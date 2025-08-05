https://sarabic.ae/20250805/تعليقا-على-الاتصال-بين-بوتين-ونتنياهو-خبير-روسيا-تقود-جهود-وقف-الحرب-وتفعيل-المسار-السياسي-1103386188.html
تعليقا على الاتصال بين بوتين ونتنياهو... خبير: روسيا تقود جهود وقف الحرب وتفعيل المسار السياسي
تعليقا على الاتصال بين بوتين ونتنياهو... خبير: روسيا تقود جهود وقف الحرب وتفعيل المسار السياسي
سبوتنيك عربي
تطرّق الباحث في الشأن الإقليمي والفلسطيني الدكتور شفيق التلولي، إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T08:48+0000
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واعتبر التلولي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العالم يسير نحو وقف الحرب وإنهاء العدوان، وإعادة تفعيل المسار السياسي"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو قد لا يلتزم بالمسار الدبلوماسي الذي يدعو إليه بوتين، إلا أن تجاهله لذلك سيعريه أمام المجتمع الإسرائيلي ومناوئيه والعالم".وتحدّث الباحث في الشأن الإقليمي عن الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه روسيا في هذه المرحلة من الحرب على غزة، مؤكدًا أنه "لا يمكن إجراء مقارنة بين روسيا وأمريكا، فالأخيرة شريكة لإسرائيل في كل ما يجري، في حين أن روسيا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وهي منحازة لقضية الشعب الفلسطيني وتسعى إلى رفع المظلومية عنه، ووقف كل أشكال الاحتلال الذي يهدد مجمل المنطقة العربية ".وأكد أن "روسيا ستستمر في حراكها لحثّ نتنياهو على عدم التوسع عسكريًا"، مشيرًا إلى أن "هذا الحراك قد يحقق اختراقًا ويؤدي الى نتائج ملموسة".وأشار الدكتور شفيق التلولي إلى أن "ما نشهده هو حرب إسرائيلية واسعة ومفتوحة على الشعب الفلسطيني، بغطاء أمريكي، في ظل عجز الحراك الدولي والأوروبي عن تحقيق أي اختراق حتى الآن"، مشددًا على أن "الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى وقف فوري للحرب وإنهاء المجاعة".وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية، ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.وزيرة خارجية أستراليا: إذا لم يتحرك العالم فلن يبقى للفلسطينيين دولة يمكن الاعتراف بهافلسطين تطالب بتعامل دولي جدي مع أنباء توجه إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل
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https://sarabic.ae/20250804/نتنياهو-سأصدر-تعليمات-للجيش-بشأن-الحرب-في-قطاع-غزة-1103360111.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, روسيا, أخبار روسيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, روسيا, أخبار روسيا اليوم
تعليقا على الاتصال بين بوتين ونتنياهو... خبير: روسيا تقود جهود وقف الحرب وتفعيل المسار السياسي
حصري
تطرّق الباحث في الشأن الإقليمي والفلسطيني الدكتور شفيق التلولي، إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن هذا الاتصال يؤكد على دور روسيا الكبير في العالم.
واعتبر التلولي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العالم يسير نحو وقف الحرب وإنهاء العدوان، وإعادة تفعيل المسار السياسي"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو قد لا يلتزم بالمسار الدبلوماسي الذي يدعو إليه بوتين، إلا أن تجاهله لذلك سيعريه أمام المجتمع الإسرائيلي ومناوئيه والعالم".
وتحدّث الباحث في الشأن الإقليمي عن الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه روسيا في هذه المرحلة من الحرب على غزة، مؤكدًا أنه "لا يمكن إجراء مقارنة بين روسيا وأمريكا، فالأخيرة شريكة لإسرائيل في كل ما يجري، في حين أن روسيا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وهي منحازة لقضية الشعب الفلسطيني
وتسعى إلى رفع المظلومية عنه، ووقف كل أشكال الاحتلال الذي يهدد مجمل المنطقة العربية ".
وأشار التلولي إلى أن "روسيا بمكانتها الكبيرة على مستوى العالم، تذهب بكل الاتجاهات وعلى مختلف المستويات من أجل وقف الحرب التي تهدد المنطقة برمتها، في المقابل يسعى نتنياهو إلى رسم شرق أوسط جديد".
وأكد أن "روسيا ستستمر في حراكها لحثّ نتنياهو على عدم التوسع عسكريًا"
، مشيرًا إلى أن "هذا الحراك قد يحقق اختراقًا ويؤدي الى نتائج ملموسة".
وعن قرار نتنياهو بتوسيع العمليات في قطاع غزة، وصفه التلولي بـ"الخطير"، معتبرًا أنه "يهدف الى تدمير القطاع بالكامل". ورأى أن "استمرار وجود "حماس" سيبقى ذريعة دائمة بيد نتنياهو، لتبرير عدوانه".
وأشار الدكتور شفيق التلولي إلى أن "ما نشهده هو حرب إسرائيلية واسعة ومفتوحة على الشعب الفلسطيني، بغطاء أمريكي، في ظل عجز الحراك الدولي والأوروبي عن تحقيق أي اختراق حتى الآن"، مشددًا على أن "الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى وقف فوري للحرب وإنهاء المجاعة".
وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية، ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.