيفيتش في مينسك".
وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيانها، عدم وقوع إصابات في العاصمة مينسك.
وأضافت: "في ضوء هذه الحادثة، تُتخذ إجراءات إضافية على الفور لتعزيز الرقابة على استخدام المجال الجوي. ويجري التحقيق في هذه الحادثة".
وأشارت وزراة الدفاع البيلاروسية إلى أن "رئيس الدولة (ألكسندر لوكاشينكو)، يُبقي الوضع تحت سيطرته الشخصية".
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قد صرح في وقت سابق، أنه بحلول نهاية هذا العام، سيتم نشر نظام "أوريشنيك" الصاروخي الروسي
على أراضي جمهورية بيلاروسيا.