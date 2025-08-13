وزير الاقتصاد الفلسطيني: كلفة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار... والسلطة قادرة على إدارة القطاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الاقتصاد الفلسطيني: كلفة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار... والسلطة قادرة على إدارة القطاع
وزير الاقتصاد الفلسطيني: كلفة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار... والسلطة قادرة على إدارة القطاع
تحدث وزير الاقتصاد الفلسطيني، المهندس محمد العامور، عن موضوع القدرات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في ظل المفاوضات المستمرة، مشيرًا إلى أن "الشعب الفلسطيني...
وأشار العامور، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر من النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية، وامتداد الحرب من غزة إلى محافظات الضفة الغربية، خاصة الشمالية".وأضاف العامور: "إدارة غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية كانت تتم بكفاءة عالية ولا تزال السلطة الفلسطينية تملك القدرة والطاقة لإدارتها"، موضحًا أن "الملف الاقتصادي مرتبط بالمصادر المالية وبخطة الإعمار التي تم وضعها بمراحلها المختلفة"، مشددا على "تقدير السلطة لدور العرب والمجتمع الدولي المستعدين لتبني الخطة فور توقف الحرب".وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية ستدير المرحلة المقبلة عبر لجنة وزارية بالتنسيق مع مصر لفترة مؤقتة، مؤكدًا استمرار التنسيق العربي والدولي واستغلال الحقائق التاريخية لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 1967".ولفت إلى أن "التقديرات الجديدة لإعادة الإعمار تتجاوز 53 مليار دولار وفق ما كان مقدرًا في نهاية العام 2024، والمطلوب من دول العالم المساهمة في الإعمار على أن يُبحث الموضوع في مؤتمر القاهرة. وأكد أن الحكومة 19 شرعت في تنفيذ الإصلاح والحوكمة لصالح الشعب الفلسطيني وستستكمل هذه المسيرة".وانتقد العامور الإجراءات الإسرائيلية التي وصفها بـ "الابتزاز"، مشيرًا إلى أن "أموال المقاصة هي أموال فلسطينية خالصة ولم تُحوَّل منذ ثلاثة أشهر، إضافة إلى القيود على المصارف والتجارة، والاجتياحات اليومية للمخيمات".وفي ما يخص المؤتمر العربي الروسي في موسكو، أشاد العامور بـ"موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية"، شاكراً الرئيس بوتين على دعوته لعقد هذا المؤتمر، ومعربًا عن "الأمل في أن يترجم إلى إجراءات عملية لدعم الحقوق والاقتصاد الفلسطيني".
وزير الاقتصاد الفلسطيني: كلفة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار... والسلطة قادرة على إدارة القطاع

09:24 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 09:36 GMT 13.08.2025)
تحدث وزير الاقتصاد الفلسطيني، المهندس محمد العامور، عن موضوع القدرات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في ظل المفاوضات المستمرة، مشيرًا إلى أن "الشعب الفلسطيني يواجه في هذه المرحلة الحرجة، هجمة بشعة من الاحتلال الإسرائيلي على القضية الفلسطينية بكل مكوناتها ومقدراتها".
وأشار العامور، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر من النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية، وامتداد الحرب من غزة إلى محافظات الضفة الغربية، خاصة الشمالية".
ولفت إلى أن "الحكومة الفلسطينية، رغم الضغوط الاقتصادية، على تواصل دائم مع أهل غزة عبر غرفة الطوارئ ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الحد الأدنى من الإغاثة".
علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالسماح بمرور جميع شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة
أمس, 15:18 GMT
وأضاف العامور: "إدارة غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية كانت تتم بكفاءة عالية ولا تزال السلطة الفلسطينية تملك القدرة والطاقة لإدارتها"، موضحًا أن "الملف الاقتصادي مرتبط بالمصادر المالية وبخطة الإعمار التي تم وضعها بمراحلها المختلفة"، مشددا على "تقدير السلطة لدور العرب والمجتمع الدولي المستعدين لتبني الخطة فور توقف الحرب".
وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني أن "الجهود العربية خلال 22 شهرًا لوقف الحرب اصطدمت بالذرائع الإسرائيلية للعودة الى مربع عدم التأكد من أي مرحلة قادمة، وأن برنامج الحكومة الإسرائيلية الأساسي والواضح هو استمرار الحرب"، معربًا عن "تفاؤله بوقفها إذا اتفق العالم على حل سياسي يوحد غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية تحت سلطة الحكومة الفلسطينية".
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
الرئاسة الفلسطينية ترد على أنباء تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة
أمس, 10:35 GMT
وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية ستدير المرحلة المقبلة عبر لجنة وزارية بالتنسيق مع مصر لفترة مؤقتة، مؤكدًا استمرار التنسيق العربي والدولي واستغلال الحقائق التاريخية لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 1967".
وأوضح العامور أن "المواقف الدولية والإسرائيلية أخرت قيام الدولة الفلسطينية ولم تلغها، ورغم التغيرات الجيوسياسية، بقيت فلسطين العنوان والمحور الأساسي في قضايا الحرب والسلام في المنطقة والعالم".
جندي إسرائيلي يعمل على دبابة في منطقة على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة.. الضغط يتزايد على إسرائيل ومعضلة الرهائن تزيد المشكلة
أمس, 07:15 GMT
ولفت إلى أن "التقديرات الجديدة لإعادة الإعمار تتجاوز 53 مليار دولار وفق ما كان مقدرًا في نهاية العام 2024، والمطلوب من دول العالم المساهمة في الإعمار على أن يُبحث الموضوع في مؤتمر القاهرة. وأكد أن الحكومة 19 شرعت في تنفيذ الإصلاح والحوكمة لصالح الشعب الفلسطيني وستستكمل هذه المسيرة".
وانتقد العامور الإجراءات الإسرائيلية التي وصفها بـ "الابتزاز"، مشيرًا إلى أن "أموال المقاصة هي أموال فلسطينية خالصة ولم تُحوَّل منذ ثلاثة أشهر، إضافة إلى القيود على المصارف والتجارة، والاجتياحات اليومية للمخيمات".
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
بعد تصريحات نتنياهو... هل يصبح جنوب السودان وجهة بديلة لتهجير الفلسطينيين
07:41 GMT
ودعا المجتمع الدولي والدولة المحبة للسلام لترجمة النوايا إلى "خطوات عملية للإفراج عن أموال المقاصة، وتسهيل الحركة التجارية، وكبح المستوطنين، ووقف الاجتياحات لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني".
وفي ما يخص المؤتمر العربي الروسي في موسكو، أشاد العامور بـ"موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية"، شاكراً الرئيس بوتين على دعوته لعقد هذا المؤتمر، ومعربًا عن "الأمل في أن يترجم إلى إجراءات عملية لدعم الحقوق والاقتصاد الفلسطيني".
