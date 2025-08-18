https://sarabic.ae/20250818/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يعلن-تشكيل-لجنة-مؤقتة-لإدارة-غزة-قريبا-1103875172.html

رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة قريبا

رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة قريبا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين"، مشددًا على أن الحكومة الفلسطينية هي "الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤونه". 18.08.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث أوضح خلالها "سعي السلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة في القطاع".وأوضح مصطفى أن إدارة غزة "ليست مكسبًا سياسيًا أو رغبة في السلطة، بل مسؤولية وطنية لمواجهة مخططات التهجير"، معلنًا عن تشكيل "لجنة مؤقتة لإدارة القطاع قريبًا"، مع تأكيده أن "الهدف ليس إنشاء كيان جديد، بل استعادة عمل المؤسسات الفلسطينية الشرعية".وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء الفلسطيني عن تواصل التعاون مع مصر، لتنظيم مؤتمر إعمار غزة في القاهرة، مجددًا التأكيد على أن "منظمة التحرير الفلسطينية تظل الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".وأوضح عبد العاطي أن زيارته للمعبر تأتي "برسالة تضامن صادقة إلى الشعب الفلسطيني"، معربًا عن إدانته الشديدة لـ"جرائم الاحتلال في غزة، التي تمثل انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية، لا سيما استهداف منتظري المساعدات الإنسانية".وجدد الوزير المصري رفض بلاده القاطع "أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، معتبرًا أن "الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولا يتغير"، كما أدان "التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى إسرائيل الكبرى"، واصفًا إياها بـ"محاولات لتغيير الحقائق على الأرض".جاءت هذه التصريحات في إطار التحركات المصرية الدبلوماسية والإنسانية لاحتواء الأزمة في غزة، حيث تواصل القاهرة جهودها لإنقاذ الوضع الإنساني المتردي عبر المعبر، مع تصاعد التصعيد العسكري في القطاع.

