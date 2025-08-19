https://sarabic.ae/20250819/نتنياهو-يهاجم-نظيره-الأسترالي-ويصفه-بـخائن-إسرائيل-1103935506.html

نتنياهو يهاجم نظيره الأسترالي ويصفه بـ"خائن إسرائيل"

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوما لاذعا على نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي، بعد إعلان الأخير عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

ونشر نتنياهو بيانا عبر منصة "إكس"، جاء فيه: "سيخلّده التاريخ كسياسي ضعيف تخلى عن إسرائيل وخان يهود أستراليا"، في إشارة إلى موقف ألبانيزي الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الاثنين، إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين العاملين لدى السلطة الفلسطينية، في خطوة تأتي كرد فعل على إعلان أستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.وأبلغت الوزارة السفير الأسترالي لدى إسرائيل، رالف كينغ، رسميا بهذا القرار، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.ونقل البيان عن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قوله: "في ظل تصاعد معاداة السامية في أستراليا، بما في ذلك الاعتداءات على اليهود ومؤسساتهم، تختار الحكومة الأسترالية تأجيج هذه المشاعر باتهامات باطلة ضد مسؤولين إسرائيليين، مدعية أنهم يشكلون تهديداً للأمن العام ويضرون بالمسلمين في أستراليا".وكان ألبانيزي قد أعلن، الاثنين قبل الماضي، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي: "ستعترف أستراليا بدولة فلسطين. ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به، بناء على الالتزامات التي تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية".وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن الوضع في غزة، "تجاوز أسوأ مخاوف العالم". وأشار ألبانيزي إلى أن "إحدى اللحظات المحورية التي أدت بنا إلى الموقف اليوم هو الإعلان التاريخي الصادر عن الدول العربية بعد مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا في نيويورك".

