https://sarabic.ae/20250813/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-كلفة-إعمار-غزة-تتجاوز-53-مليار-دولار-والسلطة-قادرة-على-إدارة-القطاع--1103683709.html

وزير الاقتصاد الفلسطيني: كلفة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار... والسلطة قادرة على إدارة القطاع

وزير الاقتصاد الفلسطيني: كلفة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار... والسلطة قادرة على إدارة القطاع

سبوتنيك عربي

تحدث وزير الاقتصاد الفلسطيني، المهندس محمد العامور، عن موضوع القدرات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في ظل المفاوضات المستمرة، مشيرًا إلى أن "الشعب الفلسطيني... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-13T09:24+0000

2025-08-13T09:24+0000

2025-08-13T09:36+0000

فلسطين المحتلة

غزة

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103683123_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_07c9205f71bc25d341b603485b26e1e0.jpg

وأشار العامور، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر من النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية، وامتداد الحرب من غزة إلى محافظات الضفة الغربية، خاصة الشمالية".وأضاف العامور: "إدارة غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية كانت تتم بكفاءة عالية ولا تزال السلطة الفلسطينية تملك القدرة والطاقة لإدارتها"، موضحًا أن "الملف الاقتصادي مرتبط بالمصادر المالية وبخطة الإعمار التي تم وضعها بمراحلها المختلفة"، مشددا على "تقدير السلطة لدور العرب والمجتمع الدولي المستعدين لتبني الخطة فور توقف الحرب".وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية ستدير المرحلة المقبلة عبر لجنة وزارية بالتنسيق مع مصر لفترة مؤقتة، مؤكدًا استمرار التنسيق العربي والدولي واستغلال الحقائق التاريخية لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 1967".ولفت إلى أن "التقديرات الجديدة لإعادة الإعمار تتجاوز 53 مليار دولار وفق ما كان مقدرًا في نهاية العام 2024، والمطلوب من دول العالم المساهمة في الإعمار على أن يُبحث الموضوع في مؤتمر القاهرة. وأكد أن الحكومة 19 شرعت في تنفيذ الإصلاح والحوكمة لصالح الشعب الفلسطيني وستستكمل هذه المسيرة".وانتقد العامور الإجراءات الإسرائيلية التي وصفها بـ "الابتزاز"، مشيرًا إلى أن "أموال المقاصة هي أموال فلسطينية خالصة ولم تُحوَّل منذ ثلاثة أشهر، إضافة إلى القيود على المصارف والتجارة، والاجتياحات اليومية للمخيمات".وفي ما يخص المؤتمر العربي الروسي في موسكو، أشاد العامور بـ"موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية"، شاكراً الرئيس بوتين على دعوته لعقد هذا المؤتمر، ومعربًا عن "الأمل في أن يترجم إلى إجراءات عملية لدعم الحقوق والاقتصاد الفلسطيني".

https://sarabic.ae/20250812/الاتحاد-الأوروبي-يطالب-إسرائيل-بالسماح-بمرور-جميع-شحنات-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة--1103655541.html

https://sarabic.ae/20250812/الرئاسة-الفلسطينية-ترد-على-أنباء-تعيين-شخصية-فلسطينية-لإدارة-قطاع-غزة-1103630409.html

https://sarabic.ae/20250812/صفقة-شاملة-لإنهاء-الحرب-في-غزة-الضغط-يتزايد-على-إسرائيل-ومعضلة-الرهائن-تزيد-المشكلة-1103625295.html

https://sarabic.ae/20250813/بعد-تصريحات-نتنياهو-هل-يصبح-جنوب-السودان-وجهة-بديلة-لتهجير-الفلسطينيين-1103673533.html

فلسطين المحتلة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلسطين المحتلة, غزة, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري