مستشار رئاسي أوكراني سابق يدعو زيلينسكي إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250811/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-يدعو-زيلينسكي-إلى-الموافقة-على-وقف-إطلاق-النار-وإجراء-انتخابات-1103588972.html
مستشار رئاسي أوكراني سابق يدعو زيلينسكي إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات
مستشار رئاسي أوكراني سابق يدعو زيلينسكي إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات
سبوتنيك عربي
دعا أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، فلاديمير زيلينسكي، للموافقة بشكل عاجل على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في أوكرانيا، لتجنب... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T05:54+0000
2025-08-11T05:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "بالنسبة له (زيلينسكي)، هذا هو الخلاص الوحيد. وقف إطلاق النار ورفع الأحكام العرفية، وإجراء انتخابات، هذا هو الخيار الوحيد المتاح. وإلا، فسيكون من المستحيل إنقاذ أنفسنا. هذا مضمون تمامًا".وأضاف: "لذلك لم يتبق لزيلينسكي سوى القليل من الوقت، وكذلك حاشيته وأسياده".وفي وقت سابق من أول أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا، يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.وأضاف: "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إنه "لا يزال من الممكن أن يشارك فلاديمير زيلينسكي، بطريقة ما في اجتماع بوتين وترامب".زعماء أوروبيون يدعمون ترامب في جهود تسوية الأزمة الأوكرانيةإعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو
https://sarabic.ae/20250810/إعلام-البيت-الأبيض-يدرس-دعوة-زيلينسكي-إلى-ألاسكا-لكن-لم-يتخذ-قرار-بعد-1103558517.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

مستشار رئاسي أوكراني سابق يدعو زيلينسكي إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات

05:54 GMT 11.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
دعا أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، فلاديمير زيلينسكي، للموافقة بشكل عاجل على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في أوكرانيا، لتجنب الانهيار الكامل لبلاده.
وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "بالنسبة له (زيلينسكي)، هذا هو الخلاص الوحيد. وقف إطلاق النار ورفع الأحكام العرفية، وإجراء انتخابات، هذا هو الخيار الوحيد المتاح. وإلا، فسيكون من المستحيل إنقاذ أنفسنا. هذا مضمون تمامًا".

وبحسب قوله، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عازمان على مناقشة خطوات محددة لحل النزاع في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أوضح سوسكين أنه في مثل هذه الحالة، لا ينبغي لكييف حتى أن تأمل في الحصول على مساعدة من الدول الأوروبية.

وأضاف: "لذلك لم يتبق لزيلينسكي سوى القليل من الوقت، وكذلك حاشيته وأسياده".
وفي وقت سابق من أول أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
إعلام: البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا لكن لم يتخذ القرار بعد
أمس, 01:20 GMT
من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا، يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.

وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أول أمس السبت، بأن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر وفدنا مضيق "بيرينغ" جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".

وأضاف: "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".
وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إنه "لا يزال من الممكن أن يشارك فلاديمير زيلينسكي، بطريقة ما في اجتماع بوتين وترامب".
زعماء أوروبيون يدعمون ترامب في جهود تسوية الأزمة الأوكرانية
إعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала