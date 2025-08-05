https://sarabic.ae/20250805/مترو-دمشق-حلم-منذ-الثمانينيات-يقترب-من-التنفيذ-بشراكة-إماراتية-1103384351.html
"مترو دمشق".. حلم منذ الثمانينيات يقترب من التنفيذ بشراكة إماراتية
"مترو دمشق".. حلم منذ الثمانينيات يقترب من التنفيذ بشراكة إماراتية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة النقل السورية، بأن مباحثات جرت في العاصمة السورية دمشق، بين وزير النقل السوري يعرب بدر، ووفد من "الشركة الإماراتية للاستثمار في المشاريع"، تناولت... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T07:34+0000
2025-08-05T07:34+0000
2025-08-05T07:43+0000
العالم
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104556/78/1045567820_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_4db2a200f2b544e43cce89104586c64b.jpg
وذكرت الوزارة أن الوزير يعرب بدر، ومحافظ دمشق ماهر إدلبي، أجريا مباحثات مع وفد من "الشركة الإماراتية للاستثمار في المشاريع"، تركزت على "الجوانب الفنية والتمويلية والتنفيذية المتعلقة بالمشروع، تمهيدًا لصياغة مسودة مذكرة تفاهم تتضمن آليات الاستثمار والتنفيذ في إطار الشراكة مع القطاع الخاص".وقال بدر إن "المشروع يعد نقلة استراتيجية في تطوير النقل الحضري"، مؤكدًا "التزام الوزارة بتأمين التمويل والتقنيات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفق أعلى المعايير".وشدّد الجانبان، خلال الاجتماع، على أهمية المشروع باعتباره "أحد المحاور الهيكلية لتطوير منظومة النقل العام في العاصمة، نظرًا لدوره في تخفيف الازدحام، والحد من التلوث البيئي وتحسين نوعية الحياة الحضرية".بدوره، أكد مدير شؤون النقل البري في وزارة النقل السورية، علي أسبر، خلال حوار مع وسائل إعلام سورية، أن المشروع يمتد على 16.5 كيلومترًا من المعضمية غربًا إلى القابون شرقًا، ويشمل 17 محطة رئيسية، مصمّمة لخدمة نحو 840 ألف راكب يوميًا.وكشف أسبر أن "تنفيذ المشروع يحتاج ما بين 5 إلى 7 سنوات، ويشمل تشغيل ما بين 29 إلى 40 قطارًا، بسعة 1100 راكب لكل قطار، وبسرعة تصل إلى 80 كم/ساعة".ويعد مشروع "مترو دمشق" من أبرز مشاريع النقل العام، التي تعوّل عليها الحكومة السورية لتخفيف الازدحام وتعزيز كفاءة التنقل، ويجري العمل حاليًا على إعادة تفعيله عبر الدخول في شراكات استثمارية دولية، وذلك بعد توقف دام سنوات بسبب التحديات الاقتصادية، بحسب وزارة النقل السورية.تركيا تعلن بدء تصدير الغاز والكهرباء إلى سوريا الشهر المقبلسوريا والأردن يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني
https://sarabic.ae/20250610/صندوق-النقد-الدولي-سوريا-تحتاج-إلى-مساعدة-دولية-كبيرة-لإعادة-تأهيل-الاقتصاد-1101536269.html
https://sarabic.ae/20240718/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-تركيا-المستفيد-الأكبر-من-استئناف-العلاقات-مع-سوريا-1090913575.html
https://sarabic.ae/20250714/3-صفقات-ضخمة-للغاز-الطبيعي-بعد-التغيير-في-سوريا-تعزز-موقعها-الاقتصادي-1102664414.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104556/78/1045567820_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_94f338260833c1a3a74186e0151f9cd4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
"مترو دمشق".. حلم منذ الثمانينيات يقترب من التنفيذ بشراكة إماراتية
07:34 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 07:43 GMT 05.08.2025)
أفادت وزارة النقل السورية، بأن مباحثات جرت في العاصمة السورية دمشق، بين وزير النقل السوري يعرب بدر، ووفد من "الشركة الإماراتية للاستثمار في المشاريع"، تناولت سبل التعاون لإعادة تفعيل مشروع "مترو دمشق".
وذكرت الوزارة أن الوزير يعرب بدر، ومحافظ دمشق ماهر إدلبي، أجريا مباحثات مع وفد من "الشركة الإماراتية للاستثمار في المشاريع"، تركزت على "الجوانب الفنية والتمويلية والتنفيذية المتعلقة بالمشروع، تمهيدًا لصياغة مسودة مذكرة تفاهم تتضمن آليات الاستثمار والتنفيذ في إطار الشراكة مع القطاع الخاص".
وقال بدر إن "المشروع يعد نقلة استراتيجية
في تطوير النقل الحضري"، مؤكدًا "التزام الوزارة بتأمين التمويل والتقنيات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفق أعلى المعايير".
من جانبه، أشار محافظ دمشق ماهر إدلبي، إلى أن "المحافظة ستقدّم جميع التسهيلات الإدارية والفنية المطلوبة لإنجاح المشروع، باعتبار "مترو دمشق" من الحلول الجذرية لأزمة الازدحام في المدينة، ومكونًا حيويًا لتحسين البيئة الحضرية وخدمة السكان والزوار".
وشدّد الجانبان، خلال الاجتماع، على أهمية المشروع
باعتباره "أحد المحاور الهيكلية لتطوير منظومة النقل العام في العاصمة، نظرًا لدوره في تخفيف الازدحام، والحد من التلوث البيئي وتحسين نوعية الحياة الحضرية".
وتضمّن الاجتماع عرضًا للمسار المقترح بطول 16.5 كيلومترًا، يمتد من المعضمية إلى القابون، ويضم 17 محطة خدمية متكاملة، كما تناولت المباحثات الكلفة التقديرية وآلية التشغيل المستقبلية ومواقع مواقف الركاب.
بدوره، أكد مدير شؤون النقل البري في وزارة النقل السورية، علي أسبر، خلال حوار مع وسائل إعلام سورية، أن المشروع يمتد على 16.5 كيلومترًا من المعضمية غربًا إلى القابون شرقًا، ويشمل 17 محطة رئيسية، مصمّمة لخدمة نحو 840 ألف راكب يوميًا.
وكشف أسبر أن "تنفيذ المشروع يحتاج ما بين 5 إلى 7 سنوات، ويشمل تشغيل ما بين 29 إلى 40 قطارًا، بسعة 1100 راكب لكل قطار، وبسرعة تصل إلى 80 كم/ساعة".
ويعد مشروع "مترو دمشق" من أبرز مشاريع النقل العام
، التي تعوّل عليها الحكومة السورية لتخفيف الازدحام وتعزيز كفاءة التنقل، ويجري العمل حاليًا على إعادة تفعيله عبر الدخول في شراكات استثمارية دولية، وذلك بعد توقف دام سنوات بسبب التحديات الاقتصادية، بحسب وزارة النقل السورية.