https://sarabic.ae/20250807/وصفت-بالاستراتيجيةعملية-منشورياعجلت-بنهاية-الحرب-العالمية-الثانية-1103484322.html

وصفت بالاستراتيجية...عملية "منشوريا"عجلت بنهاية الحرب العالمية الثانية

وصفت بالاستراتيجية...عملية "منشوريا"عجلت بنهاية الحرب العالمية الثانية

سبوتنيك عربي

في يوم 09 أغسطس/آب 1945، شن الجيش السوفييتي ووحدات من جيش الثورة الشعبية المنغولية العملية الهجومية الاستراتيجية المبهرة على منشوريا شمال شرقي الصين، بهدف... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T14:44+0000

2025-08-07T14:44+0000

2025-08-07T14:44+0000

أخبار اليابان

أخبار مجلس الاتحاد الروسي

روسيا

الحرب العالمية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099338788_0:389:2949:2048_1920x0_80_0_0_47f4a3f58218e376d0fc3613dcdcee82.jpg

ولطالما دبرت اليابان خططا للسيطرة على الشرق الأقصى السوفييتي في عام 1941، وبعد اندلاع الحرب الوطنية العظمى، انتشر جيش كوانتونغ، وفقا لخطة كانتوكوين التي أقرتها القيادة اليابانية، على حدود منشوريا وكوريا، منتظرا اللحظة المناسبة لبدء العمليات العسكرية ضد الاتحاد السوفييتي، تبعا للوضع على الجبهة السوفييتية الألمانية.وخلال عام 1941، انتهكت القوات اليابانية الحدود البرية للاتحاد السوفييتي 136 مرة، وفي عام 1942، 229 مرة، وفي عام 1943، 433 مرة. بالإضافة إلى ذلك، حاصر الأسطول الياباني موانئ الشرق الأقصى السوفييتية، مسيطرا على جنوب سخالين وجزر الكوريل. وخلال الحرب، تم احتجاز 178سفينة سوفييتية، بالاضافة إلى إغراق 18سفينة.أجبر وجود قوة برية قوية تابعة للقوات المسلحة اليابانية على حدود الشرق الأقصى للاتحاد السوفييتي، مقر القيادة العليا على نشر قوات وموارد كبيرة هنا خلال الحرب الوطنية العظمى. في فترات مختلفة، تجاوز عددهم مليون جندي وضابط، وما بين 8 آلاف و16 ألف مدفع وهاون، وأكثر من ألفي دبابة ومدفع ذاتي الحركة، وما بين 3 آلاف و4 آلاف طائرة مقاتلة، وأكثر من 100 سفينة حربية من الفئات الرئيسية.توصل الاتحاد السوفييتي وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية خلال مؤتمر طهران إلى اتفاق مبدئي بشأن دخول الاتحاد السوفييتي في الحرب مع اليابان فور هزيمة ألمانيا.وخلال مؤتمر يالطا الذي عقد فيما بعد، أكد الاتحاد السوفييتي أخيرا وقوفه إلى جانب الحلفاء ضد اليابان ذات التوجه العسكري، حيث توافقت مصالح جميع دول التحالف في ضرورة التصدي للجيش الياباني، حيث لم تتمكن بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية من هزيمة اليابان دون عمليات برية.ونظرا لبعد مسرح العمليات العسكرية عن الولايات المتحدة، كان نقل قوات كبيرة أمرا بالغ الصعوبة، كما طُرحت مسألة إمداد مجموعتها. أما فيما يخص الاتحاد السوفيتي فكان له أسباب خاصة لرغبته في هزيمة اليابان بسرعة وهي :أولا، كانت هزيمة اليابان تعني القضاء على التهديد المستمر لبريموري والشرق الأقصى.ثانيا، سعى الاتحاد السوفيتي إلى استعادة الأراضي التي خسرها خلال الحرب الروسية اليابانية، مثل جنوب سخالين وجزر الكوريل.وفي 5 أبريل/نيسان 1945، نددت الحكومة السوفيتية باتفاقية الحياد السوفيتية اليابانية المبرمة في 13 أبريل 1941. وخلال الفترة الممتدة من مايو/أيار إلى أوائل أغسطس/اب 1945، نُقلت مقرات جبهتين، وأربعة جيوش، وخمسة عشر فيلقا من البنادق والمدفعية والدبابات والآليات و36 فرقة من البنادق والمدفعية المضادة للطائرات و53 لواء ومنطقتين محصنتين إلى مناطق العمليات القتالية القادمة أكثر من 403 آلاف شخص، و7137 مدفعًا وهاونا، و2119 دبابة ومدفعا ذاتي الحركة.