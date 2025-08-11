https://sarabic.ae/20250811/خبير-في-الشأن-الروسي-انعقاد-قمة-ألاسكا-دليل-على-انتصار-روسيا-1103597307.html
خبير في الشأن الروسي: انعقاد قمة ألاسكا دليل على انتصار روسيا
علّق الخبير في الشأن الروسي عباس حبيش، على قمة ألاسكا المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، معتبرًا أن انعقادها "دليل على انتصار روسيا".
وأشار حبيش، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "القمة تمثل قاعدة للبدء بمحاولة إنهاء الحرب وإطلاق مسار سلام"، لافتًا إلى أن "البنود الأميركية والروسية ما تزال سرية"، وأن "بعض التسريبات قد تكون صحيحة، لكن كلام الغرب عن إعادة منطقتي خيرسون وزابوروجيه غير صحيح".ولفت الخبير إلى أن "المحللين السياسيين في أوروبا والولايات المتحدة يتحدثون عن انتصار روسيا"، مشددا على أن "موسكو لا تذهب إلى اللقاء وفق شروط ترامب"، وأن "تثبيت أي اتفاق محتمل يتوقف على ما يجري على الجبهة.وأكد حبيش أن "روسيا متمسكة بالأراضي التي ضمتها ولن تتراجع سنتيمترًا واحدًا"، وأنها "تحب السلام وقادرة على الحرب"، مستبعدًا أن تشكل قمة ألاسكا "يالطا ثانية"، معتبرًا الحديث عن ذلك مبكر جدًا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن السبت الماضي، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
وأضاف الخبير في الشأن الروسي أن "هناك استياءً لدى الدول غير المدعوة للقاء، والتي تسعى لعرقلته عبر استفزازات تسبق انعقاد القمة"، متوقعًا أن تكون نتائجها لصالح روسيا".
ولفت الخبير إلى أن "المحللين السياسيين في أوروبا والولايات المتحدة يتحدثون عن انتصار روسيا"، مشددا على أن "موسكو لا تذهب إلى اللقاء وفق شروط ترامب"، وأن "تثبيت أي اتفاق محتمل يتوقف على ما يجري على الجبهة.
وأكد حبيش أن "روسيا متمسكة بالأراضي التي ضمتها ولن تتراجع سنتيمترًا واحدًا"، وأنها "تحب السلام وقادرة على الحرب"، مستبعدًا أن تشكل قمة ألاسكا "يالطا ثانية"، معتبرًا الحديث عن ذلك مبكر جدًا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن السبت الماضي، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.
ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط
من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.