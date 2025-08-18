عربي
رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة قريبا
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث أوضح خلالها "سعي السلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة في القطاع".وأوضح مصطفى أن إدارة غزة "ليست مكسبًا سياسيًا أو رغبة في السلطة، بل مسؤولية وطنية لمواجهة مخططات التهجير"، معلنًا عن تشكيل "لجنة مؤقتة لإدارة القطاع قريبًا"، مع تأكيده أن "الهدف ليس إنشاء كيان جديد، بل استعادة عمل المؤسسات الفلسطينية الشرعية".وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء الفلسطيني عن تواصل التعاون مع مصر، لتنظيم مؤتمر إعمار غزة في القاهرة، مجددًا التأكيد على أن "منظمة التحرير الفلسطينية تظل الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".وأوضح عبد العاطي أن زيارته للمعبر تأتي "برسالة تضامن صادقة إلى الشعب الفلسطيني"، معربًا عن إدانته الشديدة لـ"جرائم الاحتلال في غزة، التي تمثل انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية، لا سيما استهداف منتظري المساعدات الإنسانية".وجدد الوزير المصري رفض بلاده القاطع "أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، معتبرًا أن "الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولا يتغير"، كما أدان "التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى إسرائيل الكبرى"، واصفًا إياها بـ"محاولات لتغيير الحقائق على الأرض".جاءت هذه التصريحات في إطار التحركات المصرية الدبلوماسية والإنسانية لاحتواء الأزمة في غزة، حيث تواصل القاهرة جهودها لإنقاذ الوضع الإنساني المتردي عبر المعبر، مع تصاعد التصعيد العسكري في القطاع.
رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة قريبا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين"، مشددًا على أن الحكومة الفلسطينية هي "الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤونه".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث أوضح خلالها "سعي السلطة الوطنية الفلسطينية لإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة في القطاع".
وأوضح مصطفى أن إدارة غزة "ليست مكسبًا سياسيًا أو رغبة في السلطة، بل مسؤولية وطنية لمواجهة مخططات التهجير"، معلنًا عن تشكيل "لجنة مؤقتة لإدارة القطاع قريبًا"، مع تأكيده أن "الهدف ليس إنشاء كيان جديد، بل استعادة عمل المؤسسات الفلسطينية الشرعية".
مروحية عسكرية إسرائيلية بالقرب من تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة... اضطرابات في تل أبيب لوقف خطة احتلال القطاع
07:45 GMT
وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء الفلسطيني عن تواصل التعاون مع مصر، لتنظيم مؤتمر إعمار غزة في القاهرة، مجددًا التأكيد على أن "منظمة التحرير الفلسطينية تظل الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على موقف مصر الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن بلاده "ستظل سندًا للشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة".

وأوضح عبد العاطي أن زيارته للمعبر تأتي "برسالة تضامن صادقة إلى الشعب الفلسطيني"، معربًا عن إدانته الشديدة لـ"جرائم الاحتلال في غزة، التي تمثل انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية، لا سيما استهداف منتظري المساعدات الإنسانية".
برنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاذ مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة خلال 5 أيام وأزمة الخبز تفاقم معاناة الأهالي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
"الأغذية العالمي": نصف مليون فلسطيني في غزة على حافة المجاعة
أمس, 19:32 GMT
وجدد الوزير المصري رفض بلاده القاطع "أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، معتبرًا أن "الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولا يتغير"، كما أدان "التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى إسرائيل الكبرى"، واصفًا إياها بـ"محاولات لتغيير الحقائق على الأرض".
جاءت هذه التصريحات في إطار التحركات المصرية الدبلوماسية والإنسانية لاحتواء الأزمة في غزة، حيث تواصل القاهرة جهودها لإنقاذ الوضع الإنساني المتردي عبر المعبر، مع تصاعد التصعيد العسكري في القطاع.
