https://sarabic.ae/20250810/بوتين-يطلع-رئيسي-طاجيكستان-وقيرغيزستان-على-أهم-نتائج-محادثاته-مع-المبعوث-الأمريكي-ويتكوف-1103576568.html
بوتين يطلع رئيسي طاجيكستان وقيرغيزستان على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف
بوتين يطلع رئيسي طاجيكستان وقيرغيزستان على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف
سبوتنيك عربي
أطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيسي طاجيكستان وقيرغيزستان، إمام علي رحمون وصدير جاباروف، على نتائج المحادثات التي أجراها مع ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T16:01+0000
2025-08-10T16:01+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
دور أمريكا
ترامب
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067763797_0:136:3159:1912_1920x0_80_0_0_8c3aedb8bfff4dce794d75e51346a6ea.jpg
وجاء في البيان الصحفي الصادر عن الكرملين، اليوم الأحد: "خلال مكالمة هاتفية، أطلع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية قيرغيزستان، صدير جاباروف، على أبرز نتائج محادثاته مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، ستيفن ويتكوف، وعلى اللقاء المزمع عقده مع [الرئيس الأمريكي] دونالد ترامب في ألاسكا. ورحب صدر جاباروف بتطور الحوار الروسي الأمريكي والخطوات المتخذة للتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية".كما أفاد الكرملين، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الرئيس بوتين، أحاط نظيره الطاجيسكتاني إمام علي رحمون، بنتائج المحادثات التي أجراها مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، ستيفن ويتكوف، وخططه لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في ألاسكا 15 آب/أغسطس الجاري.وأضاف البيان، أن الرئيسين تطرقا إلى بعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، والتحضيرات لاجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، الذي ترأسه جمهورية طاجيكستان هذا العام.وفي إطار سلسلة من المكالمات الهاتفية، أطلع بوتين عددا من القادة العالميين على نتائج لقائه مع مبعوث الرئيس الأمريكي، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.كما شارك بوتين تقييماته لمحادثاته مع ويتكوف مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في اتصال هاتفي جرى يوم الخميس الماضي.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا، في إطار مساعيه للإسهام في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد يوم الجمعة المقبل، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس/آب.أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق: لقاء بوتين وترامب يحمل أهمية استراتيجية ويمهد للاستقرار الدولي
https://sarabic.ae/20250806/استمر-3-ساعات-انتهاء-اجتماع-بوتين-والمبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين---عاجل-1103437000.html
https://sarabic.ae/20250809/بوتين-يطلع-الرئيس-البرازيلي-على-أهم-نتائج-محادثاته-مع-المبعوث-الأمريكي-ويتكوف-1103548792.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067763797_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_de0edb23f3631b42e20bb6913ca68507.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, دور أمريكا, ترامب, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, دور أمريكا, ترامب, أخبار أوكرانيا

بوتين يطلع رئيسي طاجيكستان وقيرغيزستان على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف

16:01 GMT 10.08.2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل أوزبكستان ويلتقي مع رئيسها سادير جاباروف في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل أوزبكستان ويلتقي مع رئيسها سادير جاباروف في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيسي طاجيكستان وقيرغيزستان، إمام علي رحمون وصدير جاباروف، على نتائج المحادثات التي أجراها مع ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، وكذلك على خططه لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في ألاسكا في 15 آب/أغسطس الجاري.
وجاء في البيان الصحفي الصادر عن الكرملين، اليوم الأحد: "خلال مكالمة هاتفية، أطلع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية قيرغيزستان، صدير جاباروف، على أبرز نتائج محادثاته مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، ستيفن ويتكوف، وعلى اللقاء المزمع عقده مع [الرئيس الأمريكي] دونالد ترامب في ألاسكا. ورحب صدر جاباروف بتطور الحوار الروسي الأمريكي والخطوات المتخذة للتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية".

وبحث الرئيسان عددا من القضايا الراهنة المتعلقة بالتعاون الثنائي في المجالين التجاري والاقتصادي، إضافة إلى التعاون في إطار الاتحادات التكاملية، بما في ذلك منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تتولى قيرغيزستان رئاستها هذا العام.

اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
استمر 3 ساعات... انتهاء اجتماع بوتين والمبعوث الأمريكي ويتكوف في الكرملين
6 أغسطس, 11:44 GMT
كما أفاد الكرملين، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الرئيس بوتين، أحاط نظيره الطاجيسكتاني إمام علي رحمون، بنتائج المحادثات التي أجراها مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، ستيفن ويتكوف، وخططه لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في ألاسكا 15 آب/أغسطس الجاري.

وأعرب رحمون عن دعمه للجهود الرامية إلى تسوية طويلة الأجل للأزمة الأوكرانية، بحسب بيان الكرملين.

وأضاف البيان، أن الرئيسين تطرقا إلى بعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، والتحضيرات لاجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، الذي ترأسه جمهورية طاجيكستان هذا العام.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
بوتين يطلع الرئيس البرازيلي على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف
أمس, 14:29 GMT
وفي إطار سلسلة من المكالمات الهاتفية، أطلع بوتين عددا من القادة العالميين على نتائج لقائه مع مبعوث الرئيس الأمريكي، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.
كما شارك بوتين تقييماته لمحادثاته مع ويتكوف مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في اتصال هاتفي جرى يوم الخميس الماضي.

وكان بوتين قد استقبل ويتكوف في الكرملين يوم الأربعاء، حيث استمرت المباحثات لأكثر من 3 ساعات، وتبادل الطرفان عبر المبعوث الأمريكي الأفكار حول الملف الأوكراني، كما ناقشا آفاق تطوير التعاون الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا، في إطار مساعيه للإسهام في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد يوم الجمعة المقبل، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس/آب.
أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق: لقاء بوتين وترامب يحمل أهمية استراتيجية ويمهد للاستقرار الدولي
