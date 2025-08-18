https://sarabic.ae/20250818/لقاء-ترامب-زيلينسكي-أستاذ-في-القانون-الدولي-الأمور-تتجه-نحو-الحسم--1103900365.html

لقاء "ترامب زيلينسكي"... أستاذ في القانون الدولي: الأمور تتجه نحو الحسم

علق أستاذ القانون الدولي في جامعة "القديس يوسف" اللبنانية، الدكتور رزق زغيب، على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع فلاديمير زيلينسكي، عقب قمة... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_f5dcadfd577dcecfd88ab89f226faed6.jpg

وأوضح زغيب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "المباحثات تمحورت حول نقطتين أساسيتين تمهيدا لحلول بدأت تتبلور، الأولى، المطلب الأوكراني بالانضمام إلى الحلف الأطلسي، وهو مطلب وصفه ترامب بـ"المستحيل"، وقد يقابله بحسب ما طرح الرئيس الأمريكي ضمانات تتعلق بأمن الدولة الأوكرانية".ورأى أن "التطور في هذين الملفين يشير إلى خرق أساسي أحدثه الرئيس الأمريكي في هذا الصراع، قد تتضح مفاعيله قريبًا جدًا".وأضاف: "يبدو جليا أن المسألتين الجوهرّيتين اللتين دار حولهما النزاع في أوكرانيا باتتا أمام أرضية مشتركة بفضل جهود الوساطة الأمريكية، فمسألة الأراضي التي كانت تُعدّ من المحرّمات لدى الجانب الأوكراني تشهد اليوم قبولًا وواقعية في إطار تبادل الأراضي، وهو تطور مهم يعكس اعترافًا بحقوق السكان الروس في تلك المناطق وبحقهم في تقرير مصيرهم والانضمام إلى دولتهم الأم".وتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين بعد القمة الروسية الأمريكية، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.ويلتقي ترامب بعد ذلك بقادة أوروبيين، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب.ويوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"ترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانيةتصويت... برأيك ما مصير زيلينسكي في حال رفضه نتائج قمة بوتين- ترامب في ألاسكا؟

