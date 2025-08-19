نتنياهو يهاجم نظيره الأسترالي ويصفه بـ"خائن إسرائيل"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ونشر نتنياهو بيانا عبر منصة "إكس"، جاء فيه: "سيخلّده التاريخ كسياسي ضعيف تخلى عن إسرائيل وخان يهود أستراليا"، في إشارة إلى موقف ألبانيزي الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الاثنين، إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين العاملين لدى السلطة الفلسطينية، في خطوة تأتي كرد فعل على إعلان أستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.وأبلغت الوزارة السفير الأسترالي لدى إسرائيل، رالف كينغ، رسميا بهذا القرار، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.ونقل البيان عن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قوله: "في ظل تصاعد معاداة السامية في أستراليا، بما في ذلك الاعتداءات على اليهود ومؤسساتهم، تختار الحكومة الأسترالية تأجيج هذه المشاعر باتهامات باطلة ضد مسؤولين إسرائيليين، مدعية أنهم يشكلون تهديداً للأمن العام ويضرون بالمسلمين في أستراليا".وكان ألبانيزي قد أعلن، الاثنين قبل الماضي، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي: "ستعترف أستراليا بدولة فلسطين. ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به، بناء على الالتزامات التي تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية".وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن الوضع في غزة، "تجاوز أسوأ مخاوف العالم". وأشار ألبانيزي إلى أن "إحدى اللحظات المحورية التي أدت بنا إلى الموقف اليوم هو الإعلان التاريخي الصادر عن الدول العربية بعد مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا في نيويورك".
نتنياهو يهاجم نظيره الأسترالي ويصفه بـ"خائن إسرائيل"

20:34 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 20:48 GMT 19.08.2025)
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوما لاذعا على نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي، بعد إعلان الأخير عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
ونشر نتنياهو بيانا عبر منصة "إكس"، جاء فيه: "سيخلّده التاريخ كسياسي ضعيف تخلى عن إسرائيل وخان يهود أستراليا"، في إشارة إلى موقف ألبانيزي الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الاثنين، إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين العاملين لدى السلطة الفلسطينية، في خطوة تأتي كرد فعل على إعلان أستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وأبلغت الوزارة السفير الأسترالي لدى إسرائيل، رالف كينغ، رسميا بهذا القرار، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار جاء ردا على التصريحات الأسترالية الأخيرة التي تدعم الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب رفض أستراليا منح تأشيرات لمسؤولين إسرائيليين دون تبريرات واضحة.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قوله: "في ظل تصاعد معاداة السامية في أستراليا، بما في ذلك الاعتداءات على اليهود ومؤسساتهم، تختار الحكومة الأسترالية تأجيج هذه المشاعر باتهامات باطلة ضد مسؤولين إسرائيليين، مدعية أنهم يشكلون تهديداً للأمن العام ويضرون بالمسلمين في أستراليا".
وكان ألبانيزي قد أعلن، الاثنين قبل الماضي، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي: "ستعترف أستراليا بدولة فلسطين. ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به، بناء على الالتزامات التي تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية".

وأضاف أن "الحل المكون من الدولتين هو أفضل أمل للبشرية في كسر دورة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة".

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن الوضع في غزة، "تجاوز أسوأ مخاوف العالم". وأشار ألبانيزي إلى أن "إحدى اللحظات المحورية التي أدت بنا إلى الموقف اليوم هو الإعلان التاريخي الصادر عن الدول العربية بعد مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا في نيويورك".
