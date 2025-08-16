https://sarabic.ae/20250816/وزير-أسبق-للخارجية-اللبنانية-لقاء-بوتين--ترامب-حدث-بحد-ذاته-وللأوروبيين-مواقفهم-وحساباتهم-1103820212.html

وزير أسبق للخارجية اللبنانية: لقاء بوتين- ترامب حدث بحد ذاته... وللأوروبيين مواقفهم وحساباتهم

وزير أسبق للخارجية اللبنانية: لقاء بوتين- ترامب حدث بحد ذاته... وللأوروبيين مواقفهم وحساباتهم

تطرق شربل وهبة، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إلى لقاء "قمة ألاسكا"، مؤكدًا على أنه "بمجرد لقاء رئيسي الولايات المتحدة وروسيا، هو حدث بحد ذاته بعد انقطاع دام... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

ورأى وهبة، عبر مداخلة له على إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب فشل بالحصول على تنازلات من الرئيس الروسي بشأن الأزمة الأوكرانية، لأنه كان متشددًا جدًا ويريد أكثر من وقف لإطلاق نار، اتفاق سلام، وهذا له شروط وأسس قد تأخذ وقتًا".واعتبر وهبة أن "الأوروبيين لهم مواقفهم ولكن لهم أيضا لهم حساباتهم الاقتصادية والأمنية"، مؤكدًا أن "روسيا قوة لا يستهان بها ويجب التعامل معها كقوة عظمى وليس كدولة من أحد الدول، التي يمكن تجاهل وزنها وحجمها"، معتبرًا أن "حصول تفاهم حول الأزمة الأوكرانية سينعكس بلا شك على الملفات في المنطقة".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.ترامب: اللقاء مع بوتين كان ممتازاترامب يتحدث هاتفيا مع قادة الناتو بعد مكالمة مطولة مع زيلينسكي

