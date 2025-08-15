https://sarabic.ae/20250815/بـ11-مليار-دولار-شركة-عربية-تبرم-أكبر-صفقة-للغاز-في-2025-1103746691.html

بـ11 مليار دولار... شركة عربية تبرم أكبر صفقة للغاز في 2025

وقّعت شركة "أرامكو" السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، أكبر صفقة خلال 2025، مع تحالف دولي في إطار أعمال تطوير حقل...

وقالت الشركة في بيان: "وقّعت أرامكو السعودية، صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار أمريكي تتعلق بمرافق معالجة الغاز في الجافورة، وذلك مع ائتلاف مكوّن من مستثمرين دوليين، بقيادة صناديق تديرها "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، المعروفة باسم "جي آي بي" والتابعة لشركة "بلاك روك".حقل الجافورةويُعد حقل الجافورة أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في المملكة العربية السعودية، إذ تُقدّر احتياطياته بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات.شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز "GMGC" ستقوم باستئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعمل الغاز في الجافورة.وكجزء من الصفقة، ستقوم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي إم جي سي)، باستئجار حقوق التطوير والاستغلال لمعمل الغاز في حقل الجافورة، ومرفق رياس لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإعادة تأجيرها مرة أخرى إلى "أرامكو" لمدة 20 عامًا.وستحصل شركة "جي إم جي سي" على تعرفة تدفعها "أرامكو" السعودية مقابل منحها الحق الحصري في تسلّم الغاز الخام المستخلص من الجافورة ومعالجته."أرامكو" السعودية ستمتلك حصة أغلبية قدرها 51%وستملك "أرامكو" حصة أغلبية قدرها 51% في شركة "جي إم جي سي"، في حين سيملك مستثمرون بقيادة "جي آي بي" نسبة 49% المتبقية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، المهندس أمين بن حسن الناصر: "يشكّل حقل الجافورة ركيزة أساسية في برنامجنا الطموح للتوسع في مجال الغاز، ومشاركة الائتلاف الذي تقوده (جي آي بي)، بوصفه مستثمرًا في مشروعٍ رئيس من أعمالنا في مجال الغاز غير التقليدي توضح المزايا الاستثمارية الجاذبة لهذا المشروع".وأضاف أن "هذا الضخ من الاستثمار الأجنبي المباشر يبرز جاذبية إستراتيجية أرامكو السعودية لمجتمع الاستثمار العالمي على المدى البعيد".وقال: "نتطلّع إلى أن يؤدي حقل غاز الجافورة دورًا رئيسًا بوصفه مزوّدًا للمواد الخام لقطاع البتروكيماويات، وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل قطاعات النمو الجديدة، مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في المملكة".قال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، بايو أوجونليسي: "يُسعدنا أن نعزّز شراكتنا مع أرامكو من خلال استثمارنا في البنية التحتية للغاز الطبيعي في السعودية، التي تُعدّ ركيزة أساسية لأسواق الغاز الطبيعي العالمية".وأضاف: "يأتي إعلان اليوم في إطار العلاقة طويلة الأمد بين (بلاك روك) و(جي آي بي) مع أرامكو السعودية، لتلبية احتياجات السوق المتنامية من الوقود النظيف، وأمن الطاقة، وإتاحتها بأسعار معقولة للمستهلكين".مشروعات تطوير الغاز الطبيعيوأثارت فرصة الاستثمار في أحد أهم مشروعات تطوير الغاز الطبيعي في المنطقة اهتمامًا كبيرًا لدى المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ومن بين المستثمرين المشاركين في الصفقة مؤسسات استثمارية رائدة من آسيا والشرق الأوسط.وعند إتمامها، ستدعم الصفقة الاستغلال الأمثل لأصول أرامكو السعودية، واكتساب قيمة إضافية من تطوير حقل غاز الجافورة.دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية"هيئة الاستثمار السورية" تعلن عن بدء 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار

