بث مباشر
في رسالة شديدة اللهجة.. نتنياهو يتهم ماكرون بتأجيج معاداة السامية
كشفت وسائل إعلام عبرية عن رسالة شديدة اللهجة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهما إياه بتأجيج معاداة السامية
الرسالة، التي نُشرت تفاصيلها اليوم الثلاثاء، تسلط الضوء على تصاعد التوترات بين البلدين بشأن قضايا الشرق الأوسط.و يحذر نتنياهو، في الرسالة، من أن انتقادات ماكرون العلنية لإسرائيل وتلميحاته بالاعتراف بدولة فلسطينية تزامنت مع ارتفاع مقلق في حوادث معاداة السامية في فرنسا. وكتب نتنياهو: "دعوتك لإقامة دولة فلسطينية تؤجج هذه النار المعادية للسامية، وموقف حكومتك يكافئ إرهاب حماس، ويعزز رفضها إطلاق سراح الرهائن، ويشجع التهديدات ضد اليهود الفرنسيين".و استشهد نتنياهو بحوادث استهدفت اليهود في فرنسا، بما في ذلك هجوم أغسطس/آب على رجل يرتدي قلنسوة يهودية في ليفري-غارغان، حيث سُرقت نجمة داود الخاصة به.كما أشار إلى تخريب مكاتب شركة "إل عال" الإسرائيلية في باريس برسومات جدارية وصفتها بـ"شركة طيران إبادة جماعية"، وهجوم حارق في يونيو/حزيران على مدرسة يهودية ابتدائية في ليون، حيث رُسم صليب معقوف وشعارات مؤيدة للفلسطينيين.وأضاف أن حاخامات يتعرضون لاعتداءات جسدية في شوارع باريس، مؤكدا: "هذه ليست حوادث معزولة، بل وباء".من جانبه، قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي بنيامين حداد، إن فرنسا "ليس لديها دروس لتتعلمها في مكافحة معاداة السامية".وأضاف حداد أن هذه القضية، "التي تسمم مجتمعاتنا الأوروبية"، يجب ألا "تُستغل".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".وأكد أن "الشعب الفرنسي يريد السلام في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أن "الفرنسيين، بالاشتراك مع الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء الأوروبيين والدوليين، لديهم مسؤولية إثبات أن تحقيق ذلك ممكن".وأتم قائلا: "بناء على الالتزامات التي قطعها لي رئيس السلطة الفلسطينية، فقد كتبت إليه مؤكدا عزمي على المضي قدما".
https://sarabic.ae/20250725/بعد-نتنياهو-لابيد-مهاجما-ماكرون-بشأن-الدولة-الفلسطينية-خطأ-أخلاقي-وضرر-سياسي-1103024069.html
https://sarabic.ae/20250612/ساعر-إذا-أراد-ماكرون-إقامة-دولة-فلسطينية-فعليه-إقامتها-على-الأراضي-الفرنسية-الواسعة-1101588863.html
في رسالة شديدة اللهجة.. نتنياهو يتهم ماكرون بتأجيج معاداة السامية

كشفت وسائل إعلام عبرية عن رسالة شديدة اللهجة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهما إياه بتأجيج معاداة السامية في فرنسا من خلال مواقفه الأخيرة تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية.
الرسالة، التي نُشرت تفاصيلها اليوم الثلاثاء، تسلط الضوء على تصاعد التوترات بين البلدين بشأن قضايا الشرق الأوسط.

و يحذر نتنياهو، في الرسالة، من أن انتقادات ماكرون العلنية لإسرائيل وتلميحاته بالاعتراف بدولة فلسطينية تزامنت مع ارتفاع مقلق في حوادث معاداة السامية في فرنسا.

ويصف رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه التصريحات بأنها "استرضاء" وليست دبلوماسية، معتبرا أنها تعزز موقف حركة حماس وتزيد من الكراهية ضد اليهود في أوروبا.
وكتب نتنياهو: "دعوتك لإقامة دولة فلسطينية تؤجج هذه النار المعادية للسامية، وموقف حكومتك يكافئ إرهاب حماس، ويعزز رفضها إطلاق سراح الرهائن، ويشجع التهديدات ضد اليهود الفرنسيين".

و استشهد نتنياهو بحوادث استهدفت اليهود في فرنسا، بما في ذلك هجوم أغسطس/آب على رجل يرتدي قلنسوة يهودية في ليفري-غارغان، حيث سُرقت نجمة داود الخاصة به.
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
‏بعد نتنياهو.. لابيد مهاجما ماكرون بشأن الدولة الفلسطينية: خطأ أخلاقي وضرر سياسي
25 يوليو, 11:09 GMT
كما أشار إلى تخريب مكاتب شركة "إل عال" الإسرائيلية في باريس برسومات جدارية وصفتها بـ"شركة طيران إبادة جماعية"، وهجوم حارق في يونيو/حزيران على مدرسة يهودية ابتدائية في ليون، حيث رُسم صليب معقوف وشعارات مؤيدة للفلسطينيين.

وأضاف أن حاخامات يتعرضون لاعتداءات جسدية في شوارع باريس، مؤكدا: "هذه ليست حوادث معزولة، بل وباء".

ويقارن نتنياهو بين نهج ماكرون ونهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدا بالأخير لتطبيقه القانون وملاحقته جرائم الكراهية وطرد مؤيدي حماس، بينما يتهم ماكرون بالسلبية إزاء التهديدات المتزايدة.

من جانبه، قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي بنيامين حداد، إن فرنسا "ليس لديها دروس لتتعلمها في مكافحة معاداة السامية".

وأضاف حداد أن هذه القضية، "التي تسمم مجتمعاتنا الأوروبية"، يجب ألا "تُستغل".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
ساعر: إذا أراد ماكرون إقامة دولة فلسطينية فعليه إقامتها على الأراضي الفرنسية الواسعة
12 يونيو, 10:36 GMT
وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".

وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".

وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".

وأكد أن "الشعب الفرنسي يريد السلام في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أن "الفرنسيين، بالاشتراك مع الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء الأوروبيين والدوليين، لديهم مسؤولية إثبات أن تحقيق ذلك ممكن".

وأتم قائلا: "بناء على الالتزامات التي قطعها لي رئيس السلطة الفلسطينية، فقد كتبت إليه مؤكدا عزمي على المضي قدما".
