https://sarabic.ae/20250810/بوتين-يطلع-رئيسي-طاجيكستان-وقيرغيزستان-على-أهم-نتائج-محادثاته-مع-المبعوث-الأمريكي-ويتكوف-1103576568.html
10.08.2025
2025-08-10T16:01+0000
2025-08-10T16:01+0000
2025-08-10T16:01+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
دور أمريكا
ترامب
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067763797_0:136:3159:1912_1920x0_80_0_0_8c3aedb8bfff4dce794d75e51346a6ea.jpg
وجاء في البيان الصحفي الصادر عن الكرملين، اليوم الأحد: "خلال مكالمة هاتفية، أطلع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية قيرغيزستان، صدير جاباروف، على أبرز نتائج محادثاته مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، ستيفن ويتكوف، وعلى اللقاء المزمع عقده مع [الرئيس الأمريكي] دونالد ترامب في ألاسكا. ورحب صدر جاباروف بتطور الحوار الروسي الأمريكي والخطوات المتخذة للتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية".كما أفاد الكرملين، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الرئيس بوتين، أحاط نظيره الطاجيسكتاني إمام علي رحمون، بنتائج المحادثات التي أجراها مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، ستيفن ويتكوف، وخططه لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في ألاسكا 15 آب/أغسطس الجاري.وأضاف البيان، أن الرئيسين تطرقا إلى بعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، والتحضيرات لاجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، الذي ترأسه جمهورية طاجيكستان هذا العام.وفي إطار سلسلة من المكالمات الهاتفية، أطلع بوتين عددا من القادة العالميين على نتائج لقائه مع مبعوث الرئيس الأمريكي، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.كما شارك بوتين تقييماته لمحادثاته مع ويتكوف مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في اتصال هاتفي جرى يوم الخميس الماضي.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا، في إطار مساعيه للإسهام في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد يوم الجمعة المقبل، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس/آب.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067763797_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_de0edb23f3631b42e20bb6913ca68507.jpg
أطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيسي طاجيكستان وقيرغيزستان، إمام علي رحمون وصدير جاباروف، على نتائج المحادثات التي أجراها مع ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، وكذلك على خططه لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في ألاسكا في 15 آب/أغسطس الجاري.
وجاء في البيان الصحفي الصادر عن الكرملين، اليوم الأحد: "خلال مكالمة هاتفية، أطلع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية قيرغيزستان، صدير جاباروف، على أبرز نتائج محادثاته مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، ستيفن ويتكوف، وعلى اللقاء المزمع عقده مع [الرئيس الأمريكي] دونالد ترامب في ألاسكا. ورحب صدر جاباروف بتطور الحوار الروسي الأمريكي والخطوات المتخذة للتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية".
وبحث الرئيسان عددا من القضايا الراهنة المتعلقة بالتعاون الثنائي في المجالين التجاري والاقتصادي، إضافة إلى التعاون في إطار الاتحادات التكاملية، بما في ذلك منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تتولى قيرغيزستان رئاستها هذا العام.
كما أفاد الكرملين، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الرئيس بوتين، أحاط نظيره الطاجيسكتاني إمام علي رحمون، بنتائج المحادثات التي أجراها مع المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة، ستيفن ويتكوف، وخططه لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في ألاسكا 15 آب/أغسطس الجاري.
وأعرب رحمون عن دعمه للجهود الرامية إلى تسوية طويلة الأجل للأزمة الأوكرانية، بحسب بيان الكرملين.
وأضاف البيان، أن الرئيسين تطرقا إلى بعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، والتحضيرات لاجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، الذي ترأسه جمهورية طاجيكستان هذا العام.
وفي إطار سلسلة من المكالمات الهاتفية، أطلع بوتين عددا من القادة العالميين على نتائج لقائه مع مبعوث الرئيس الأمريكي، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
، ورؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.
كما شارك بوتين تقييماته لمحادثاته مع ويتكوف مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في اتصال هاتفي جرى يوم الخميس الماضي.
وكان بوتين قد استقبل ويتكوف في الكرملين يوم الأربعاء، حيث استمرت المباحثات لأكثر من 3 ساعات، وتبادل الطرفان عبر المبعوث الأمريكي الأفكار حول الملف الأوكراني، كما ناقشا آفاق تطوير التعاون الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا،
في إطار مساعيه للإسهام في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد يوم الجمعة المقبل، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس/آب.