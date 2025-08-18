https://sarabic.ae/20250818/لقاء-ترامب-زيلينسكي-أستاذ-في-القانون-الدولي-الأمور-تتجه-نحو-الحسم--1103900365.html
علق أستاذ القانون الدولي في جامعة "القديس يوسف" اللبنانية، الدكتور رزق زغيب، على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع فلاديمير زيلينسكي، عقب قمة ألاسكا بين ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن "الأمور تتجه نحو مسار حاسم".
وأوضح زغيب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "المباحثات تمحورت حول نقطتين أساسيتين تمهيدا لحلول بدأت تتبلور، الأولى، المطلب الأوكراني بالانضمام إلى الحلف الأطلسي، وهو مطلب وصفه ترامب بـ"المستحيل"، وقد يقابله بحسب ما طرح الرئيس الأمريكي ضمانات تتعلق بأمن الدولة الأوكرانية".ورأى أن "التطور في هذين الملفين يشير إلى خرق أساسي أحدثه الرئيس الأمريكي في هذا الصراع، قد تتضح مفاعيله قريبًا جدًا".وأضاف: "يبدو جليا أن المسألتين الجوهرّيتين اللتين دار حولهما النزاع في أوكرانيا باتتا أمام أرضية مشتركة بفضل جهود الوساطة الأمريكية، فمسألة الأراضي التي كانت تُعدّ من المحرّمات لدى الجانب الأوكراني تشهد اليوم قبولًا وواقعية في إطار تبادل الأراضي، وهو تطور مهم يعكس اعترافًا بحقوق السكان الروس في تلك المناطق وبحقهم في تقرير مصيرهم والانضمام إلى دولتهم الأم".وتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين بعد القمة الروسية الأمريكية، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.ويلتقي ترامب بعد ذلك بقادة أوروبيين، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب.ويوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
علق أستاذ القانون الدولي في جامعة "القديس يوسف" اللبنانية، الدكتور رزق زغيب، على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع فلاديمير زيلينسكي، عقب قمة ألاسكا بين ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن "الأمور تتجه نحو مسار حاسم".
وأوضح زغيب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "المباحثات تمحورت حول نقطتين أساسيتين تمهيدا لحلول بدأت تتبلور، الأولى، المطلب الأوكراني بالانضمام إلى الحلف الأطلسي، وهو مطلب وصفه ترامب بـ"المستحيل"، وقد يقابله بحسب ما طرح الرئيس الأمريكي ضمانات تتعلق بأمن الدولة الأوكرانية".
وتابع: "أما النقطة الثانية والأكثر حساسية، فتتعلق بالأراضي التي ستعترف أوكرانيا بانضمامها إلى روسيا الاتحادية، وهي المقاطعات الأربع المعنية، إضافة إلى الاعتراف بما جرى في شبه جزيرة القرم منذ أكثر من عشر سنوات".
ورأى أن "التطور في هذين الملفين يشير إلى خرق أساسي أحدثه الرئيس الأمريكي في هذا الصراع، قد تتضح مفاعيله قريبًا جدًا".
وأضاف: "يبدو جليا أن المسألتين الجوهرّيتين اللتين دار حولهما النزاع في أوكرانيا باتتا أمام أرضية مشتركة بفضل جهود الوساطة الأمريكية، فمسألة الأراضي التي كانت تُعدّ من المحرّمات لدى الجانب الأوكراني تشهد اليوم قبولًا وواقعية في إطار تبادل الأراضي، وهو تطور مهم يعكس اعترافًا بحقوق السكان الروس في تلك المناطق وبحقهم في تقرير مصيرهم والانضمام إلى دولتهم الأم".
أما مسألة سعي أوكرانيا الحثيث للانضمام إلى الأطلسي، والتي تتعارض مع واقعها الجغرافي والجيوسياسي، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الروسي، فاعتبرها زغيب "إشكالية أساسية يمكن حلها عبر تقديم ضمانات أمنية لسلطة كييف، وتجنبا لتحويل أوكرانيا، باعتبارها دولة واقعة على خط فاصل بين عالمين، إلى ساحة انقسام وشرذمة نتيجة سياسات خارجية متهورة لا تراعي الحياد المطلوب لمثل هذه الدول".
وتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين بعد القمة الروسية الأمريكية، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.
ويلتقي ترامب بعد ذلك بقادة أوروبيين، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب.
كما صرّح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، في وقت سابق، أنه خلال هذا الحدث ستُناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الإقليمية المتعلقة بالصراع.
ويوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين
الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت المحادثات
بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.