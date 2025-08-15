عربي
البيت الأبيض: الوفد الأمريكي للقمة مع بوتين يضم 16 شخصا- عاجل
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/طائرة-روسية-جديدة-تهبط-في-ألاسكا-قبيل-لقاء-بوتين-وترامب--عاجل-1103758679.html
طائرة روسية جديدة تهبط في ألاسكا قبيل لقاء بوتين وترامب
طائرة روسية جديدة تهبط في ألاسكا قبيل لقاء بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
وصلت طائرة "إيل-76" الروسية، اليوم الجمعة، إلى قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون الجوية في ألاسكا، حيث ستعقد قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد... 15.08.2025
2025-08-15T11:15+0000
2025-08-15T11:41+0000
روسيا
العالم
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/05/1061870084_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_f2ced20b0ea71ce5482d4b97d3454678.jpg
ووفقا لموقع "فلايت ريدر 24"، هبطت الطائرة حوالي الساعة 13:50 بتوقيت موسكو.وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين سيزور خلال رحلته مواقع للإنتاج الصناعي في ماغادان، ويعقد اجتماعاً مع حاكم الإقليم سيرغي نوسوف.وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، صباح اليوم الجمعة، إلى ولاية ألاسكا أمريكا، حيث ستعقد القمة الروسية أمريكا، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
https://sarabic.ae/20250815/ترامب-قبل-توجهه-إلى-ألاسكا-للقاء-بوتين-الرهانات-عالية-1103758942.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/05/1061870084_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fcc2696ef9f9ef21e632fa97d865488f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, قمة ألاسكا
روسيا, العالم, قمة ألاسكا

طائرة روسية جديدة تهبط في ألاسكا قبيل لقاء بوتين وترامب

11:15 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 11:41 GMT 15.08.2025)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات النقل الثقيل إيل-76 إم دي في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
طائرات النقل الثقيل إيل-76 إم دي في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصلت طائرة "إيل-76" الروسية، اليوم الجمعة، إلى قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون الجوية في ألاسكا، حيث ستعقد قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد وترامب.
ووفقا لموقع "فلايت ريدر 24"، هبطت الطائرة حوالي الساعة 13:50 بتوقيت موسكو.
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدينة ماغادان قبل لقائه المرتقب يوم الجمعة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين سيزور خلال رحلته مواقع للإنتاج الصناعي في ماغادان، ويعقد اجتماعاً مع حاكم الإقليم سيرغي نوسوف.
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، صباح اليوم الجمعة، إلى ولاية ألاسكا أمريكا، حيث ستعقد القمة الروسية أمريكا، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وهبطت طائرة "إليوشن Il-96" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، مساء الخميس، في مدينة أنكوراج بألاسكا، تمهيدا لانعقاد القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
ترامب قبل توجهه إلى ألاسكا للقاء بوتين: "الرهانات عالية"
11:25 GMT
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
