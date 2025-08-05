https://sarabic.ae/20250805/مترو-دمشق-حلم-منذ-الثمانينيات-يقترب-من-التنفيذ-بشراكة-إماراتية-1103384351.html

"مترو دمشق".. حلم منذ الثمانينيات يقترب من التنفيذ بشراكة إماراتية

"مترو دمشق".. حلم منذ الثمانينيات يقترب من التنفيذ بشراكة إماراتية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة النقل السورية، بأن مباحثات جرت في العاصمة السورية دمشق، بين وزير النقل السوري يعرب بدر، ووفد من "الشركة الإماراتية للاستثمار في المشاريع"، تناولت... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T07:34+0000

2025-08-05T07:34+0000

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وذكرت الوزارة أن الوزير يعرب بدر، ومحافظ دمشق ماهر إدلبي، أجريا مباحثات مع وفد من "الشركة الإماراتية للاستثمار في المشاريع"، تركزت على "الجوانب الفنية والتمويلية والتنفيذية المتعلقة بالمشروع، تمهيدًا لصياغة مسودة مذكرة تفاهم تتضمن آليات الاستثمار والتنفيذ في إطار الشراكة مع القطاع الخاص".وقال بدر إن "المشروع يعد نقلة استراتيجية في تطوير النقل الحضري"، مؤكدًا "التزام الوزارة بتأمين التمويل والتقنيات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفق أعلى المعايير".وشدّد الجانبان، خلال الاجتماع، على أهمية المشروع باعتباره "أحد المحاور الهيكلية لتطوير منظومة النقل العام في العاصمة، نظرًا لدوره في تخفيف الازدحام، والحد من التلوث البيئي وتحسين نوعية الحياة الحضرية".بدوره، أكد مدير شؤون النقل البري في وزارة النقل السورية، علي أسبر، خلال حوار مع وسائل إعلام سورية، أن المشروع يمتد على 16.5 كيلومترًا من المعضمية غربًا إلى القابون شرقًا، ويشمل 17 محطة رئيسية، مصمّمة لخدمة نحو 840 ألف راكب يوميًا.وكشف أسبر أن "تنفيذ المشروع يحتاج ما بين 5 إلى 7 سنوات، ويشمل تشغيل ما بين 29 إلى 40 قطارًا، بسعة 1100 راكب لكل قطار، وبسرعة تصل إلى 80 كم/ساعة".ويعد مشروع "مترو دمشق" من أبرز مشاريع النقل العام، التي تعوّل عليها الحكومة السورية لتخفيف الازدحام وتعزيز كفاءة التنقل، ويجري العمل حاليًا على إعادة تفعيله عبر الدخول في شراكات استثمارية دولية، وذلك بعد توقف دام سنوات بسبب التحديات الاقتصادية، بحسب وزارة النقل السورية.تركيا تعلن بدء تصدير الغاز والكهرباء إلى سوريا الشهر المقبلسوريا والأردن يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني

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