مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة... اضطرابات في تل أبيب لوقف خطة احتلال القطاع

امتدت الاحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل، أمس الأحد، على طول البلاد في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية، لمنعها من توسيع الحرب واحتلال غزة، وحملها على إنهائها
وأدت الاحتجاتات إلى إغلاق الطرق، حيث تظاهر المحتجون في مئات المواقع الإسرائيلية، وأغلقوا شوارع رئيسية خاصة في تل أبيب والقدس، واعتقلت الشرطة عددًا من المتظاهرين في إطار يوم إضراب عام وتعطيل الحياة في إسرائيل.وبحسب المنظمين للاحتجاجات من عائلات الأسرى و"مجلس أكتوبر"، فإن المتظاهرين يريدون الضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على الذهاب لصفقة شاملة تنهي الحرب وتعيد الأسرى دون مماطلة.واستجاب أكثر من مليون إسرائيلي للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية المختلفة، بعد أن انضمت بلديات عدة من بينها تل أبيب، إلى الإضراب، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "مئات المحتجين تجمعوا أمام المقر الرئيسي لحزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، وأشعلوا النيران واشتبكوا مع الشرطة".ومنعت قوات الشرطة الإسرائيلية، المتظاهرين من الوصول إلى مدخل المبنى، بينما أظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، مشادات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، الذين كانوا يرددون هتافات تدعو لإسقاط الحكومة.وأكدت وسائل إعلام عربية أن ممثلي مصر وقطر، نقلوا المبادرة الجديدة إلى الحركة، بحضور قادة عدد من الفصائل الفلسطينية.يشار إلى أن "حماس" وقيادة جهاز المخابرات المصرية، عقدتا سلسلة اجتماعات في القاهرة، كما عقد قياديوها وقيادات بعض الفصائل، لقاءات لبحث الدفع قدمًا باتجاه أي اتفاق لإفشال مخطط إسرائيل بشأن احتلال غزة.نتنياهو: السيطرة الأمنية المستمرة على قطاع غزة هي أحد شروط إنهاء الحرب التي ترفضها "حماس"مصر تعلق على تقارير بشأن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لتهجير أهالي غزة
امتدت الاحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل، أمس الأحد، على طول البلاد في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية، لمنعها من توسيع الحرب واحتلال غزة، وحملها على إنهائها واستعادة المحتجزين.
وأدت الاحتجاتات إلى إغلاق الطرق، حيث تظاهر المحتجون في مئات المواقع الإسرائيلية، وأغلقوا شوارع رئيسية خاصة في تل أبيب والقدس، واعتقلت الشرطة عددًا من المتظاهرين في إطار يوم إضراب عام وتعطيل الحياة في إسرائيل.
وبحسب المنظمين للاحتجاجات من عائلات الأسرى و"مجلس أكتوبر"، فإن المتظاهرين يريدون الضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على الذهاب لصفقة شاملة تنهي الحرب وتعيد الأسرى دون مماطلة.
من جهتها، اتهمت الحكومة، المتظاهرين بـ"إضعاف الموقف الإسرائيلي وخدمة موقف حركة حماس".
واستجاب أكثر من مليون إسرائيلي للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية المختلفة، بعد أن انضمت بلديات عدة من بينها تل أبيب، إلى الإضراب، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "من يدعون لوقف الحرب دون حسمها، يقوّون موقف "حماس"، ويبعدون استعادة الأسرى، ويضمنون تكرار فظائع السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)"، ليرد عليه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، بأن "أكثر ما سيضعف "حماس" هو انتهاء هذه الحكومة الحالية".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "مئات المحتجين تجمعوا أمام المقر الرئيسي لحزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو،
وأشعلوا النيران واشتبكوا مع الشرطة".
ومنعت قوات الشرطة الإسرائيلية، المتظاهرين من الوصول إلى مدخل المبنى، بينما أظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، مشادات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، الذين كانوا يرددون هتافات تدعو لإسقاط الحكومة.
من جهتها، تسلمت حركة حماس، مقترحا جديدا يهدف إلى استئناف المفاوضات، من قبل الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت وسائل إعلام عربية أن ممثلي مصر وقطر، نقلوا المبادرة الجديدة إلى الحركة، بحضور قادة عدد من الفصائل الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن قادة الفصائل طالبوا "حماس" بإعداد رد على المقترح "خلال الساعات القادمة"، وأبلغت "حماس" الوسطاء، في الأيام القليلة الماضية، استعدادها لقبول المقترح الأخير، الذي وضعه الوسطاء دون تعديلاتها التي أرفقتها عليها.
يشار إلى أن "حماس" وقيادة جهاز المخابرات المصرية
، عقدتا سلسلة اجتماعات في القاهرة، كما عقد قياديوها وقيادات بعض الفصائل، لقاءات لبحث الدفع قدمًا باتجاه أي اتفاق لإفشال مخطط إسرائيل بشأن احتلال غزة.