ونظرا لبعد مسرح العمليات العسكرية عن موسكو، أُنشئت القيادة العليا للقوات السوفيتية في الشرق الأقصى، برئاسة مارشال الاتحاد السوفيتي ألكسندر فاسيليفسكي، بموجب توجيه لجنة الدفاع الحكومية الصادر في 30 يونيو/حزيران. وعُين أميرال الأسطول نيكولاي كوزنيتسوف، ورئيس مارشال الطيران ألكسندر نوفيكوف، لتنسيق أعمال البحرية والقوات الجوية.في 5 أغسطس، ووفقا لتوجيهات مقر القيادة العليا، نُشرت جبهة الشرق الأقصى الأولى على أساس مجموعة بريمورسكي للقوات، ونُشرت جبهة الشرق الأقصى الثانية على أساس الإدارة الميدانية لجبهة الشرق الأقصى.بلغ تعداد قوات جبهات ترانسبايكال والشرق الأقصى الأولى والثانية، إلى جانب التشكيلات المنغولية، أكثر من 1.7 مليون شخص، وحوالي 30 ألف مدفع وهاون، وأكثر من 5200 دبابة ومدفع ذاتي الحركة، وأكثر من 5 آلاف طائرة مقاتلة بما في ذلك طيران أسطول المحيط الهادئ وأسطول أمور العسكري.وبحلول أوائل أغسطس 1945، بلغ تعداد القوات اليابانية في شمال شرق الصين ومنغوليا الداخلية وكوريا أكثر من مليون شخص، 1215 دبابة، 6640 مدفعًا وهاونا، 1907 طائرات مقاتلة، 25 سفينة حربية من الفئات الرئيسية.وكان أقوى تجمع، جيش كوانتونغ "الجنرال أوتوزو يامادا"، متمركزا في منشوريا وكوريا الشمالية. وحدت الجبهات الأولى والثالثة والسابعة عشرة، والجيش الرابع المنفصل، والجيشين الجويين الثاني والخامس، وأسطول سونغاري العسكري - ما مجموعه 31 فرقة مشاة تضم من 11-12 إلى 18-21 ألف شخص، و9 ألوية مشاة من 4.5 إلى 8 آلاف شخص، ولواء واحد من القوات الخاصة.في الأيام التالية، زادت القوات السوفيتية من وتيرة هجومها بسرعة ونتيجة لذلك، وبحلول نهاية 19 أغسطس، وصلت قوات جبهة ترانسبايكال إلى مناطق تشيفنغ وتشانغتشون وموكدين وكايتون وتشيتشيهار. كما واصلت قوات جبهة الشرق الأقصى الأولى تطوير الهجوم.في 16 أغسطس، وصل الجيش الخامس والثلاثون إلى سكة حديد جياموسى- تومين وبالتالي أمّن الجناح الأيمن للمجموعة الرئيسية للجبهة بقوة، وقطع الطريق على الجيش الياباني الرابع المنفصل، الذي كان يتراجع أمام قوات جبهة الشرق الأقصى الثانية إلى الجنوب.وفي تسعة أيام من القتال، هُزمت مجموعة جيش كوانتونغ، التي يبلغ تعدادها ما يصل إلى 300 ألف شخص، والمتمركزة في منطقة الحدود. في ظل الوضع الراهن، طالب القائد العام لقوات الشرق الأقصى بالانتقال إلى عمليات مفارز مشكلة خصيصا وسريعة الحركة ومجهزة تجهيزا جيدا، دون خوف من انفصالها المفاجئ عن قواتها الرئيسية.وصدرت أوامر باستخدام قوات الهجوم المحمولة جوًا للاستيلاء على مدن كبيرة في منشوريا وكوريا الشمالية. وفي الفترة من 18 إلى 24 أغسطس، تم إنزالها في تشانغتشون، وموكدين، وهاربين، وجيلين، وبيونغ يانغ، ودالني، وبورت آرثر. وبعد اقتراب المفارز المتقدمة المخصصة من الجيوش والفيالق والفرق من هذه المدن، بدأ نزع سلاح القوات اليابانية.في 19 أغسطس، تم إحضار الفريق هاتا، رئيس أركان جيش كوانتونغ، من هاربين برفقة مجموعة من كبار الضباط. سلمه مارشال الاتحاد السوفيتي فاسيليفسكي إنذارا نهائيا يتضمن شروطا مفصلة للاستسلام. وتم تسليمها إلى الوحدات والتشكيلات اليابانية. وعلى الرغم من ذلك، واصلت مجموعات العدو الفردية وحاميات المناطق المحصنة القتال لفترة طويلة. ولم يكتمل تصفية مراكز مقاومة غايجيا وهوتو إلا في 22 أغسطس. وفي 27 أغسطس، استسلمت فلول مركز مقاومة شيمنجيا، وفي 30 أغسطس ألقت المجموعة التي يبلغ قوامها 8000 فرد في منطقة خوداتون أسلحتها.