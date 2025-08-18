https://sarabic.ae/20250818/مقترح-جديد-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-اضطرابات-في-تل-أبيب-لوقف-خطة-احتلال-القطاع---1103867028.html

مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة... اضطرابات في تل أبيب لوقف خطة احتلال القطاع

امتدت الاحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل، أمس الأحد، على طول البلاد في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية، لمنعها من توسيع الحرب واحتلال غزة، وحملها على إنهائها... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

وأدت الاحتجاتات إلى إغلاق الطرق، حيث تظاهر المحتجون في مئات المواقع الإسرائيلية، وأغلقوا شوارع رئيسية خاصة في تل أبيب والقدس، واعتقلت الشرطة عددًا من المتظاهرين في إطار يوم إضراب عام وتعطيل الحياة في إسرائيل.وبحسب المنظمين للاحتجاجات من عائلات الأسرى و"مجلس أكتوبر"، فإن المتظاهرين يريدون الضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على الذهاب لصفقة شاملة تنهي الحرب وتعيد الأسرى دون مماطلة.واستجاب أكثر من مليون إسرائيلي للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية المختلفة، بعد أن انضمت بلديات عدة من بينها تل أبيب، إلى الإضراب، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "مئات المحتجين تجمعوا أمام المقر الرئيسي لحزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، وأشعلوا النيران واشتبكوا مع الشرطة".ومنعت قوات الشرطة الإسرائيلية، المتظاهرين من الوصول إلى مدخل المبنى، بينما أظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، مشادات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، الذين كانوا يرددون هتافات تدعو لإسقاط الحكومة.وأكدت وسائل إعلام عربية أن ممثلي مصر وقطر، نقلوا المبادرة الجديدة إلى الحركة، بحضور قادة عدد من الفصائل الفلسطينية.يشار إلى أن "حماس" وقيادة جهاز المخابرات المصرية، عقدتا سلسلة اجتماعات في القاهرة، كما عقد قياديوها وقيادات بعض الفصائل، لقاءات لبحث الدفع قدمًا باتجاه أي اتفاق لإفشال مخطط إسرائيل بشأن احتلال غزة.نتنياهو: السيطرة الأمنية المستمرة على قطاع غزة هي أحد شروط إنهاء الحرب التي ترفضها "حماس"مصر تعلق على تقارير بشأن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لتهجير أهالي غزة

