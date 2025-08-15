طائرة روسية جديدة تهبط في ألاسكا قبيل لقاء بوتين وترامب
11:15 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 11:41 GMT 15.08.2025)
وصلت طائرة "إيل-76" الروسية، اليوم الجمعة، إلى قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون الجوية في ألاسكا، حيث ستعقد قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد وترامب.
ووفقا لموقع "فلايت ريدر 24"، هبطت الطائرة حوالي الساعة 13:50 بتوقيت موسكو.
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدينة ماغادان قبل لقائه المرتقب يوم الجمعة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين سيزور خلال رحلته مواقع للإنتاج الصناعي في ماغادان، ويعقد اجتماعاً مع حاكم الإقليم سيرغي نوسوف.
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، صباح اليوم الجمعة، إلى ولاية ألاسكا أمريكا، حيث ستعقد القمة الروسية أمريكا، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وهبطت طائرة "إليوشن Il-96" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، مساء الخميس، في مدينة أنكوراج بألاسكا، تمهيدا لانعقاد القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.