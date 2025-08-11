https://sarabic.ae/20250811/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-يدعو-زيلينسكي-إلى-الموافقة-على-وقف-إطلاق-النار-وإجراء-انتخابات-1103588972.html

مستشار رئاسي أوكراني سابق يدعو زيلينسكي إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات

مستشار رئاسي أوكراني سابق يدعو زيلينسكي إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات

سبوتنيك عربي

دعا أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، فلاديمير زيلينسكي، للموافقة بشكل عاجل على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في أوكرانيا، لتجنب... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-11T05:54+0000

2025-08-11T05:54+0000

2025-08-11T05:54+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg

وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "بالنسبة له (زيلينسكي)، هذا هو الخلاص الوحيد. وقف إطلاق النار ورفع الأحكام العرفية، وإجراء انتخابات، هذا هو الخيار الوحيد المتاح. وإلا، فسيكون من المستحيل إنقاذ أنفسنا. هذا مضمون تمامًا".وأضاف: "لذلك لم يتبق لزيلينسكي سوى القليل من الوقت، وكذلك حاشيته وأسياده".وفي وقت سابق من أول أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا، يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.وأضاف: "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إنه "لا يزال من الممكن أن يشارك فلاديمير زيلينسكي، بطريقة ما في اجتماع بوتين وترامب".زعماء أوروبيون يدعمون ترامب في جهود تسوية الأزمة الأوكرانيةإعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو

https://sarabic.ae/20250810/إعلام-البيت-الأبيض-يدرس-دعوة-زيلينسكي-إلى-ألاسكا-لكن-لم-يتخذ-قرار-بعد-1103558517.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم