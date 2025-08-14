https://sarabic.ae/20250814/روسيا-قمة-ألاسكا-قد-تسهم-في-إعادة-ضبط-العلاقات-الروسية-الأمريكية---1103726228.html
روسيا: قمة ألاسكا قد تسهم في إعادة ضبط العلاقات الروسية الأمريكية
أعرب كيريل دميتريف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الحوار بين روسيا... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
أعرب كيريل دميتريف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الحوار بين روسيا وأمريكا مهم للغاية، واصفا اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في 15 أغسطس/آب، في ألاسكا بأنه إيجابي للعالم أجمع.
وتابع دميترييف خلال مقابلة: "أعتقد أن الحوار مهم جدا، واللقاء إيجابي جدا للعالم أجمع، لأنه لم يكن هناك أي حوار خلال إدارة بايدن، لذا أعتقد من المهم جدا سماع موقف روسيا مباشرة".
وأشار دميترييف إلى أن الحوار بين البلدين كان غائبا خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وأضاف أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة وسوء الفهم حول الموقف الروسي، مما يجعل مثل هذه اللقاءات ضرورية لتوضيح وجهات النظر.
وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالنسبة لجدول أعمال القمة، من البديهي للجميع أن الموضوع الرئيسي سيكون حل الأزمة الأوكرانية"، مؤكدا أن المحادثات ستكون جدية. وأضاف أن الرئيسين سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط
من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل
، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.