https://sarabic.ae/20250814/روبيو-السلام-في-أوكرانيا-يتطلب-مناقشة-الضمانات-الأمنية-1103724378.html

روبيو: السلام في أوكرانيا يتطلب مناقشة الضمانات الأمنية

روبيو: السلام في أوكرانيا يتطلب مناقشة الضمانات الأمنية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن تحقيق السلام في أوكرانيا يتطلب مناقشة الضمانات الأمنية، بالإضافة إلى النزاعات والمطالبات الإقليمية. 14.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-14T14:21+0000

2025-08-14T14:21+0000

2025-08-14T14:21+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg

وأضاف روبيو ردًا على أسئلة الصحفيين: "لتحقيق السلام، يدرك الجميع أننا بحاجة إلى مناقشة الضمانات الأمنية والنزاعات والمطالبات الإقليمية، حول سبب استمرار القتال. كل هذا سيكون جزءا من اتفاق شامل".وأشار إلى أن "إحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب موافقة الطرفين، والحرب مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف".وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالنسبة لجدول أعمال القمة، من البديهي للجميع أن الموضوع الرئيسي سيكون حل الأزمة الأوكرانية"، مؤكدا أن المحادثات ستكون جدية. وأضاف أن الرئيسين سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاتهكييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسيةالبيت الأبيض يكشف عن تفاصيل لقاء بوتين وترامب في ألاسكاترامب: يمكن تحقيق مكاسب عظيمة في الاجتماع الأول مع بوتين

https://sarabic.ae/20250814/موسكو-الموضوع-الرئيسي-للقاء-بوتين-وترامب-سيكون-تسوية-الأزمة-الأوكرانية---عاجل--1103714397.html

https://sarabic.ae/20250814/البيت-الأبيض-يكشف-عن-تفاصيل-لقاء-بوتين-وترامب-في-آلاسكا--1103722019.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن