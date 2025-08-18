مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة... اضطرابات في تل أبيب لوقف خطة احتلال القطاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250818/مقترح-جديد-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-اضطرابات-في-تل-أبيب-لوقف-خطة-احتلال-القطاع---1103867028.html
مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة... اضطرابات في تل أبيب لوقف خطة احتلال القطاع
مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة... اضطرابات في تل أبيب لوقف خطة احتلال القطاع
سبوتنيك عربي
امتدت الاحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل، أمس الأحد، على طول البلاد في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية، لمنعها من توسيع الحرب واحتلال غزة، وحملها على إنهائها... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T07:45+0000
2025-08-18T07:45+0000
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098241486_0:23:1660:957_1920x0_80_0_0_fe6136571a8c811b0f81845af4aabc51.jpg
وأدت الاحتجاتات إلى إغلاق الطرق، حيث تظاهر المحتجون في مئات المواقع الإسرائيلية، وأغلقوا شوارع رئيسية خاصة في تل أبيب والقدس، واعتقلت الشرطة عددًا من المتظاهرين في إطار يوم إضراب عام وتعطيل الحياة في إسرائيل.وبحسب المنظمين للاحتجاجات من عائلات الأسرى و"مجلس أكتوبر"، فإن المتظاهرين يريدون الضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على الذهاب لصفقة شاملة تنهي الحرب وتعيد الأسرى دون مماطلة.واستجاب أكثر من مليون إسرائيلي للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية المختلفة، بعد أن انضمت بلديات عدة من بينها تل أبيب، إلى الإضراب، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "مئات المحتجين تجمعوا أمام المقر الرئيسي لحزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، وأشعلوا النيران واشتبكوا مع الشرطة".ومنعت قوات الشرطة الإسرائيلية، المتظاهرين من الوصول إلى مدخل المبنى، بينما أظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، مشادات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، الذين كانوا يرددون هتافات تدعو لإسقاط الحكومة.وأكدت وسائل إعلام عربية أن ممثلي مصر وقطر، نقلوا المبادرة الجديدة إلى الحركة، بحضور قادة عدد من الفصائل الفلسطينية.يشار إلى أن "حماس" وقيادة جهاز المخابرات المصرية، عقدتا سلسلة اجتماعات في القاهرة، كما عقد قياديوها وقيادات بعض الفصائل، لقاءات لبحث الدفع قدمًا باتجاه أي اتفاق لإفشال مخطط إسرائيل بشأن احتلال غزة.نتنياهو: السيطرة الأمنية المستمرة على قطاع غزة هي أحد شروط إنهاء الحرب التي ترفضها "حماس"مصر تعلق على تقارير بشأن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لتهجير أهالي غزة
https://sarabic.ae/20250817/إضراب-واحتجاجات-واسعة-ومتظاهرون-يغلقون-الطرق-بأنحاء-واسعة-في-إسرائيل-1103836320.html
https://sarabic.ae/20250817/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-منفتح-على-اتفاق-جزئي-مع-حماس-1103863089.html
https://sarabic.ae/20250817/حماس-خطط-إسرائيل-لنقل-سكان-غزة-موجة-جديدة-من-الإبادة-وعمليات-التهجير-1103844142.html
إسرائيل
فلسطين المحتلة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098241486_0:0:1476:1106_1920x0_80_0_0_99d586299ad1e5cac4899ed6808afe52.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة... اضطرابات في تل أبيب لوقف خطة احتلال القطاع

07:45 GMT 18.08.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergمروحية عسكرية إسرائيلية بالقرب من تل أبيب
مروحية عسكرية إسرائيلية بالقرب من تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
امتدت الاحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل، أمس الأحد، على طول البلاد في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية، لمنعها من توسيع الحرب واحتلال غزة، وحملها على إنهائها واستعادة المحتجزين.
وأدت الاحتجاتات إلى إغلاق الطرق، حيث تظاهر المحتجون في مئات المواقع الإسرائيلية، وأغلقوا شوارع رئيسية خاصة في تل أبيب والقدس، واعتقلت الشرطة عددًا من المتظاهرين في إطار يوم إضراب عام وتعطيل الحياة في إسرائيل.
وبحسب المنظمين للاحتجاجات من عائلات الأسرى و"مجلس أكتوبر"، فإن المتظاهرين يريدون الضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على الذهاب لصفقة شاملة تنهي الحرب وتعيد الأسرى دون مماطلة.

من جهتها، اتهمت الحكومة، المتظاهرين بـ"إضعاف الموقف الإسرائيلي وخدمة موقف حركة حماس".

مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
إضراب واحتجاجات واسعة ومتظاهرون يغلقون الطرق بأنحاء واسعة في إسرائيل.. فيديو
أمس, 05:36 GMT
واستجاب أكثر من مليون إسرائيلي للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية المختلفة، بعد أن انضمت بلديات عدة من بينها تل أبيب، إلى الإضراب، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "من يدعون لوقف الحرب دون حسمها، يقوّون موقف "حماس"، ويبعدون استعادة الأسرى، ويضمنون تكرار فظائع السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)"، ليرد عليه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، بأن "أكثر ما سيضعف "حماس" هو انتهاء هذه الحكومة الحالية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "مئات المحتجين تجمعوا أمام المقر الرئيسي لحزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، وأشعلوا النيران واشتبكوا مع الشرطة".
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
إعلام إسرائيلي: نتنياهو منفتح على اتفاق جزئي مع "حماس"
أمس, 21:45 GMT
ومنعت قوات الشرطة الإسرائيلية، المتظاهرين من الوصول إلى مدخل المبنى، بينما أظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، مشادات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، الذين كانوا يرددون هتافات تدعو لإسقاط الحكومة.

من جهتها، تسلمت حركة حماس، مقترحا جديدا يهدف إلى استئناف المفاوضات، من قبل الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام عربية أن ممثلي مصر وقطر، نقلوا المبادرة الجديدة إلى الحركة، بحضور قادة عدد من الفصائل الفلسطينية.
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
"حماس": خطط إسرائيل لنقل سكان غزة موجة جديدة من الإبادة وعمليات التهجير
أمس, 11:13 GMT
وأشارت المصادر إلى أن قادة الفصائل طالبوا "حماس" بإعداد رد على المقترح "خلال الساعات القادمة"، وأبلغت "حماس" الوسطاء، في الأيام القليلة الماضية، استعدادها لقبول المقترح الأخير، الذي وضعه الوسطاء دون تعديلاتها التي أرفقتها عليها.
يشار إلى أن "حماس" وقيادة جهاز المخابرات المصرية، عقدتا سلسلة اجتماعات في القاهرة، كما عقد قياديوها وقيادات بعض الفصائل، لقاءات لبحث الدفع قدمًا باتجاه أي اتفاق لإفشال مخطط إسرائيل بشأن احتلال غزة.
نتنياهو: السيطرة الأمنية المستمرة على قطاع غزة هي أحد شروط إنهاء الحرب التي ترفضها "حماس"
مصر تعلق على تقارير بشأن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لتهجير أهالي غزة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала