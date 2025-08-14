https://sarabic.ae/20250814/روبيو-السلام-في-أوكرانيا-يتطلب-مناقشة-الضمانات-الأمنية-1103724378.html
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن تحقيق السلام في أوكرانيا يتطلب مناقشة الضمانات الأمنية، بالإضافة إلى النزاعات والمطالبات الإقليمية.
وأضاف روبيو ردًا على أسئلة الصحفيين: "لتحقيق السلام، يدرك الجميع أننا بحاجة إلى مناقشة الضمانات الأمنية والنزاعات والمطالبات الإقليمية، حول سبب استمرار القتال. كل هذا سيكون جزءا من اتفاق شامل".وأشار إلى أن "إحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب موافقة الطرفين، والحرب مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف".وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالنسبة لجدول أعمال القمة، من البديهي للجميع أن الموضوع الرئيسي سيكون حل الأزمة الأوكرانية"، مؤكدا أن المحادثات ستكون جدية. وأضاف أن الرئيسين سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن تحقيق السلام في أوكرانيا يتطلب مناقشة الضمانات الأمنية، بالإضافة إلى النزاعات والمطالبات الإقليمية.
وأضاف روبيو ردًا على أسئلة الصحفيين: "لتحقيق السلام، يدرك الجميع أننا بحاجة إلى مناقشة الضمانات الأمنية والنزاعات والمطالبات الإقليمية، حول سبب استمرار القتال. كل هذا سيكون جزءا من اتفاق شامل".
وأضاف روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في التوصل أولا إلى وقف إطلاق النار من أجل "تهيئة الظروف لهذه المحادثات".
وأشار إلى أن "إحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا يتطلب موافقة الطرفين، والحرب مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالنسبة لجدول أعمال القمة، من البديهي للجميع أن الموضوع الرئيسي سيكون حل الأزمة الأوكرانية"، مؤكدا أن المحادثات ستكون جدية. وأضاف أن الرئيسين سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط
من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل
، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.