مستشار رئاسي أوكراني سابق يدعو زيلينسكي إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات
مستشار رئاسي أوكراني سابق يدعو زيلينسكي إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات
دعا أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، فلاديمير زيلينسكي، للموافقة بشكل عاجل على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في أوكرانيا، لتجنب... 11.08.2025
وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "بالنسبة له (زيلينسكي)، هذا هو الخلاص الوحيد. وقف إطلاق النار ورفع الأحكام العرفية، وإجراء انتخابات، هذا هو الخيار الوحيد المتاح. وإلا، فسيكون من المستحيل إنقاذ أنفسنا. هذا مضمون تمامًا".وأضاف: "لذلك لم يتبق لزيلينسكي سوى القليل من الوقت، وكذلك حاشيته وأسياده".وفي وقت سابق من أول أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا، يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.وأضاف: "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إنه "لا يزال من الممكن أن يشارك فلاديمير زيلينسكي، بطريقة ما في اجتماع بوتين وترامب".زعماء أوروبيون يدعمون ترامب في جهود تسوية الأزمة الأوكرانيةإعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو
مستشار رئاسي أوكراني سابق يدعو زيلينسكي إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات
دعا أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، فلاديمير زيلينسكي، للموافقة بشكل عاجل على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في أوكرانيا، لتجنب الانهيار الكامل لبلاده.
وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "بالنسبة له (زيلينسكي)، هذا هو الخلاص الوحيد. وقف إطلاق النار ورفع الأحكام العرفية، وإجراء انتخابات، هذا هو الخيار الوحيد المتاح. وإلا، فسيكون من المستحيل إنقاذ أنفسنا. هذا مضمون تمامًا".
وبحسب قوله، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عازمان على مناقشة خطوات محددة لحل النزاع في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أوضح سوسكين أنه في مثل هذه الحالة، لا ينبغي لكييف حتى أن تأمل في الحصول على مساعدة من الدول الأوروبية.
وأضاف: "لذلك لم يتبق لزيلينسكي سوى القليل من الوقت، وكذلك حاشيته وأسياده".
وفي وقت سابق من أول أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
من جانبه، صرح يوري أوشاكوف
، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا، يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أول أمس السبت، بأن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر وفدنا مضيق "بيرينغ" جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وأضاف: "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".
وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إنه "لا يزال من الممكن أن يشارك فلاديمير زيلينسكي، بطريقة ما في اجتماع بوتين وترامب".