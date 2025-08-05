تعليقا على الاتصال بين بوتين ونتنياهو... خبير: روسيا تقود جهود وقف الحرب وتفعيل المسار السياسي

عربي
كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنوات- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
حقوقي لبناني يوضح أسباب تأخر العدالة في انفجار مرفأ بيروت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250805/تعليقا-على-الاتصال-بين-بوتين-ونتنياهو-خبير-روسيا-تقود-جهود-وقف-الحرب-وتفعيل-المسار-السياسي-1103386188.html
تعليقا على الاتصال بين بوتين ونتنياهو... خبير: روسيا تقود جهود وقف الحرب وتفعيل المسار السياسي
تعليقا على الاتصال بين بوتين ونتنياهو... خبير: روسيا تقود جهود وقف الحرب وتفعيل المسار السياسي
سبوتنيك عربي
تطرّق الباحث في الشأن الإقليمي والفلسطيني الدكتور شفيق التلولي، إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T08:48+0000
2025-08-05T08:48+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104430/67/1044306710_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_cab514b864af3b0ab8edb8be42f7770a.jpg
واعتبر التلولي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العالم يسير نحو وقف الحرب وإنهاء العدوان، وإعادة تفعيل المسار السياسي"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو قد لا يلتزم بالمسار الدبلوماسي الذي يدعو إليه بوتين، إلا أن تجاهله لذلك سيعريه أمام المجتمع الإسرائيلي ومناوئيه والعالم".وتحدّث الباحث في الشأن الإقليمي عن الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه روسيا في هذه المرحلة من الحرب على غزة، مؤكدًا أنه "لا يمكن إجراء مقارنة بين روسيا وأمريكا، فالأخيرة شريكة لإسرائيل في كل ما يجري، في حين أن روسيا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وهي منحازة لقضية الشعب الفلسطيني وتسعى إلى رفع المظلومية عنه، ووقف كل أشكال الاحتلال الذي يهدد مجمل المنطقة العربية ".وأكد أن "روسيا ستستمر في حراكها لحثّ نتنياهو على عدم التوسع عسكريًا"، مشيرًا إلى أن "هذا الحراك قد يحقق اختراقًا ويؤدي الى نتائج ملموسة".وأشار الدكتور شفيق التلولي إلى أن "ما نشهده هو حرب إسرائيلية واسعة ومفتوحة على الشعب الفلسطيني، بغطاء أمريكي، في ظل عجز الحراك الدولي والأوروبي عن تحقيق أي اختراق حتى الآن"، مشددًا على أن "الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى وقف فوري للحرب وإنهاء المجاعة".وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية، ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.وزيرة خارجية أستراليا: إذا لم يتحرك العالم فلن يبقى للفلسطينيين دولة يمكن الاعتراف بهافلسطين تطالب بتعامل دولي جدي مع أنباء توجه إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل
https://sarabic.ae/20250804/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-نتنياهو--عاجل-1103359126.html
https://sarabic.ae/20250804/نتنياهو-سأصدر-تعليمات-للجيش-بشأن-الحرب-في-قطاع-غزة-1103360111.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104430/67/1044306710_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_162c844932c02f87d77e496247f9d10a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, روسيا, أخبار روسيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, روسيا, أخبار روسيا اليوم

تعليقا على الاتصال بين بوتين ونتنياهو... خبير: روسيا تقود جهود وقف الحرب وتفعيل المسار السياسي

08:48 GMT 05.08.2025
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين، موسكو 30 يناير 2020
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين، موسكو 30 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تطرّق الباحث في الشأن الإقليمي والفلسطيني الدكتور شفيق التلولي، إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن هذا الاتصال يؤكد على دور روسيا الكبير في العالم.
واعتبر التلولي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العالم يسير نحو وقف الحرب وإنهاء العدوان، وإعادة تفعيل المسار السياسي"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو قد لا يلتزم بالمسار الدبلوماسي الذي يدعو إليه بوتين، إلا أن تجاهله لذلك سيعريه أمام المجتمع الإسرائيلي ومناوئيه والعالم".
وتحدّث الباحث في الشأن الإقليمي عن الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه روسيا في هذه المرحلة من الحرب على غزة، مؤكدًا أنه "لا يمكن إجراء مقارنة بين روسيا وأمريكا، فالأخيرة شريكة لإسرائيل في كل ما يجري، في حين أن روسيا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وهي منحازة لقضية الشعب الفلسطيني وتسعى إلى رفع المظلومية عنه، ووقف كل أشكال الاحتلال الذي يهدد مجمل المنطقة العربية ".
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع نتنياهو
أمس, 13:46 GMT

وأشار التلولي إلى أن "روسيا بمكانتها الكبيرة على مستوى العالم، تذهب بكل الاتجاهات وعلى مختلف المستويات من أجل وقف الحرب التي تهدد المنطقة برمتها، في المقابل يسعى نتنياهو إلى رسم شرق أوسط جديد".

وأكد أن "روسيا ستستمر في حراكها لحثّ نتنياهو على عدم التوسع عسكريًا"، مشيرًا إلى أن "هذا الحراك قد يحقق اختراقًا ويؤدي الى نتائج ملموسة".

وعن قرار نتنياهو بتوسيع العمليات في قطاع غزة، وصفه التلولي بـ"الخطير"، معتبرًا أنه "يهدف الى تدمير القطاع بالكامل". ورأى أن "استمرار وجود "حماس" سيبقى ذريعة دائمة بيد نتنياهو، لتبرير عدوانه".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
نتنياهو: سأصدر تعليمات للجيش بشأن الحرب في قطاع غزة
أمس, 14:06 GMT
وأشار الدكتور شفيق التلولي إلى أن "ما نشهده هو حرب إسرائيلية واسعة ومفتوحة على الشعب الفلسطيني، بغطاء أمريكي، في ظل عجز الحراك الدولي والأوروبي عن تحقيق أي اختراق حتى الآن"، مشددًا على أن "الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى وقف فوري للحرب وإنهاء المجاعة".
وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية، ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
وزيرة خارجية أستراليا: إذا لم يتحرك العالم فلن يبقى للفلسطينيين دولة يمكن الاعتراف بها
فلسطين تطالب بتعامل دولي جدي مع أنباء توجه إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала