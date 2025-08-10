https://sarabic.ae/20250810/بوتين-يطلع-رئيسي-طاجيكستان-وقيرغيزستان-على-أهم-نتائج-محادثاته-مع-المبعوث-الأمريكي-ويتكوف-1103576568.html

بوتين يطلع رئيسي طاجيكستان وقيرغيزستان على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف

بوتين يطلع رئيسي طاجيكستان وقيرغيزستان على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف

سبوتنيك عربي

أطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيسي طاجيكستان وقيرغيزستان، إمام علي رحمون وصدير جاباروف، على نتائج المحادثات التي أجراها مع ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-10T16:01+0000

2025-08-10T16:01+0000

2025-08-10T16:01+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

دور أمريكا

ترامب

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067763797_0:136:3159:1912_1920x0_80_0_0_8c3aedb8bfff4dce794d75e51346a6ea.jpg

وجاء في البيان الصحفي الصادر عن الكرملين، اليوم الأحد: "خلال مكالمة هاتفية، أطلع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية قيرغيزستان، صدير جاباروف، على أبرز نتائج محادثاته مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، ستيفن ويتكوف، وعلى اللقاء المزمع عقده مع [الرئيس الأمريكي] دونالد ترامب في ألاسكا. ورحب صدر جاباروف بتطور الحوار الروسي الأمريكي والخطوات المتخذة للتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية".كما أفاد الكرملين، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الرئيس بوتين، أحاط نظيره الطاجيسكتاني إمام علي رحمون، بنتائج المحادثات التي أجراها مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، ستيفن ويتكوف، وخططه لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في ألاسكا 15 آب/أغسطس الجاري.وأضاف البيان، أن الرئيسين تطرقا إلى بعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، والتحضيرات لاجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، الذي ترأسه جمهورية طاجيكستان هذا العام.وفي إطار سلسلة من المكالمات الهاتفية، أطلع بوتين عددا من القادة العالميين على نتائج لقائه مع مبعوث الرئيس الأمريكي، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.كما شارك بوتين تقييماته لمحادثاته مع ويتكوف مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في اتصال هاتفي جرى يوم الخميس الماضي.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا، في إطار مساعيه للإسهام في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد يوم الجمعة المقبل، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس/آب.أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق: لقاء بوتين وترامب يحمل أهمية استراتيجية ويمهد للاستقرار الدولي

https://sarabic.ae/20250806/استمر-3-ساعات-انتهاء-اجتماع-بوتين-والمبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين---عاجل-1103437000.html

https://sarabic.ae/20250809/بوتين-يطلع-الرئيس-البرازيلي-على-أهم-نتائج-محادثاته-مع-المبعوث-الأمريكي-ويتكوف-1103548792.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, دور أمريكا, ترامب, أخبار أوكرانيا