وبحلول نهاية أغسطس، كانت القوات السوفيتية قد انتهت تماما من نزع سلاح وقبول التشكيلات والوحدات المستسلمة لجيش كوانتونغ وجيش مانشوكو وتشكيلات منغوليا الداخلية للأمير دي وانغ ومجموعة جيش سوييوان، وحررت كل شمال شرقي الصين "منشوريا"، شبه جزيرة لياودونغ، كوريا الشمالية حتى خط العرض 38. مع هزيمة جيش كوانتونغ وفقدان قاعدته العسكرية والاقتصادية في البر الرئيسي، شمال شرق الصين وكوريا الشمالية، حيث فقدت اليابان قوتها الحقيقية وفرصها لمواصلة الحرب. في 2 سبتمبر، تم توقيع وثيقة الاستسلام اليابانية في خليج طوكيو على متن البارجة الأمريكية ميسوري.وأصبحت عملية الهجوم على منشوريا واحدة من أكبر عمليات الحرب العالمية الثانية من حيث نطاقها ونتائجها. نفذت على جبهة عمليات قتالية نشطة بطول 2.7 ألف كيلومتر، وبعمق يتراوح بين 200 و800 كيلومتر، في مسرح عمليات عسكرية معقد يضم تضاريس صحراوية-سهوب، وجبلية، وغابات-مستنقعية، وتايغا غنية بالأنهار الكبيرة.وخلال عملية منشوريا، خسر العدو أكثر من 700 ألف شخص، من بينهم أكثر من 640 ألف أسير. وتم الاستيلاء على 4300 مدفع وهاون "قاذفات قنابل يدوية"، 686 دبابة كغنائم، فيما بلغت خسائر القوات السوفيتية12031 قتيلا لا يمكن تعويضهم، و24425 مصابا.مُنح 93 شخصا، بمن فيهم المارشال ألكسندر فاسيليفسكي، لقب بطل الاتحاد السوفيتي، ومُنحت 301 تشكيلا ووحدة أوسمة، وحصل 220 تشكيلا ووحدة على الألقاب الفخرية "أمور" و"موكدين" و"بورت آرثر" و"أوسوري" و"هاربين" وغيرها. وذلك لشجاعتهم وبطولتهم ومهاراتهم العسكرية العالية التي أظهروها خلال عملية منشوريا.وفي 3 سبتمبر/أيلول 1945، وبموجب مرسوم صادر عن رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، أُعلن يوم النصر على اليابان الذي احتُفل به حتى منتصف الخمسينيات. كما أُقرّ في عام 2010، في الاتحاد الروسي يوم 2 سبتمبر، يوم ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.ووفقًا لتعديل القانون الاتحادي بشأن أيام المجد العسكري والمناسبات الوطنية المعتمد عام 2023، نقل يوم الذكرى إلى 3 سبتمبر، الذي أُعلن يوم النصر على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية.

https://sarabic.ae/20200730/عملية-باهرة-الجيش-الأحمر-يفي-بالتزاماته-نحو-الحلفاء-1046147441.html

https://sarabic.ae/20250724/الدفاع-الروسية-تكشف-كيف-أسهم-الاتحاد-السوفيتي-في-استعادة-أوروبا-الشرقية-بعد-الحرب-1102976616.html

https://sarabic.ae/20210619/شتاينماير-يصف-حرب-الألمان-ضد-الاتحاد-السوفييتي-بـ-القتل-البربري-1049295637.html

https://sarabic.ae/20240621/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يرفع-السرية-عن-أرشيف-يكشف-إخفاء-ألمانيا-خطتها-لمهاجمة-الاتحاد-السوفييتي--1090033964.html

https://sarabic.ae/20250509/إعلام-غربي-حضور-زعماء-العالم-موكب-النصر-في-موسكو-بمثابة-فشل-للغرب-ونصر-لروسيا-1100348431.html

https://sarabic.ae/20250509/بوتين-مهنئا-بالذكرى-الـ80-للنصر-روسيا-ستبقى-سدا-منيعا-في-وجه-النازية-1100333414.html

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليابان, أخبار مجلس الاتحاد الروسي, روسيا, الحرب العالمية