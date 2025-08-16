وزير أسبق للخارجية اللبنانية: لقاء بوتين- ترامب حدث بحد ذاته... وللأوروبيين مواقفهم وحساباتهم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير أسبق للخارجية اللبنانية: لقاء بوتين- ترامب حدث بحد ذاته... وللأوروبيين مواقفهم وحساباتهم
وزير أسبق للخارجية اللبنانية: لقاء بوتين- ترامب حدث بحد ذاته... وللأوروبيين مواقفهم وحساباتهم
سبوتنيك عربي
تطرق شربل وهبة، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إلى لقاء "قمة ألاسكا"، مؤكدًا على أنه "بمجرد لقاء رئيسي الولايات المتحدة وروسيا، هو حدث بحد ذاته بعد انقطاع دام... 16.08.2025
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
ورأى وهبة، عبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب فشل بالحصول على تنازلات من الرئيس الروسي بشأن الأزمة الأوكرانية، لأنه كان متشددًا جدًا ويريد أكثر من وقف لإطلاق نار، اتفاق سلام، وهذا له شروط وأسس قد تأخذ وقتًا".واعتبر وهبة أن "الأوروبيين لهم مواقفهم ولكن لهم أيضا لهم حساباتهم الاقتصادية والأمنية"، مؤكدًا أن "روسيا قوة لا يستهان بها ويجب التعامل معها كقوة عظمى وليس كدولة من أحد الدول، التي يمكن تجاهل وزنها وحجمها"، معتبرًا أن "حصول تفاهم حول الأزمة الأوكرانية سينعكس بلا شك على الملفات في المنطقة".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.ترامب: اللقاء مع بوتين كان ممتازاترامب يتحدث هاتفيا مع قادة الناتو بعد مكالمة مطولة مع زيلينسكي
وزير أسبق للخارجية اللبنانية: لقاء بوتين- ترامب حدث بحد ذاته... وللأوروبيين مواقفهم وحساباتهم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
حصري
تطرق شربل وهبة، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إلى لقاء "قمة ألاسكا"، مؤكدًا على أنه "بمجرد لقاء رئيسي الولايات المتحدة وروسيا، هو حدث بحد ذاته بعد انقطاع دام 3 - 4 سنوات، حيث استُقبل الرئيس بوتين على الأراضي الأمريكية بحفاوة وترحيب واسع".
ورأى وهبة، عبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب فشل بالحصول على تنازلات من الرئيس الروسي بشأن الأزمة الأوكرانية، لأنه كان متشددًا جدًا ويريد أكثر من وقف لإطلاق نار، اتفاق سلام، وهذا له شروط وأسس قد تأخذ وقتًا".

وأشار وزير الخارجية اللبناني الأسبق إلى أن "اللقاء ناقش أمورًا استراتيجية بين البلدين، منها اقتصادية، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا"، مشددًا على أن "روسيا خرجت بتقدم كبير، والجانب الأمريكي خرج بتراجع بطيء وليس بانتصار، وبالتالي فإن الطرفين تركا الباب مفتوحا للقاءات مقبلة".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
ماكرون يكشف عن اجتماع قريب لـ"تحالف الراغبين" بعد قمة بوتين وترامب
11:04 GMT

وعن موقف أوروبا من هذا اللقاء، قال وهبة: "الآن، على الجانب الأوروبي أن يدرس موقفه"، مؤكدًا أن "الرأي الأمريكي هو الأكثر تأثيرًا، لأن الولايات المتحدة هي صاحبة القوة الاقتصادية والقوة العسكرية الضخمة جدا في العالم"، مضيفًا: "الرئيس ترامب يحمل بعضًا مما جرى في اللقاء بينه وبين الرئيس الروسي، بانتظار أن يتم التوافق حولها من خلال الأوروبيين وأوكرانيا".

واعتبر وهبة أن "الأوروبيين لهم مواقفهم ولكن لهم أيضا لهم حساباتهم الاقتصادية والأمنية"، مؤكدًا أن "روسيا قوة لا يستهان بها ويجب التعامل معها كقوة عظمى وليس كدولة من أحد الدول، التي يمكن تجاهل وزنها وحجمها"، معتبرًا أن "حصول تفاهم حول الأزمة الأوكرانية سينعكس بلا شك على الملفات في المنطقة".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.
ترامب: اللقاء مع بوتين كان ممتازا
ترامب يتحدث هاتفيا مع قادة الناتو بعد مكالمة مطولة مع زيلينسكي
