https://sarabic.ae/20250817/نور-فلسطين-أهم-5-مشروعات-للطاقة-الشمسية-تدعم-استقلال-الكهرباء-في-الضفة-الغربية-1103840004.html

"نور فلسطين".. أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية تدعم استقلال الكهرباء في الضفة الغربية

"نور فلسطين".. أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية تدعم استقلال الكهرباء في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

تعاني فلسطين من نقص في الموارد الطبيعية والثروات المعدنية، ولكن معاناة الفلسطينيين الأشد تكمن في شح مصادر الطاقة التقليدية، كالنفط والغاز، ومن ارتفاع أسعارها... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-17T08:15+0000

2025-08-17T08:15+0000

2025-08-17T08:15+0000

مجتمع

أخبار فلسطين اليوم

الطاقة الشمسية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0e/1084983568_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ca51625c3f63abe53ce613650fe6a4ad.jpg

ويسعى الفلسطينيون لتجاوز هذه المعضلة بإيجاد مصادر بديلة عن الوقود التقليدي. التوجه الفلسطيني هو في الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة، يأتي منسجمًا ومتماشيًا مع التوجهات العالمية المتزايدة لاستغلال مصادر الطاقة البديلة، إذ أن التوجه في فلسطين يتركز نحو الطاقة الشمسية والرياح والحرارة الجوفية للأرض.وتشكل مشروعات الطاقة الشمسية في فلسطين، ركيزة أساسية في جهود تأمين الكهرباء وتقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية الإسرائيلية.ويعتمد قطاع الطاقة الفلسطيني بشكل كبير على الاستيراد، خاصة من إسرائيل، حيث يتم شراء نحو 86% من الكهرباء من إسرائيل، وتسعى الحكومة لخفض النسبة إلى 50%، وزيادة الواردات من الأردن إلى 10%، بدلًا من 2.4%، بحسب دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).وأطلقت السلطة الفلسطينية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ومن خلال برنامج "نور فلسطين"، الذي يقوده "صندوق الاستثمار الفلسطيني"، مجموعة من المشروعات الكبرى التي تتصدرها أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في فلسطين.ويهدف برنامج "نور فلسطين" إلى إنتاج 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية، أي ما يعادل 17% من احتياجات البلاد.ومن المتوقع أن تقوم محطات الطاقة الشمسية هذه بما يلي:وإلى جانب التوسع السريع بتنفيذ أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في فلسطين، منحت الحكومة الفلسطينية، في هذا الإطار، 67 ترخيصًا بطاقة 157 ميغاواطا، وتوقيع العديد من الاتفاقيات لرفع نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة محليًا من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ميزان الطاقة.مشروعات الطاقة الشمسية الـ5 في فلسطينمحطة "نور طوباس" للطاقة الشمسيةتعدّ محطة "نور طوباس" من أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في فلسطين، إذ من المقرر أن تبلغ قدرتها الإنتاجية 9 ميغاواط، وتخدم قطاع الري في المحافظة.وتعتمد المحطة على نظام صافي القياس، إذ سيُوزع الإنتاج على المستفيدين بعد حسم رسوم النقل، ما سيسهم في خفض التكاليف وتشجيع المزارعين على استعمال مصادر نظيفة للكهرباء.محطة "نور أريحا" للطاقة الشمسيةتقع محطة "نور أريحا" للطاقة الشمسية شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، على مساحة 86 دونمًا، وتضم 20 ألف لوحًا شمسيًا بقدرة 7.5 ميغاواط.وتأتي مكانتها ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في فلسطين، من قدرتها على تقليل الاعتماد على الشبكة الإسرائيلية وخططها للتوسع في حال توفر التمويل.محطة "نور الشمال" للطاقة الشمسيةتُعدّ محطة "نور الشمال" للطاقة الشمسية إحدى المحطات الإستراتيجية ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في فلسطين.تقع المحطة قرب بلدة بيت ليد بمحافظة طولكرم بالضفة الغربية، وتبلغ قدرتها الأولية 5.3 ميغاواط، مع خطة للتوسع إلى 20 ميغاواط.برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المدارسيشمل البرنامج تركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية، بقدرة إجمالية 35 ميغاواط.انضم هذا البرنامج إلى قائمة أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في فلسطين، نظرًا لأثره التعليمي والاجتماعي والاقتصادي.برنامج أسطح المباني للقطاعات المختلفةيستهدف البرنامج المباني السكنية والتجارية والحكومية، بقدرة إجمالية تصل إلى 35 ميغاواط، لتلبية نحو 3% من الطلب الوطني على الكهرباء.الأثر الاستراتيجي لمشروعات الطاقة الشمسية الخمس في فلسطينوبحسب منصة "الطاقة"، تؤكد تجربة أهم 5 مشروعات للطاقة الشمسية في فلسطين، أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس خيارًا بيئيًا فحسب، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية، فهي تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستقلال الطاقي، مع توفير مئات فرص العمل ودعم قطاعات الزراعة والتعليم والصناعة.ومع استمرار تنفيذ هذه المشروعات، تبدو فلسطين على أعتاب مرحلة تحوّل طاقي حقيقية، تضع الطاقة الشمسية في قلب مزيج الكهرباء، وتفتح الطريق أمام اقتصاد أكثر استدامة وأمنًا للطاقة.أكبر 10 دول عربية استيرادا للألواح الشمسية الصينية في 2025إعفاءات جمركية أوروبية لصالح النسيج التونسي.. فرصة لتعزيز التصدير ودعم الاقتصاد

https://sarabic.ae/20250815/بـ11-مليار-دولار-شركة-عربية-تبرم-أكبر-صفقة-للغاز-في-2025-1103746691.html

https://sarabic.ae/20250811/أهم-5-مشاريع-للطاقة-الشمسية-في-الجزائر-أرقام-وخطط-حتى-2035-1103590974.html

https://sarabic.ae/20250809/دولة-عربية-تبدأ-بإنشاء-أول-محطة-للطاقة-الشمسية-1103534699.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, الطاقة الشمسية, العالم العربي